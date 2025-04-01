Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1 - 5

Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать.

Вдруг из-за большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он ежился от холода и прикрывал свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал.

Постояв немного у киоска, плотнее закутавшись в свои лохмотья, он быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека.

- Извините, что я Вас задерживаю, - ласково сказал незнакомец. - Я долгое время наблюдал за Вами через это окно и думал: может быть, Вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у Вас, где переночевать сегодня?

- Я?.. Я... ночлег... Кто даст мне ночлег сегодня? - резко переспросил юноша. - Я не имею ночлега и так вот скитаюсь.

- Пойдемте со мной, - сказал незнакомец, - Вы найдете у меня приют и проведете здесь праздник.

Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторых размышлений он спросил:

- И какой это праздник?

- Праздник Рождества Христова. Ведь завтра Рождество!

Лицо юноши исказилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил:

- Уже и Рождество... Как быстро!

Незнакомец подошел к юноше, взял его за руку.

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2013. – 208 с.

ISBN 978-985-7033-08-9

Криничка - Том 1 – Содержание

Возвращение блудного сына

Разбитое стекло

Самолюбивый Сережа

Прощайте - и прощены будете

Если это только обнаружится

Не судите - да не судимы будете

Возлюби ближнего, как самого себя

Забина и Эмма

Не должен ничего

Будь послушен

Серебряный наперсток

Опасное путешествие по Аляске

Тайна индийского верблюда

Опасное расследование в Ераше

Счастливое Рождество

Василь и его знакомство с Иисусом

Лучшее снотворное

История одной Библии

Наш дом

Ветер

Правильное зеркало

Была ли бабушка обезьяной?

Сердце для Иисуса

Вы принесете большую пользу

Юная проповедница

О чем рассказал муравей

Исцеление

Страхи и беспокойство маленького воробья

Солнечный зайчик

Брошенная перчатка

Бог видит все

Клад

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 2

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2015. – 208 с.

ISBN 978-985-7033-12-6

Криничка - Том 2 – Содержание

Молитва бедняка

Разбитая ваза

Искалеченный проповедник

Джесика

Накажи меня

Ловушка

Ничто не проходит бесследно

Ты будешь невредим

Се, стою у двери и стучу

Клевета и покаяние

Притча о закваске

Везде есть работа

Божий микроскоп

Слово Божие живо и действенно

Весь в руках Иисуса

Говори всегда правду

Зеленая курточка

Кто боится Бога, тот не солжет

Иисус - мой Спаситель

Он знает путь

Маленький Альберт

Любовь матери

Моя маленькая подружка

Сиротка Вера...

Слуга тоже миссионер

Сумка почтальона

Услышанная молитва

Умудрить во спасение

Утерянный перочинный ножик

Я хотел бы найти Бога

Подметальщик улиц

Подарок

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 3

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2013. – 200 с.

ISBN 978-985-7033-09-6

Криничка - Том 3 – Содержание

Негритенок

Как кактус приобрел друзей

Свет в окне

Он изъязвлен был за грехи наши

Агульная малiтва

Маринованный помидорчик

Кем ты хочешь стать?

Рассказ Пеструхи

Урок на всю жизнь

Ягненок по имени Боня

Лиля

Бог не оставит

Почему нельзя?

Зачем Бог сотворил мух?

Золотая запонка

Ради жизни

Запретные спички

Поле и его обитатели

Стакан сока

Мать и сын

Грязный телефон и покаяние

Хлеб насущный

Послушание лучше своеволия

Подарок

Радость Петьки и слезы отца на Рождество

Будь послушен

Это было давно - это было недавно

Булочка с маслом

Пусть светит свет ваш

Ночная беседа

Петька встретится с мамой

Покаяние

Честность и смелость

Заботливая мамаша

Лужа и заря

Будет новая встреча

Тот, Кто всегда поможет

Не кради

Пятеро из одного стручка

Я не умру

Приключения Гошки и его друзей

Приключения на пруду

Лесная школа

Как Гошка встречал Рождество

Операция «Жадина»

Клад

Увлекательное приложение

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 4

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: ОАО «Брестская типография», 2007. – 208 с.

Криничка - Том 4 – Содержание

Кто нужнее?

Испытание огнем

Великое падение

Живой тайник доброты

Свежий Божий воздух

Милая моя

Пасха в коммунальном царстве

Случай на Рождество

Котенок

Жертвенная любовь

Как лужа на небо забралась

Лекарственная книга

Маркер

Сережа и игрушечный автомат

Огарочек

Кувшинка и вольфия

Листочек фиалки

Обещание невозможного

Ближним «помогательный» талант

Катю любят и ждут даже с двойками

Поле и его обитатели

Антошкина тысяча

Один в поле - воин?

Белее снега

Обманчивая красота

Дорожка добрых дел

Звездочка

Мальчик почувствовал свободу

Маленькие капельки

Кормушкина история

У тебя есть Бог!

Петька и змеи

Победа маленького Давидика

Простая детская вера

Двойки в дневнике

Фонарик

Побеждай зло добром

Как Тыква и Брюква учились «правильно» ссориться

Доверяй Богу!

Маленький миссионер

Находка, изменившая жизнь

Божья помощь

Папа просит прощения

Потерянная ручка

Простила

Добрый пастор

Встреча не состоялась

Три решета

Катина молитва

Только веруй

Первый прыжок

Чудная книга

Стихи для детей

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 5

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2012. – 208 с.

ISBN 978-985-7033-02-7

Криничка - Том 5 – Содержание