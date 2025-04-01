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Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1 - 5

Криничка -Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family, Philology Literature
Вечер перед Рождеством. Темные тучи нависли над большим городом. Падал пушистый снег. Дул порывистый декабрьский ветер. Было уже поздно, и движение на улице начало затихать.
Вдруг из-за большого дома показался какой-то юноша, который перебежал на другую сторону улицы и остановился у газетного киоска. Присматриваясь к киоску, он ежился от холода и прикрывал свое лицо воротником дырявого пальто. Большие ботинки еле держались на его худых, посиневших от холода ногах. Юноша весь дрожал.
Постояв немного у киоска, плотнее закутавшись в свои лохмотья, он быстро зашагал по тротуару. Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Юноша повернулся и увидел стоящего перед ним человека.
- Извините, что я Вас задерживаю, - ласково сказал незнакомец. - Я долгое время наблюдал за Вами через это окно и думал: может быть, Вы один из тех, которые голодают и не имеют приюта в эту святую ночь. Есть ли у Вас, где переночевать сегодня?
- Я?.. Я... ночлег... Кто даст мне ночлег сегодня? - резко переспросил юноша. - Я не имею ночлега и так вот скитаюсь.
- Пойдемте со мной, - сказал незнакомец, - Вы найдете у меня приют и проведете здесь праздник.
Юноша стоял, растерянно глядя себе под ноги. После некоторых размышлений он спросил:
- И какой это праздник?
- Праздник Рождества Христова. Ведь завтра Рождество!
Лицо юноши исказилось, глаза наполнились слезами. Повернувшись к стене дома, дрожащим голосом он проговорил:
- Уже и Рождество... Как быстро!
Незнакомец подошел к юноше, взял его за руку.

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 1

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2013. – 208 с.
ISBN 978-985-7033-08-9

Криничка - Том 1 – Содержание

  • Возвращение блудного сына
  • Разбитое стекло
  • Самолюбивый Сережа
  • Прощайте - и прощены будете
  • Если это только обнаружится
  • Не судите - да не судимы будете
  • Возлюби ближнего, как самого себя
  • Забина и Эмма
  • Не должен ничего
  • Будь послушен
  • Серебряный наперсток
  • Опасное путешествие по Аляске
  • Тайна индийского верблюда
  • Опасное расследование в Ераше
  • Счастливое Рождество
  • Василь и его знакомство с Иисусом
  • Лучшее снотворное
  • История одной Библии
  • Наш дом
  • Ветер
  • Правильное зеркало
  • Была ли бабушка обезьяной?
  • Сердце для Иисуса
  • Вы принесете большую пользу
  • Юная проповедница
  • О чем рассказал муравей
  • Исцеление
  • Страхи и беспокойство маленького воробья
  • Солнечный зайчик
  • Брошенная перчатка
  • Бог видит все
  • Клад

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журналах «Крынiца жыцця» и «Крынiчка» - Том 2

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2015. – 208 с.
ISBN 978-985-7033-12-6

Криничка - Том 2 – Содержание

  • Молитва бедняка
  • Разбитая ваза
  • Искалеченный проповедник
  • Джесика
  • Накажи меня
  • Ловушка
  • Ничто не проходит бесследно
  • Ты будешь невредим
  • Се, стою у двери и стучу
  • Клевета и покаяние
  • Притча о закваске
  • Везде есть работа
  • Божий микроскоп
  • Слово Божие живо и действенно
  • Весь в руках Иисуса
  • Говори всегда правду
  • Зеленая курточка
  • Кто боится Бога, тот не солжет
  • Иисус - мой Спаситель
  • Он знает путь
  • Маленький Альберт
  • Любовь матери
  • Моя маленькая подружка
  • Сиротка Вера...
  • Слуга тоже миссионер
  • Сумка почтальона
  • Услышанная молитва
  • Умудрить во спасение
  • Утерянный перочинный ножик
  • Я хотел бы найти Бога
  • Подметальщик улиц
  • Подарок

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 3

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2013. – 200 с.
ISBN 978-985-7033-09-6

