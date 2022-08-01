Джерард Криспин - Чудесные деяния - 3 тома - Деяние І-ІІІ

Я впервые попал в дискуссионную группу «Время Марка» во время отбывания своего срока заключения, когда еще мало знал о Библии. Тогда я был погибшим грешником, душа которого томилась в поисках смысла жизни. Попав в эту группу преступников, я почувствовал себя по-новому. Меня поразила атмосфера мира, царившая в помещении, та любовь и радость, которая исходила от ведущих это собрание. Казалось, что они имеют то, чего так сильно жаждала моя душа - смысл жизни.

Когда Слово Божие читалось на проигрывателе компакт дисков, а глава за главой и стих за стихом обсуждались всей группой, а также толковались ведущим, я начал понимать, что только имея личные отношения с Иисусом Христом я смогу получить этот мир, радость и смысл жизни. В тот день я вернулся в камеру с жаждой знаний и дальнейшего чтения Библии. Я проводил много времени в своей камере за чтением курса «Время Марка» и никак не мог насытиться, ибо слова были обращены прямо ко мне. Я посетил еще несколько встреч этой группы и в один прекрасный день в своей камере я отдал свою жизнь Иисусу Христу. Благодаря библейским истинам, которые были ясно и просто изложены ведущим эту группу, я смог получить надежное основание из Писаний, на котором можно было устоять, и узнал очень много за короткий период времени о своем Господе и Спасителе из курса «Время Марка».

Через какое-то время меня перевели в другую тюрьму, так что я не мог более посещать эту дискуссионную группу «Время Марка», но я был очень счастлив от того, что мог взять с собой пособие по этому курсу для заочного обучения. Теперь повсюду, где мне приходится жить, я могу прочитать отрывок Евангелия от Марка, который ясно толкуется замечательными комментариями к данным стихам из главы. Пособие «Время Марка» стало для меня таким ценным инструментом, очень помогшим мне возрастать в качестве христианина, что я рекомендую его, как первую книгу после Библии, когда делюсь с людьми своей верой. Я также рекомендую эту книгу всем людям и обещаю, что вы получите благословения от ее чтения. Лично я до сих пор получаю эти благословения.

Я имею честь написать предисловие к этой книге. Я еще никогда этого не делал, и поэтому написал, как мог от всего сердца. Я молюсь Богу о том, чтобы «Чудесные деяния» были использованы для благословения многих людей точно так, как это было со «Временем Марка».

Джерард Криспин - Чудесные деяния - 3 тома - Деяние I. Примите участие в драматических событиях Деяний 1:1-9:31

X.: Біблос-Альфа. - 2016. - 208 с.

ISBN 978-1-910506-34-9

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние I. Примите участие в драматических событиях Деяний 1:1-9:31 - Содержание

Предисловие Кристиана

Слово автора

Чудесные деяния: обзор

Примите участие в драматических событиях Деяний

1. Взрывное начало

2. Восстановление Петра, погибель Иуды и принятое решение

3. День Пятидесятницы

4. Какое послание!

5. Какой ответ!

6. Наш первый взгляд на раннюю Церковь

7. Совершенно новая жизнь

8. Петр проповедует снова

9. В темнице и в суде

10. Предубеждения, приоритеты, молитва и практическая жизнь

11. Двойная смерть

12. И снова в тюрьму! И снова из тюрьмы!

13. Вмешательство Гамалиила

14. Решение проблемы, распространение Слова и начало противодействия

15. Защита Стефана перед Синедрионом

16. Верность, мученичество и Савл из Тарса

17. «Кровь мучеников - семя Церкви»

18. Волшебство 145 19. Действительно поразительное обращение

20. События на дороге в Дамаск - и то, что было после

21. Не так уж легко было Павлу

Заключительное слово

Как пользоваться «Чудесными деяниями» - томом I в дискуссионной группе

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 9:31-18:23 «Чудесные деяния» - заочные курсы обучения

X.: Біблос-Альфа. - 2018. - 208 с.

ISBN 978-1-910506-74-5

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 9:31-18:23 - Содержание

Предисловие адвоката Стефана Райта

Слово от автора

Чудесные деяния: обзор

Введение. Присоединимся к битвам и благословениям первоапостольской церкви

1. Назад к Петру. Три разных человека

2. Корнилий получает приказ - Петр тоже!

3. Когда действует Бог: проповедь и Святой Дух

4. Вот как все произошло

5. Новое благословение и новое имя

6. Легче сбежать из тюрьмы, чем войти в церковь

7. Слава Божия и Слово Божие

8. Первое миссионерское путешествие Павла: поддержка и затем сопротивление

9. Важнейшее послание

10. Мы обращаемся к язычникам

11. Верить Богу в самых драматических обстоятельствах

12. Брошенный мертвым, но живущий для Христа!

13. Как себя вести по отношению к смертельно опасному учению

14. Важное сообщение

15. Второе миссионерское путешествие: и укрепление и разногласия

16. Бог направляет: видение македонянина и женщина, торгующая багряницей

17. И благословения и побои: тюрьма, избиения и новообращенные

18. Доказательства и погром: Филиппы-Фессалоники-Верия-Афины

19. Сделать известным «неведомого Бога»

20. Рождение церкви в порочном городе

21. Второе миссионерское путешествие Павла завершается

Заключительное слово

Приложение I. Как пользоваться «Чудесными деяниями: Деяние II» в дискуссионной группе

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІІI. Примите участие в драматических событиях Деяний -18:23-28:31 Приложение II. «Чудесные деяния: Деяние II» - «Курс по заочному обучению»

X.: Біблос-Альфа. - 2018. - 208 с.

ISBN 978-1-910506-75-2

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 18:23-28:31 - Содержание

Введение Деяния III

1. Красноречивый египтянин и заботливая пара

2. Благословение, злословие и хождение со Христом

3. «Немало чудес», сожженные книги и Слово Господне возрастает

4. Деньги, миф и блюститель порядка

5. Когда оратор говорит слишком долго!

6. Незабываемое прощание

7. Иерусалим!

8. Доклад и беспорядки в храме

9. Смелость перед лицом толпы

10. Павел снова в скорбях

11. Неудавшийся заговор - в Кесарию

12. День Павла в суде

13. «Кесарь, я иду!»

14. Перед царем

15. Свидетельство царю

16. Почти убедил?

17. Плавание в шторм

18. Спасение на Мальте!

19. В Рим

20. Главное разделение людей — не иудеи и язычники

21. Последний взгляд на апостола Павла

Заключительное слово

Как пользоваться «Чудесными деяниями - III» в Дискуссионной группе

«Чудесные деяния - III»