Крифт - Справочник по христианской апологетике

Книга Питера Крифта и Рональда Тачелли «Справочник по христианской апологетике» является одним из самых полных и структурированных пособий, посвященных рациональному обоснованию христианской веры. Авторы ставят задачу создать «интеллектуальный арсенал» для верующих, способный противостоять вызовам современного скептицизма, атеизма и религиозного релятивизма. Основная идея произведения заключается в том, что вера и разум не противоречат друг другу, а являются двумя крыльями, на которых человеческий дух возносится к познанию истины, и что христианство обладает мощным логическим фундаментом, выдерживающим самую строгую критику.

Содержательная часть книги построена в форме кратких, емких вопросов и ответов, охватывающих практически все классические темы апологетики. Авторы детально разбирают аргументы в пользу бытия Бога (от космологических до нравственных), вопрос об исторической достоверности Воскресения Христа, проблему зла и страдания, а также споры о природе души и посмертной участи. Крифт и Тачелли используют метод классической схоластики, представляя сначала позицию оппонента, а затем последовательно опровергая её с помощью логики и фактов. Особое внимание уделяется объективности истины и возможности познания абсолютных ценностей в мире, который всё чаще склоняется к субъективизму.

Текст написан в строгом, аналитическом, но при этом живом и ироничном стиле, который делает изучение сложных философских концепций захватывающим процессом. Авторы не избегают трудных вопросов и не предлагают упрощенных ответов, стремясь к интеллектуальной честности и уважению к разуму читателя. Работа служит незаменимым справочником для студентов, пасторов и всех, кто хочет научиться давать аргументированный отчет в своем уповании. Это чтение превращает апологетику из сухой дисциплины в живой диалог, помогая укрепить личную уверенность в истинности христианского мировоззрения и подготовиться к эффективной дискуссии в любой аудитории.

Питер Крифт - Рональд Тачелли - Справочник по христианской апологетике - Сотни ответов на самые важные вопросы

Симферополь: ДИАЙПИ, 2011.-360 с.

ISBN 978-966-491-201-0

HANDBOOK OF CHRISTIAN APOLOGETICS

by Peter Kreeft and Ronald K. Tacelli

Питер Крифт - Рональд Тачелли - Справочник по христианской апологетике - Сотни ответов на самые важные вопросы - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Сущность, сила и ограничения апологетики

Глава 2. Вера и разум

ЧАСТЬ 2. БОГ

Глава 3. Двадцать аргументов в пользу бытия Бога

Глава 4. Природа Бога

ЧАСТЬ З. БОГ И ПРИРОДА

Глава 5. Четыре проблемы космологии

Глава 6. Проблема зла

ЧАСТЬ 4. БОГ И БЛАГОДАТЬ

Глава 7. Божественность Христа

Глава 8. Воскресение

Глава 9 Библия: миф или история?

ЧАСТЬ 5. БОГ И БОЖЕСТВЕННАЯ СЛАВА

Глава 10. Жизнь после смерти

Глава 11. Рай

Глава 12. Ад

Глава 13. Спасение

ЧАСТЬ 6. ВЫВОДЫ

Глава 14.Христианство и другие религии

Глава 15. Объективная истина

Глава 16. Подведем итог

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ ПИСАНИЯ