Крейсман - Страус - Я ненавижу тебя, только не бросай меня
Доктор Уайт думал, что все будет довольно просто. За те пять лет, что он наблюдал Дженнифер, у нее редко случались проблемы со здоровьем. Ее жалобы на желудок он поначалу считал следствием гастрита и лечил ее антацидами. Но, когда боли в животе усилились, несмотря на лечение, а обычные исследования показали, что все в норме, он направил Дженнифер в больницу.
После тщательного медицинского обследования доктор Уайт поинтересовался у Дженнифер, испытывает ли она стресс на работе и дома. Она сразу призналась, что ее работа на должности менеджера по персоналу в крупной компании довольно тяжела, но добавила, что «у многих людей нервная работа». Дженнифер также рассказала, что ее семейная жизнь в последнее время стала более напряженной: она старалась помогать мужу с его юридическими делами, ежедневно исполняя обязанности матери. Однако она сомневалась, что эти факторы могут быть как-то связаны с ее болями.
Когда доктор Уайт порекомендовал Дженнифер обратиться за психологической консультацией, она поначалу сопротивлялась. Только после того как дискомфорт перерос в острые приступы боли, она нехотя согласилась сходить к психиатру, доктору Грею.
Через несколько дней они встретились. Дженнифер была симпатичной блондинкой и выглядела моложе своих 28 лет. Она лежала в кровати в больничной палате, превратившейся из бездушного помещения в уютное гнездышко. Рядом с пациенткой на постели сидел плюшевый зверь, а еще один лежал на тумбочке неподалеку от фотографий мужа и ребенка. Открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления были аккуратно расставлены на подоконнике в линию, обрамленную цветочными композициями.
Поначалу Дженнифер вела себя совершенно нормально, отвечая на все вопросы доктора Грея с крайней серьезностью. Потом она пошутила про то, что новая работа ее «довела до мозгоправа». И чем больше она говорила, тем печальнее становилась. Ее голос стал менее властным и приобрел детские нотки.
Она рассказала врачу, что повышение по службе предполагало новые обязанности и требования, заставляя ее чувствовать себя неуверенно. Ее пяти летний сын начал ходить в школу, и этот отрыв друг от друга давался им нелегко. Она все чаще конфликтовала с Алланом, своим мужем. Упомянула она и резкие смены настроения и проблемы со сном. У нее постепенно ухудшался аппетит, она теряла в весе. Концентрация, энергия и сексуальное влечение — все это сходило на нет.
Доктор Грей рекомендовал ей попробовать принимать антидепрессанты, которые улучшили положение с желудочными болями и, казалось, нормализовали режим сна. Через несколько дней Дженнифер была готова к выписке и согласилась продолжить амбулаторное лечение.
Крейсман Джерольд, Страус Хэл - Я ненавижу тебя, только не бросай меня - Пограничные личности и как их понять
СПб.: Питер, 2024. — 304 с.: ил. — (Серия «Сам себе психолог»).
ISBN 978-5-4461-4178-4
Крейсман Джерольд, Страус Хэл - Я ненавижу тебя, только не бросай меня – Содержание
Благодарности
Предисловие
Примечание для читателя
- Глава 1. Мир пограничной личности
- Глава 2. Хаос и пустота
- Глава 3. Первопричины пограничного синдрома
- Глава 4. Пограничное общество
- Глава 5. Общение с пограничными личностями
- Глава 6. Как справляться с пограничной личностью
- Глава 7. Обращаясь за лечением
- Глава 8. Специфические психотерапевтические методики
- Глава 9. Лекарственные препараты: наука и перспективы
- Глава 10. Понимание и исцеление
Приложение А. Классификации по DSM-IV-TR
Приложение Б. Эволюция пограничного синдрома
No comments yet. Be the first!