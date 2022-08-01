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Криспин - Чудесные деяния: Деяние І-ІІІ

Джерард Криспин - Чудесные деяния - 3 тома - Деяние І-ІІІ
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Я впервые попал в дискуссионную группу «Время Марка» во время отбывания своего срока заключения, когда еще мало знал о Библии. Тогда я был погибшим грешником, душа которого томилась в поисках смысла жизни. Попав в эту группу преступников, я почувствовал себя по-новому. Меня поразила атмосфера мира, царившая в помещении, та любовь и радость, которая исходила от ведущих это собрание. Казалось, что они имеют то, чего так сильно жаждала моя душа - смысл жизни.
Когда Слово Божие читалось на проигрывателе компакт дисков, а глава за главой и стих за стихом обсуждались всей группой, а также толковались ведущим, я начал понимать, что только имея личные отношения с Иисусом Христом я смогу получить этот мир, радость и смысл жизни. В тот день я вернулся в камеру с жаждой знаний и дальнейшего чтения Библии. Я проводил много времени в своей камере за чтением курса «Время Марка» и никак не мог насытиться, ибо слова были обращены прямо ко мне. Я посетил еще несколько встреч этой группы и в один прекрасный день в своей камере я отдал свою жизнь Иисусу Христу. Благодаря библейским истинам, которые были ясно и просто изложены ведущим эту группу, я смог получить надежное основание из Писаний, на котором можно было устоять, и узнал очень много за короткий период времени о своем Господе и Спасителе из курса «Время Марка».
Через какое-то время меня перевели в другую тюрьму, так что я не мог более посещать эту дискуссионную группу «Время Марка», но я был очень счастлив от того, что мог взять с собой пособие по этому курсу для заочного обучения. Теперь повсюду, где мне приходится жить, я могу прочитать отрывок Евангелия от Марка, который ясно толкуется замечательными комментариями к данным стихам из главы. Пособие «Время Марка» стало для меня таким ценным инструментом, очень помогшим мне возрастать в качестве христианина, что я рекомендую его, как первую книгу после Библии, когда делюсь с людьми своей верой. Я также рекомендую эту книгу всем людям и обещаю, что вы получите благословения от ее чтения. Лично я до сих пор получаю эти благословения.
Я имею честь написать предисловие к этой книге. Я еще никогда этого не делал, и поэтому написал, как мог от всего сердца. Я молюсь Богу о том, чтобы «Чудесные деяния» были использованы для благословения многих людей точно так, как это было со «Временем Марка».

Джерард Криспин - Чудесные деяния - 3 тома - Деяние I. Примите участие в драматических событиях Деяний 1:1-9:31

X.: Біблос-Альфа. - 2016. - 208 с.
ISBN 978-1-910506-34-9

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние I. Примите участие в драматических событиях Деяний 1:1-9:31 - Содержание

Предисловие Кристиана
Слово автора
Чудесные деяния: обзор
Примите участие в драматических событиях Деяний
  • 1. Взрывное начало
  • 2. Восстановление Петра, погибель Иуды и принятое решение
  • 3. День Пятидесятницы
  • 4. Какое послание!
  • 5. Какой ответ!
  • 6. Наш первый взгляд на раннюю Церковь
  • 7. Совершенно новая жизнь
  • 8. Петр проповедует снова
  • 9. В темнице и в суде
  • 10. Предубеждения, приоритеты, молитва и практическая жизнь
  • 11. Двойная смерть
  • 12. И снова в тюрьму! И снова из тюрьмы!
  • 13. Вмешательство Гамалиила
  • 14. Решение проблемы, распространение Слова и начало противодействия
  • 15. Защита Стефана перед Синедрионом
  • 16. Верность, мученичество и Савл из Тарса
  • 17. «Кровь мучеников - семя Церкви»
  • 18. Волшебство 145 19. Действительно поразительное обращение
  • 20. События на дороге в Дамаск - и то, что было после
  • 21. Не так уж легко было Павлу
Заключительное слово
Как пользоваться «Чудесными деяниями» - томом I в дискуссионной группе
«Чудесные деяния» - заочные курсы обучения

том 2Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 9:31-18:23

X.: Біблос-Альфа. - 2018. - 208 с.
ISBN 978-1-910506-74-5

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 9:31-18:23 - Содержание

Предисловие адвоката Стефана Райта
Слово от автора
Чудесные деяния: обзор
Введение. Присоединимся к битвам и благословениям первоапостольской церкви
  • 1. Назад к Петру. Три разных человека
  • 2. Корнилий получает приказ - Петр тоже!
  • 3. Когда действует Бог: проповедь и Святой Дух
  • 4. Вот как все произошло
  • 5. Новое благословение и новое имя
  • 6. Легче сбежать из тюрьмы, чем войти в церковь
  • 7. Слава Божия и Слово Божие
  • 8. Первое миссионерское путешествие Павла: поддержка и затем сопротивление
  • 9. Важнейшее послание
  • 10. Мы обращаемся к язычникам
  • 11. Верить Богу в самых драматических обстоятельствах
  • 12. Брошенный мертвым, но живущий для Христа!
  • 13. Как себя вести по отношению к смертельно опасному учению
  • 14. Важное сообщение
  • 15. Второе миссионерское путешествие: и укрепление и разногласия
  • 16. Бог направляет: видение македонянина и женщина, торгующая багряницей
  • 17. И благословения и побои: тюрьма, избиения и новообращенные
  • 18. Доказательства и погром: Филиппы-Фессалоники-Верия-Афины
  • 19. Сделать известным «неведомого Бога»
  • 20. Рождение церкви в порочном городе
  • 21. Второе миссионерское путешествие Павла завершается
Заключительное слово
Приложение I. Как пользоваться «Чудесными деяниями: Деяние II» в дискуссионной группе
Приложение II. «Чудесные деяния: Деяние II» - «Курс по заочному обучению»

том 3Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІІI. Примите участие в драматических событиях Деяний -18:23-28:31

X.: Біблос-Альфа. - 2018. - 208 с.
ISBN 978-1-910506-75-2

Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 18:23-28:31 - Содержание

Введение Деяния III
  • 1. Красноречивый египтянин и заботливая пара
  • 2. Благословение, злословие и хождение со Христом
  • 3. «Немало чудес», сожженные книги и Слово Господне возрастает
  • 4. Деньги, миф и блюститель порядка
  • 5. Когда оратор говорит слишком долго!
  • 6. Незабываемое прощание
  • 7. Иерусалим!
  • 8. Доклад и беспорядки в храме
  • 9. Смелость перед лицом толпы
  • 10. Павел снова в скорбях
  • 11. Неудавшийся заговор - в Кесарию
  • 12. День Павла в суде
  • 13. «Кесарь, я иду!»
  • 14. Перед царем
  • 15. Свидетельство царю
  • 16. Почти убедил?
  • 17. Плавание в шторм
  • 18. Спасение на Мальте!
  • 19. В Рим
  • 20. Главное разделение людей — не иудеи и язычники
  • 21. Последний взгляд на апостола Павла
Заключительное слово
Как пользоваться «Чудесными деяниями - III» в Дискуссионной группе
«Чудесные деяния - III»
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Rating 5.0 / 5
Added 01.08.2022
Author brat Eduard
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