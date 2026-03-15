Крифт - Лестница Иакова

От автора. Часто журналисты просят меня как христианина и автора порядка семидесяти книг высказать «христианскую точку зрения» на те или иные вопросы. Но нет такой вещи, как «христианский взгляд», и вовсе не потому, что христианство слишком мягкая и уступчивая религия, чтобы иметь единую точку зрения, а потому, что она слишком жестка и догматична, чтобы называться «взглядом».

В мире есть «мужской взгляд» или «женский взгляд», «консервативный взгляд» или «либеральный взгляд», но нет «христианского взгляда». Христианство — это не «взгляд». Это истина, это факты, это свыше одобренная Богом данность.

Почему добропорядочный, умный и логично мыслящий человек в XXI веке вдруг должен верить какой-то старомодной догме (кстати, почему он вообще может поверить, что существует такая вещь, как «догма»)? Вот что я спросил бы на месте журналистов, поскольку именно в этом заключается истинный смысл их вопро-шаний.

Это скрытый подтекст истории. Данная книга посвящена ответу на этот вопрос.

На самом деле вопросов десять. Порядок их следования подчинен логике, и ответ на каждый из них тоже обусловлен логикой и разумом, а не верой. Эта книга адресована умному и непредвзятому марсианину. Эх, если бы все журналисты из «Нью-Йорк Таймс» были марсианами широких взглядов!

На мой взгляд, лучшая форма ответа на вопросы — это диалог, сравнение двух точек зрения на проблему, поэтому я написал десять диалогов на темы, посвященные десяти самым главным вопросам, которые вы могли бы задать.

А так как диалог — это не просто две «точки зрения» или две философские позиции, но разговор между двумя разными людьми, то я представляю вам здесь не только две философии, а двух людей.

Оба — персонажи вымышленные. Они взяты из придуманой мною истории «Океан, полный ангелов» (An Ocean Full of Angels, Saint Augustine's Press, 2010). В последний раз, когда я задействовал этих же героев в своей книге «Опровержение морального релятивизма» (A Refutation of Moral Relativism), половина читателей сочла, что это реальные люди, а не вымышленные персонажи.

Я прошу прощения за то, что ввел своих читателей в заблуждение, и благодарю их за лестный комплимент.

Питер Крифт - Лестница Иакова - Десять шагов к истине

Пер. с англ. - М.: Издательство ББИ, 2015. - viii + 154 с.

ISBN 978-5-89647-316-9