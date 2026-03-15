Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Крифт - Молитва для начинающих

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Книга Питера Крифта «Молитва для начинающих» представляет собой практичное и доступное руководство, призванное помочь современному человеку преодолеть барьеры на пути к общению с Богом. Автор, известный христианский философ и апологет, ставит задачу демистифицировать процесс молитвы, показав, что она не является уделом лишь избранных мистиков или профессиональных богословов. Основная идея произведения заключается в том, что молитва — это прежде всего честные личные отношения, требующие не сложной техники, а искренности сердца и готовности выделять время на безмолвное присутствие перед Творцом.

Содержательная часть книги разбита на краткие главы, каждая из которых отвечает на конкретные вопросы, возникающие у новичков: «Как начать?», «О чем говорить?», «Что делать, если я ничего не чувствую?» и «Как бороться с рассеянностью?». Крифт предлагает простые, но глубокие упражнения, помогая читателю перейти от формального вычитывания текстов к живому диалогу. Автор детально разбирает различные виды молитвы — от поклонения и благодарения до покаяния и прошения, подчеркивая важность использования как готовых литургических форм, так и собственных слов. Особое внимание уделяется практическим советам по созданию «молитвенного пространства» в условиях шумного и суетливого мира.

Текст написан в характерном для Крифта стиле: легком, афористичном, наполненном добрым юмором и глубокими аналогиями. Автор избегает сухой назидательности, обращаясь к читателю как старший товарищ, который сам проходит этот путь и знаком со всеми его трудностями. Работа служит идеальным стартом для тех, кто чувствует духовный голод, но не знает, с какой стороны подойти к алтарю своего сердца. Это чтение убеждает, что самая плохая молитва — это та, которой не было, и вдохновляет сделать первый шаг к самому важному разговору в жизни.

Крифт Питер - Молитва для начинающих

пер. с англ. Юрий Шпак

К.: Ефетов А.В., 2019. 120 с.

ISBN 978-966-8795-43-5

Крифт Питер - Молитва для начинающих - Содержание

Введение. Чем эта книга отличается от других

  • 1. Необходимость. Почему молитва важнее, чем еда

  • 2. Мотивы. Десять веских причин молиться

  • 3. Методы. Почему они нам вообще не нужны

  • 4. Слова. Молитва вслух как общение с Богом

  • 5. Шаги. Остановитесь, смотрите и слушайте

  • 6. Мысли. Где происходит действие

  • 7. Вера. Единственное условие для молитвы

  • 8. Темы. Что нужно говорить в молитве?

  • 9. «Иисус». Самая короткая, простая и сильная молитва на свете

  • 10. Труд. Молиться всегда

  • 11. Что отвлекает. Умственные препятствия для молитвы

  • 12. Грехи. Нравственные препятствия для молитвы

  • 13. Простота. Молитва как средство освящения

  • 14. Отречение. Необходимость негатива

  • 15. Страдания. Как превратить горечь в сладость

  • 16. Терпение. Простить себя за неудачи

  • 17. Благодать. Она есть все

  • 18. Неотступность. Реалистичный фанатизм

Примечания

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