Криничка - Том 3 – Содержание

  • Негритенок
  • Как кактус приобрел друзей
  • Свет в окне
  • Он изъязвлен был за грехи наши
  • Агульная малiтва
  • Маринованный помидорчик
  • Кем ты хочешь стать?
  • Рассказ Пеструхи
  • Урок на всю жизнь
  • Ягненок по имени Боня
  • Лиля
  • Бог не оставит
  • Почему нельзя?
  • Зачем Бог сотворил мух?
  • Золотая запонка
  • Ради жизни
  • Запретные спички
  • Поле и его обитатели
  • Стакан сока
  • Мать и сын
  • Грязный телефон и покаяние
  • Хлеб насущный
  • Послушание лучше своеволия
  • Подарок
  • Радость Петьки и слезы отца на Рождество
  • Будь послушен
  • Это было давно - это было недавно
  • Булочка с маслом
  • Пусть светит свет ваш
  • Ночная беседа
  • Петька встретится с мамой
  • Покаяние
  • Честность и смелость
  • Заботливая мамаша
  • Лужа и заря
  • Будет новая встреча
  • Тот, Кто всегда поможет
  • Не кради
  • Пятеро из одного стручка
  • Я не умру
  • Приключения Гошки и его друзей
  • Приключения на пруду
  • Лесная школа
  • Как Гошка встречал Рождество
  • Операция «Жадина»
  • Клад
  • Увлекательное приложение

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 4

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: ОАО «Брестская типография», 2007. – 208 с.

Криничка - Том 4 – Содержание

  • Кто нужнее?
  • Испытание огнем
  • Великое падение
  • Живой тайник доброты
  • Свежий Божий воздух
  • Милая моя
  • Пасха в коммунальном царстве
  • Случай на Рождество
  • Котенок
  • Жертвенная любовь
  • Как лужа на небо забралась
  • Лекарственная книга
  • Маркер
  • Сережа и игрушечный автомат
  • Огарочек
  • Кувшинка и вольфия
  • Листочек фиалки
  • Обещание невозможного
  • Ближним «помогательный» талант
  • Катю любят и ждут даже с двойками
  • Поле и его обитатели
  • Антошкина тысяча
  • Один в поле - воин?
  • Белее снега
  • Обманчивая красота
  • Дорожка добрых дел
  • Звездочка
  • Мальчик почувствовал свободу
  • Маленькие капельки
  • Кормушкина история
  • У тебя есть Бог!
  • Петька и змеи
  • Победа маленького Давидика
  • Простая детская вера
  • Двойки в дневнике
  • Фонарик
  • Побеждай зло добром
  • Как Тыква и Брюква учились «правильно» ссориться
  • Доверяй Богу!
  • Маленький миссионер
  • Находка, изменившая жизнь
  • Божья помощь
  • Папа просит прощения
  • Потерянная ручка
  • Простила
  • Добрый пастор
  • Встреча не состоялась
  • Три решета
  • Катина молитва
  • Только веруй
  • Первый прыжок
  • Чудная книга
  • Стихи для детей

Криничка - Рассказы для детей, опубликованные в журнале «Крынiчка» - Том 5

Отв. редактор и составитель Василий Трубчик. – Минск: Союз ЕХБ в Респ. Беларусь, 2012. – 208 с.
ISBN 978-985-7033-02-7

Криничка - Том 5 – Содержание

  • Потерявшийся ангел
  • Солнечный зайчик
  • Он позвонит по телефону
  • Клад
  • Детская вера
  • Осторожно! Глина.
  • Как Руслан познакомился с Богом
  • Мамочка, давай поделимся
  • Верность Слову
  • Хорошего держитесь!
  • Пропавший красавец
  • Храбрость и вера
  • Свинья и овцы
  • Побеждай зло добром
  • Три зернышка акации
  • Воскресные места
  • Притча
  • Всегда помни
  • Валенки
  • Лагуна
  • Забытый фонарь
  • Оглянись вокруг
  • Благочестие полезно
  • Не хочу быть потерянной
  • Маленькое чудо
  • Неверующий птенец
  • Сын короля
  • Опоздавшее письмо
  • А листья падали...
  • Сказка о добром царе
  • Не прошел мимо...
  • Как злоумышленник...
  • Как букашка учился не ссориться
  • Крылья для полета
  • Да будет тебе благо…
  • Светлячок
  • Глупенький утенок
  • Урожай
  • Какая она – красота?
  • Верочкины каникулы
  • А мой папа никогда не бывает пьяным
  • Огурчик и капуста
  • Грязные руки
  • Незабываемый поход
  • Новенькая
  • Подарок для сестренки
  • Мамина мудрость
  • Настоящее Рождество
  • Ныне родился Спаситель
  • Стихи для детей
  • Завистливые глаза
  • Солнышко
  • Тимоша
  • Цветы прощения
  • Прощения цветы (часть 2)
Views 317
Rating 5.0 / 5
Added 01.04.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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