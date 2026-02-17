Криничная - Властители мироздания
Книга Неонилы Криничной «Русская мифология: Мир образов. Властители мироздания» — это фундаментальный труд, посвященный исследованию персонажей низшей мифологии, которые в народном сознании выступали хозяевами и хранителями различных пространств. Автор, выдающийся фольклорист, анализирует образы «хозяев» через призму древних верований, обычаев и магических обрядов, реконструируя целостную картину мира восточных славян.
Центральное внимание в книге уделено так называемым «локальным» духам: домовому, лешему, водяному, полевому и другим. Криничная рассматривает их не просто как сказочных существ, а как мифологические персонификации природных и культурных сил. Она исследует их генезис, функции, внешние атрибуты и способы взаимодействия человека с этими невидимыми «властителями». Книга раскрывает, как в народных рассказах (быличках и бывальщинах) отражались правила выживания и этика поведения человека в лесу, на воде или в доме.
Методология автора опирается на огромный массив архивных и экспедиционных материалов. Криничная показывает трансформацию образов: от древних хтонических божеств до фольклорных персонажей, сохраняющих черты «культурных героев». Книга позволяет понять сакральную географию русского крестьянина, где каждое пространство имело своего незримого господина, требующего уважения и соблюдения определенных запретов. Это издание является эталонным для антропологов, культурологов и всех, кто интересуется подлинными корнями русской духовной культуры.
Криничная Неонила - Русская мифология - Властители мироздания
М.: Академический проект, 2019, 318 с.
Серия "Технологии культуры"
ISBN 978-5-8291-2355-0
Криничная Неонила - Русская мифология - Властители мироздания - Оглавление
Глава первая. Чародеи: усвоение и проявления эзотерического знания
Ведуны в свете терминологии
Посвящение в колдуны
Полночь на Лысой горе
На росстани
Рукодельницы: магия прядения, вязания, плетения
В их власти бытие
Глава вторая. Ведуны-зелейники
К истории и семантике травоволхвования
Формы чудодейственных растений
Сбор чародейского зелья: хронотоп и ритуал
Функции магических растений
Фитоморфные персонажи как атрибуты ведунов
Глава третья. Оборотни
Персонажи в маске
Локусы и ритмы превращения
Душа и ее одежды
Обретение утраченного облика
Заключение
