Присутствует ли у вас ощущение, что от чувства тоски, раздражения и ненависти к себе невозможно избавиться, несмотря на многочисленные упорно прилагаемые усилия? Испытываете ли вы желание рассказывать о себе с тем же настроением, с каким это делают другие женщины, в жизни которых все вполне благополучно? Возможно, вы хотели бы высказаться не в условиях, когда ваше мнение неинтересно, когда вас точно не станут слушать или же выразят недовольство по поводу услышанного. Несмотря на это, вы все равно предпочитаете промолчать или все же высказываетесь — с этим у вас нет проблем. Однако потом, когда эмоции оказались выплеснуты, вы испытываете стыд и разочарование в себе, что плохо сказывается на отношениях с близкими и самооценке.

Вам трудно контролировать тревожность и гнев. Добавим к этому, что вы устали от постоянного стыда и чувства вины за то, что позволяете себе самостоятельно принять решение, касающееся того, где жить, какую профессию выбрать, каким человеком быть и как проводить время. Неудивительно, что люди вас не понимают, даже те, кто постоянно находится рядом. Я подозреваю, что вы читаете эту книгу, поскольку стали улавливать связь между отношениями с матерью и вашими чувствами и поступками. В таком случае вам необходимо одобрение матери. Возможно, в голове постоянно звучит ее критикующий и осуждающий голос. Бесконечная пластинка: вы мысленно прокручиваете прошлые разговоры или споры с матерью и ругаете себя за то, что здесь сказали не то, а вот на этой секунде напрасно промолчали.

Или вы думаете о том, что должно произойти: будущие жалобы и требования мамы вызывают у вас тревогу заранее. Может, вы делаете и то и другое и ваш разум переключается с прошлого на настоящее, осмысливая тревожные моменты, связанные с матерью. Иногда вы тоскуете, мечтая, какими могли бы быть ваши отношения и какими они уже никогда не будут, даже если ваша мама жива. Во взрослом возрасте некоторые дочери реже встречаются с матерью, поскольку контакты вызывают гнев, чувство подавленности, порой даже кажется, что начинаешь от них «сходить с ума». Ежедневно дочери матерей-нарциссов страдают из-за поиска верного ответа на вопросы: «Надо ли приглашать маму на День благодарения?», «Может, заблокировать ее номер?», «Безопасно ли позволять ей проводить время с моими детьми?», «Как я отношусь к Дню матери?».

С одной стороны, вы можете мечтать прекратить общение с матерью, с другой — корите себя: разве может дочь так поступать? Мама стареет, кто о ней позаботится? Вы хотите выглядеть хорошей дочерью. К тому же у ваших детей должна быть бабушка, и неважно, что она причинила вам столько боли. И как общаться с остальными членами семьи, если вычеркнуть из жизни маму? Неудивительно, что от этих мыслей вы подавлены, расстроены, измучены. Ответить на них непросто. Порой ощущаешь, что заехал в темный тоннель, из которого нет выезда. Вне зависимости от того, что происходит в вашей жизни, отношения с самой собой должны быть здоровыми: вы должны четко понимать, что хотите именно вы. Основная цель этой книги — распутать узлы, отдалиться на необходимое расстояние и заставить обратить на себя внимание.

Стефани Крисберг – Взрослые дочери матерей-нарциссов - Освободиться от ядовитого влияния и жить своей жизнью

Серия – «Взрослые дети сложных родителей»

Издательство – «Манн, Иванов и Фербер»

Москва – 2024 г. / 269 c.

ISBN 978-5-00214-425-9

Стефани Крисберг – Взрослые дочери матерей-нарциссов - Освободиться от ядовитого влияния и жить своей жизнью – Содержание

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Предисловие

Введение

Глава 1. Что значит быть дочерью нарциссической матери

Глава 2. Учимся понимать свою мать

Глава 3. Грандиозный или уязвимый нарцисс

Глава 4. Газлайтинг и отсутствие эмпатии

Глава 5. Уничтожьте тревожные паттерны мышления

Глава 6. Отпустите стыд и переживания

Глава 7. Справляемся с перепадами эмоций

Глава 8. Найдите основные сильные стороны и укрепляйте уверенность в себе

Глава 9. Определяйте границы и стойте на своем

Глава 10. Отношения и построение жизни

Напутствия

Благодарности

Список литературы

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