Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1 - 5
Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать.
Вдруг из-за большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он ежился от холода и прикрывал свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал.
Постояв немного у киоска, плотнее закутавшись в свои лохмотья, он быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека.
- Извините, что я Вас задерживаю, - ласково сказал незнакомец. - Я долгое время наблюдал за Вами через это окно и думал: может быть, Вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у Вас, где переночевать сегодня?
- Я?.. Я... ночлег... Кто даст мне ночлег сегодня? - резко переспросил юноша. - Я не имею ночлега и так вот скитаюсь.
- Пойдемте со мной, - сказал незнакомец, - Вы найдете у меня приют и проведете здесь праздник.
Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторых размышлений он спросил:
- И какой это праздник?
- Праздник Рождества Христова. Ведь завтра Рождество!
Лицо юноши исказилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил:
- Уже и Рождество... Как быстро!
Незнакомец подошел к юноше, взял его за руку.
Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1
Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2013. – 208 с.
ISBN 978-985-7033-08-9
Криничка - Том 1 – Содержание
- Возвращение блудного сына
- Разбитое стекло
- Самолюбивый Сережа
- Прощайте - и прощены будете
- Если это только обнаружится
- Не судите - да не судимы будете
- Возлюби ближнего, как самого себя
- Забина и Эмма
- Не должен ничего
- Будь послушен
- Серебряный наперсток
- Опасное путешествие по Аляске
- Тайна индийского верблюда
- Опасное расследование в Ераше
- Счастливое Рождество
- Василь и его знакомство с Иисусом
- Лучшее снотворное
- История одной Библии
- Наш дом
- Ветер
- Правильное зеркало
- Была ли бабушка обезьяной?
- Сердце для Иисуса
- Вы принесете большую пользу
- Юная проповедница
- О чем рассказал муравей
- Исцеление
- Страхи и беспокойство маленького воробья
- Солнечный зайчик
- Брошенная перчатка
- Бог видит все
- Клад
Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 2
Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2015. – 208 с.
ISBN 978-985-7033-12-6
Криничка - Том 2 – Содержание
- Молитва бедняка
- Разбитая ваза
- Искалеченный проповедник
- Джесика
- Накажи меня
- Ловушка
- Ничто не проходит бесследно
- Ты будешь невредим
- Се, стою у двери и стучу
- Клевета и покаяние
- Притча о закваске
- Везде есть работа
- Божий микроскоп
- Слово Божие живо и действенно
- Весь в руках Иисуса
- Говори всегда правду
- Зеленая курточка
- Кто боится Бога, тот не солжет
- Иисус - мой Спаситель
- Он знает путь
- Маленький Альберт
- Любовь матери
- Моя маленькая подружка
- Сиротка Вера...
- Слуга тоже миссионер
- Сумка почтальона
- Услышанная молитва
- Умудрить во спасение
- Утерянный перочинный ножик
- Я хотел бы найти Бога
- Подметальщик улиц
- Подарок
Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 3
Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2013. – 200 с.
ISBN 978-985-7033-09-6
Криничка - Том 3 – Содержание
- Негритенок
- Как кактус приобрел друзей
- Свет в окне
- Он изъязвлен был за грехи наши
- Агульная малiтва
- Маринованный помидорчик
- Кем ты хочешь стать?
- Рассказ Пеструхи
- Урок на всю жизнь
- Ягненок по имени Боня
- Лиля
- Бог не оставит
- Почему нельзя?
- Зачем Бог сотворил мух?
- Золотая запонка
- Ради жизни
- Запретные спички
- Поле и его обитатели
- Стакан сока
- Мать и сын
- Грязный телефон и покаяние
- Хлеб насущный
- Послушание лучше своеволия
- Подарок
- Радость Петьки и слезы отца на Рождество
- Будь послушен
- Это было давно - это было недавно
- Булочка с маслом
- Пусть светит свет ваш
- Ночная беседа
- Петька встретится с мамой
- Покаяние
- Честность и смелость
- Заботливая мамаша
- Лужа и заря
- Будет новая встреча
- Тот, Кто всегда поможет
- Не кради
- Пятеро из одного стручка
- Я не умру
- Приключения Гошки и его друзей
- Приключения на пруду
- Лесная школа
- Как Гошка встречал Рождество
- Операция «Жадина»
- Клад
- Увлекательное приложение
Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 4
Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: ОАО «Брестская типография», 2007. – 208 с.
Криничка - Том 4 – Содержание
- Кто нужнее?
- Испытание огнем
- Великое падение
- Живой тайник доброты
- Свежий Божий воздух
- Милая моя
- Пасха в коммунальном царстве
- Случай на Рождество
- Котенок
- Жертвенная любовь
- Как лужа на небо забралась
- Лекарственная книга
- Маркер
- Сережа и игрушечный автомат
- Огарочек
- Кувшинка и вольфия
- Листочек фиалки
- Обещание невозможного
- Ближним «помогательный» талант
- Катю любят и ждут даже с двойками
- Поле и его обитатели
- Антошкина тысяча
- Один в поле - воин?
- Белее снега
- Обманчивая красота
- Дорожка добрых дел
- Звездочка
- Мальчик почувствовал свободу
- Маленькие капельки
- Кормушкина история
- У тебя есть Бог!
- Петька и змеи
- Победа маленького Давидика
- Простая детская вера
- Двойки в дневнике
- Фонарик
- Побеждай зло добром
- Как Тыква и Брюква учились «правильно» ссориться
- Доверяй Богу!
- Маленький миссионер
- Находка, изменившая жизнь
- Божья помощь
- Папа просит прощения
- Потерянная ручка
- Простила
- Добрый пастор
- Встреча не состоялась
- Три решета
- Катина молитва
- Только веруй
- Первый прыжок
- Чудная книга
- Стихи для детей
Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 5
Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2012. – 208 с.
ISBN 978-985-7033-02-7
Криничка - Том 5 – Содержание
- Потерявшийся ангел
- Солнечный зайчик
- Он позвонит по телефону
- Клад
- Детская вера
- Осторожно! Глина.
- Как Руслан познакомился с Богом
- Мамочка, давай поделимся
- Верность Слову
- Хорошего держитесь!
- Пропавший красавец
- Храбрость и вера
- Свинья и овцы
- Побеждай зло добром
- Три зернышка акации
- Воскресные места
- Притча
- Всегда помни
- Валенки
- Лагуна
- Забытый фонарь
- Оглянись вокруг
- Благочестие полезно
- Не хочу быть потерянной
- Маленькое чудо
- Неверующий птенец
- Сын короля
- Опоздавшее письмо
- А листья падали...
- Сказка о добром царе
- Не прошел мимо...
- Как злоумышленник...
- Как букашка учился не ссориться
- Крылья для полета
- Да будет тебе благо…
- Светлячок
- Глупенький утенок
- Урожай
- Какая она – красота?
- Верочкины каникулы
- А мой папа никогда не бывает пьяным
- Огурчик и капуста
- Грязные руки
- Незабываемый поход
- Новенькая
- Подарок для сестренки
- Мамина мудрость
- Настоящее Рождество
- Ныне родился Спаситель
- Стихи для детей
- Завистливые глаза
- Солнышко
- Тимоша
- Цветы прощения
- Прощения цветы (часть 2)
Большое спасибо!