Криничная - Властители мироздания

Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Технологии культуры (10 books)

Книга Неонилы Криничной «Русская мифология: Мир образов. Властители мироздания» — это фундаментальный труд, посвященный исследованию персонажей низшей мифологии, которые в народном сознании выступали хозяевами и хранителями различных пространств. Автор, выдающийся фольклорист, анализирует образы «хозяев» через призму древних верований, обычаев и магических обрядов, реконструируя целостную картину мира восточных славян.

Центральное внимание в книге уделено так называемым «локальным» духам: домовому, лешему, водяному, полевому и другим. Криничная рассматривает их не просто как сказочных существ, а как мифологические персонификации природных и культурных сил. Она исследует их генезис, функции, внешние атрибуты и способы взаимодействия человека с этими невидимыми «властителями». Книга раскрывает, как в народных рассказах (быличках и бывальщинах) отражались правила выживания и этика поведения человека в лесу, на воде или в доме.

Методология автора опирается на огромный массив архивных и экспедиционных материалов. Криничная показывает трансформацию образов: от древних хтонических божеств до фольклорных персонажей, сохраняющих черты «культурных героев». Книга позволяет понять сакральную географию русского крестьянина, где каждое пространство имело своего незримого господина, требующего уважения и соблюдения определенных запретов. Это издание является эталонным для антропологов, культурологов и всех, кто интересуется подлинными корнями русской духовной культуры.

Криничная Неонила - Русская мифология - Властители мироздания

М.: Академический проект, 2019, 318 с.

Серия "Технологии культуры"

ISBN 978-5-8291-2355-0

Криничная Неонила - Русская мифология - Властители мироздания - Оглавление

Глава первая. Чародеи: усвоение и проявления эзотерического знания

  • Ведуны в свете терминологии

  • Посвящение в колдуны

  • Полночь на Лысой горе

  • На росстани

  • Рукодельницы: магия прядения, вязания, плетения

  • В их власти бытие

Глава вторая. Ведуны-зелейники

  • К истории и семантике травоволхвования

  • Формы чудодейственных растений

  • Сбор чародейского зелья: хронотоп и ритуал

  • Функции магических растений

  • Фитоморфные персонажи как атрибуты ведунов

Глава третья. Оборотни

  • Персонажи в маске

  • Локусы и ритмы превращения

  • Душа и ее одежды

  • Обретение утраченного облика

Заключение

