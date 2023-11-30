Библия — это книга историй. Бог мог бы снабдить нас инструкцией или учебником, но Он решил дать нам сборник настоящих жизненных историй людей, которые слышали Его голос, находились в Его присутствии или стали свидетелями Его дел. Например, нам не было просто сказано о том, что Бог — Избавитель; мы знаем историю, как Он чудесным образом вывел Свой народ из Египта. Нам также не было просто сказано о том, что Бог — Целитель; мы читаем о людях, исцеленных Им, и о том, как это произошло. В Его Слове мы видим, как люди узнавали Его и следовали за Ним, мы читаем их стихи, песни и письма, и, наблюдая за их жизнью, мы познаем глубокие истины.

Почему Бог дал нам книгу, состоящую из историй? Потому что это самый естественный способ обучения. Когда слово создает картинки, которые мы можем понять и запомнить, истина, находящаяся за этими картинками, растворяется в них и прилепляется к нам. Это одна из причин, почему Иисус рассказывал так много притч. Истории гораздо эффективнее выражают могущественную истину, чем длинные объяснения, и это видно по тому влиянию, которое библейские истории продолжают оказывать на нас и сегодня.

Эта книга, состоящая из пятидесяти двух библейских историй, основана на том, что самое эффективное обучение происходит с помощью историй. Она предназначена для любого человека, способного выучить историю, запомнить ее и рассказать другим. Этот процесс является ключевым аспектом ученичества — мы количественно растем, позволяя Богу использовать нас, чтобы приносить плод в других. Люди делятся друг с другом библейскими историями, и так было всегда. Метод рассказывания историй всегда был одним из основных Божьих способов распространения истины и передачи ее от поколения к поколению.

В Библии истории являются высоко эффективным и естественным способом передачи ключевых истин, понятий и ценностей. Это практично и подходит для людей всех возрастных групп и принадлежащих к разным культурам. Приблизительно две трети людей предпочитают устное обучение. Хотя в большой степени это обусловлено высоким уровнем неграмотности во многих регионах, тем не менее, постмодернистское поколение также возвращается к этому стилю обучения, предпочитая устный и визуальный подход письменному обучению. Рассказывание библейских истин в виде историй не только захватывает, но и запускает процесс духовного «размножения», так как слушатель затем может передавать эту истину другим людям. Это имеет особенное значение в культурах или возрастных группах, где устное обучение является основным методом, но овладение этим методом пригодится каждому человеку.

Крис Тайгрин - 52 истории из Библии – Еженедельное чтение Библии – Интерактивный путь для понимания Божьего Слова

Пер. с англ. — Киев: «Путешествие по Библии», 2013. — 396 с.

ISBN 978-966-96906-4-7

Крис Тайгрин - 52 истории из Библии - Содержание

Введение

1. Сотворение. В начале - 2. Грехопадение. Рай утрачен - 3. Потоп. Раскаяние и спасение - 4. Народы. Вавилонская башня - 5. Авраам. Обещанное благословение - 6. Исаак. Исполнение обетования - 7. Иаков. Встречи с Богом - 8. Иосиф. Тяготы Провидения - 9. Моисей. Важная миссия - 10. Пасха Господня. Драматичное избавление - 11. Красное море. Бегство сквозь воды - 12. Десять заповедей. Заключение завета - 13. Двенадцать соглядатаев. Вера против неверия - 14. Иисус Навин. Исполнение обетования - 15. Гедеон. Угнетение, страх и «муж сильный» - 16. Руфь. Восстановленная и искупленная - 17. Саул. Компромисс царя - 18. Давид. Любовь и вера от всего сердца - 19. Соломон. Дом для Бога - 20. Иов. Боль, молитва и терпение - 21. Илия. Духовное состязание - 22. Иона. Пророк поневоле - 23. Исаия. Видение будущего - 24. Даниил. Никаких компромиссов - 25. Есфирь. Страх и вера в переломный момент - 26. Неемия. Стойкая вера - 27. Рождение Иисуса. Исполнение обетований и пророчеств - 28. Крещение Иисуса. Небесное благословение - 29. Искушение Иисуса. Истина подвергается испытанию - 30. Иисус призывает учеников. Как следовать за Христом - 31. Иисус исцеляет парализованного. Власть прощать и исцелять - 32. Второе рождение Никодима. Как смотреть на Иисуса с верой - 33. Женщина у колодца. Другой вид воды - 34. Усмирение бури. Страх, вера и власть Иисуса - 35. Насыщение толпы. Хлеб, утоляющий голод - 36. Воскрешение Лазаря. Победа над злейшим врагом - 37. Иисус хвалит Закхея. Знакомство, изменившее жизнь - 38. Освобождение одержимого. Благая весть о свободе - 39. Как молиться. Приоритеты, обетования и упорство - 40. В поисках потерянного. Неожиданное занятие для Мессии - 41. Божье Царство. Бог правит во веки веков - 42. Провозглашение Царя. Основание Церкви - 43. Рай и ад. Непреодолимая пропасть - 44. Омовение ног. Величие — в служении - 45. Последняя вечеря. Праздник великого освобождения - 46. Молитва и предательство. Час кризиса - 47. Суд и распятие. Наивысшая жертва - 48. Воскресение. Начало нового творения - 49. Прощен, чтобы служить. Жизнь после отречения и сомнений - 50. Научить весь мир. Миссия Божьих масштабов - 51. Вознесение Иисуса. В ожидании Его возвращения - 52. Сошествие Святого Духа. Обещанная сила свыше