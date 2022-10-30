Уильям Лейн Крейг - На страже - Защита нашей веры с позиций разума

На мой взгляд, Уильям Лейн Крейг - один из лучших защитников христианства в нашем поколении. Обладая докторской степенью по философии и богословию, острым и проницательным умом и страстным сердцем евангелиста, Билл путешествует по всему миру, вступая в дебаты с самыми известными и красноречивыми атеистами. И аргументы последних, направленные против Бога, неизменно рассыпаются перед лицом убедительных свидетельств Крейга в пользу существования Творца и истинности христианской веры. Например, в 2009 году Билл вступил в дебаты с Кристофером Хитченсом, автором книги «Бог не есть любовь» и одним из так называемых «четырех всадников нового атеизма». Крейг выдвинул впечатляющие аргументы в пользу существования Бога, на которые Хитченсу не было что ответить, и одновременно искусно разоблачил пустую риторику своего оппонента. В результате даже атеисты вынуждены были признать: «Откровенно говоря, Крейг отшлепал Хитченса, как глупого ребенка».

Я впервые встретился с Биллом несколько лет назад, когда мой друг-атеист предложил: «Давайте мы изложим аргументы в пользу атеизма, а вы - в пользу христианства, и пусть слушатели сами решают, кто убедительнее». Я ухватился за эту возможность: «Что ж, ищите первоклассного защитника атеизма - самого смышленого, а мы найдем первоклассного сторонника христианства, и мы устроим интеллектуальную перестрелку! » Атеисты выбрали Фрэнка Зиндлера, бывшего профессора геологии и биологии, а мы - Билла Крейга.

Средства массовой информации, пораженные тем, что церковь не побоялась противостать самым жестким возражениям скептиков, загудели. Вскоре мне стали звонить сотрудники радиостанций со всей страны: «Можем ли мы транслировать эти дебаты в прямом эфире?». Разумеется, я соглашался. К нашему приятному удивлению, довольно скоро вести трансляцию взялись 117 радиостанций - от побережья до побережья. В ночь дебатов вокруг церкви образовались пробки. Когда мы открыли двери, люди побежали по проходам, чтобы занять места. Когда вы в последний раз видели, чтобы люди вбегали в церковь?.. Всего на дебаты пришло 7 778 человек! Атмосфера была предельно наэлектризована.

Уильям Лейн Крейг - На страже - Защита нашей веры с позиций разума

Пер. з англ. М. Абакумов

К. : Книгоноша, 2021. 256 с.

ISBN 978-617-7930-09-8

Уильям Лейн Крейг - На страже - Защита нашей веры с позиций разума - Содержание