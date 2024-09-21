Многие люди пренебрегают апологетикой, считая ее слишком интеллектуальной, абстрактной и рациональной. Они говорят, что жизнь, любовь, мораль и святость гораздо важнее, чем разум. Те, кто так рассуждают, правы. Единственное, чего они не замечают, - что они так именно рассуждают. Мы не можем вообще не рассуждать; мы можем лишь не рассуждать хорошо. Кроме того, разум - друг веры (см. главу 2).

Другая и более глубокая причина, по которой иные пренебрегают апологетикой, заключается в том, что они решают вопросы веры и неверия скорее сердцем, чем разумом. Действительно, основа нашей жизни - именно сердце. Но апологетика приходит в сердце через разум. Разум важен именно потому, что он открывает путь к сердцу. Ведь мы можем любить только то, что знаем. К тому же у разума есть, по меньшей мере, право вето. Мы не можем верить в то, что считаем неправдой, и не можем любить то, что считаем нереальным. Аргументы не обязательно приводят к вере, но уж точно могут от нее увести. Вот почему нам придется вступить в битву аргументов.

Разумные доводы способны привести вас к вере в том самом смысле, в каком автомобиль может привезти вас к морю. Плавать автомобиль не умеет, так что прыгать в воду вам придется самостоятельно. Однако вы не сделаете этого, находясь за сотни миль от берега. Сначала нужно с помощью машины попасть на берег, и только тогда можно будет прыгнуть в море. Вера - действительно прыжок, но не в темноту, а на свет. Мы призываем к диалогу критиков, скептиков, неверующих и инаковерующих - ради совместного поиска истины, а также (что, конечно же, гораздо менее важно) ради улучшения этой книги в ее последующих изданиях. Одна из немногих вещей в жизни, которые, в конечном счете, не могут принести никакого вреда, - это честный поиск истины.

Крифт Питер, Тачелли Рональд - Карманный справочник по христианской апологетике

Симферополь: ДИАИПИ, 2011, 144 с.

ISBN 978-966-491-344-4

Крифт Питер, Тачелли Рональд - Карманный справочник по христианской апологетике - Оглавление

1. Апологетика

2. Вера и разум

3. Аргументы в пользу бытия Бога

4. Природа Бога

5. Творение и эволюция

6. Чудеса

7. Проблема зла

8. Божественность Христа

9. Воскресение

10. Библия: миф или история?

11. Жизнь после смерти

12. Рай и ад

13. Спасение

14. Христианство и другие религии

15. Объективная истина

Заключение. Подведем итог

Библиография