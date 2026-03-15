Крифт - Молитва для начинающих

Книга Питера Крифта «Молитва для начинающих» представляет собой практичное и доступное руководство, призванное помочь современному человеку преодолеть барьеры на пути к общению с Богом. Автор, известный христианский философ и апологет, ставит задачу демистифицировать процесс молитвы, показав, что она не является уделом лишь избранных мистиков или профессиональных богословов. Основная идея произведения заключается в том, что молитва — это прежде всего честные личные отношения, требующие не сложной техники, а искренности сердца и готовности выделять время на безмолвное присутствие перед Творцом.

Содержательная часть книги разбита на краткие главы, каждая из которых отвечает на конкретные вопросы, возникающие у новичков: «Как начать?», «О чем говорить?», «Что делать, если я ничего не чувствую?» и «Как бороться с рассеянностью?». Крифт предлагает простые, но глубокие упражнения, помогая читателю перейти от формального вычитывания текстов к живому диалогу. Автор детально разбирает различные виды молитвы — от поклонения и благодарения до покаяния и прошения, подчеркивая важность использования как готовых литургических форм, так и собственных слов. Особое внимание уделяется практическим советам по созданию «молитвенного пространства» в условиях шумного и суетливого мира.

Текст написан в характерном для Крифта стиле: легком, афористичном, наполненном добрым юмором и глубокими аналогиями. Автор избегает сухой назидательности, обращаясь к читателю как старший товарищ, который сам проходит этот путь и знаком со всеми его трудностями. Работа служит идеальным стартом для тех, кто чувствует духовный голод, но не знает, с какой стороны подойти к алтарю своего сердца. Это чтение убеждает, что самая плохая молитва — это та, которой не было, и вдохновляет сделать первый шаг к самому важному разговору в жизни.

Крифт Питер - Молитва для начинающих

пер. с англ. Юрий Шпак

К.: Ефетов А.В., 2019. 120 с.

ISBN 978-966-8795-43-5

Крифт Питер - Молитва для начинающих - Содержание

Введение. Чем эта книга отличается от других

1. Необходимость. Почему молитва важнее, чем еда

2. Мотивы. Десять веских причин молиться

3. Методы. Почему они нам вообще не нужны

4. Слова. Молитва вслух как общение с Богом

5. Шаги. Остановитесь, смотрите и слушайте

6. Мысли. Где происходит действие

7. Вера. Единственное условие для молитвы

8. Темы. Что нужно говорить в молитве?

9. «Иисус». Самая короткая, простая и сильная молитва на свете

10. Труд. Молиться всегда

11. Что отвлекает. Умственные препятствия для молитвы

12. Грехи. Нравственные препятствия для молитвы

13. Простота. Молитва как средство освящения

14. Отречение. Необходимость негатива

15. Страдания. Как превратить горечь в сладость

16. Терпение. Простить себя за неудачи

17. Благодать. Она есть все

18. Неотступность. Реалистичный фанатизм

Примечания