Джерард Криспин - Чудесные деяния - 3 тома - Деяние І-ІІІ

Криспин - Чудесные деяния: Деяние І-ІІІ
Я впервые попал в дискуссионную группу «Время Марка» во время отбывания своего срока заключения, когда еще мало знал о Библии. Тогда я был погибшим грешником, душа которого томилась в поисках смысла жизни. Попав в эту группу преступников, я почувствовал себя по-новому. Меня поразила атмосфера мира, царившая в помещении, та любовь и радость, которая исходила от ведущих это собрание. Казалось, что они имеют то, чего так сильно жаждала моя душа - смысл жизни.
Когда Слово Божие читалось на проигрывателе компакт дисков, а глава за главой и стих за стихом обсуждались всей группой, а также толковались ведущим, я начал понимать, что только имея личные отношения с Иисусом Христом я смогу получить этот мир, радость и смысл жизни. В тот день я вернулся в камеру с жаждой знаний и дальнейшего чтения Библии. Я проводил много времени в своей камере за чтением курса «Время Марка» и никак не мог насытиться, ибо слова были обращены прямо ко мне. Я посетил еще несколько встреч этой группы и в один прекрасный день в своей камере я отдал свою жизнь Иисусу Христу. Благодаря библейским истинам, которые были ясно и просто изложены ведущим эту группу, я смог получить надежное основание из Писаний, на котором можно было устоять, и узнал очень много за короткий период времени о своем Господе и Спасителе из курса «Время Марка».
Через какое-то время меня перевели в другую тюрьму, так что я не мог более посещать эту дискуссионную группу «Время Марка», но я был очень счастлив от того, что мог взять с собой пособие по этому курсу для заочного обучения. Теперь повсюду, где мне приходится жить, я могу прочитать отрывок Евангелия от Марка, который ясно толкуется замечательными комментариями к данным стихам из главы. Пособие «Время Марка» стало для меня таким ценным инструментом, очень помогшим мне возрастать в качестве христианина, что я рекомендую его, как первую книгу после Библии, когда делюсь с людьми своей верой. Я также рекомендую эту книгу всем людям и обещаю, что вы получите благословения от ее чтения. Лично я до сих пор получаю эти благословения.
Я имею честь написать предисловие к этой книге. Я еще никогда этого не делал, и поэтому написал, как мог от всего сердца. Я молюсь Богу о том, чтобы «Чудесные деяния» были использованы для благословения многих людей точно так, как это было со «Временем Марка».
Джерард Криспин - Чудесные деяния - 3 тома - Деяние I. Примите участие в драматических событиях Деяний 1:1-9:31
X.: Біблос-Альфа. - 2016. - 208 с.
ISBN 978-1-910506-34-9
Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние I. Примите участие в драматических событиях Деяний 1:1-9:31 - Содержание
Предисловие Кристиана
Слово автора
Чудесные деяния: обзор
Примите участие в драматических событиях Деяний
- 1. Взрывное начало
- 2. Восстановление Петра, погибель Иуды и принятое решение
- 3. День Пятидесятницы
- 4. Какое послание!
- 5. Какой ответ!
- 6. Наш первый взгляд на раннюю Церковь
- 7. Совершенно новая жизнь
- 8. Петр проповедует снова
- 9. В темнице и в суде
- 10. Предубеждения, приоритеты, молитва и практическая жизнь
- 11. Двойная смерть
- 12. И снова в тюрьму! И снова из тюрьмы!
- 13. Вмешательство Гамалиила
- 14. Решение проблемы, распространение Слова и начало противодействия
- 15. Защита Стефана перед Синедрионом
- 16. Верность, мученичество и Савл из Тарса
- 17. «Кровь мучеников - семя Церкви»
- 18. Волшебство 145 19. Действительно поразительное обращение
- 20. События на дороге в Дамаск - и то, что было после
- 21. Не так уж легко было Павлу
Заключительное слово
Как пользоваться «Чудесными деяниями» - томом I в дискуссионной группе
«Чудесные деяния» - заочные курсы обучения
Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 9:31-18:23
X.: Біблос-Альфа. - 2018. - 208 с.
ISBN 978-1-910506-74-5
Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 9:31-18:23 - Содержание
Предисловие адвоката Стефана Райта
Слово от автора
Чудесные деяния: обзор
Введение. Присоединимся к битвам и благословениям первоапостольской церкви
- 1. Назад к Петру. Три разных человека
- 2. Корнилий получает приказ - Петр тоже!
- 3. Когда действует Бог: проповедь и Святой Дух
- 4. Вот как все произошло
- 5. Новое благословение и новое имя
- 6. Легче сбежать из тюрьмы, чем войти в церковь
- 7. Слава Божия и Слово Божие
- 8. Первое миссионерское путешествие Павла: поддержка и затем сопротивление
- 9. Важнейшее послание
- 10. Мы обращаемся к язычникам
- 11. Верить Богу в самых драматических обстоятельствах
- 12. Брошенный мертвым, но живущий для Христа!
- 13. Как себя вести по отношению к смертельно опасному учению
- 14. Важное сообщение
- 15. Второе миссионерское путешествие: и укрепление и разногласия
- 16. Бог направляет: видение македонянина и женщина, торгующая багряницей
- 17. И благословения и побои: тюрьма, избиения и новообращенные
- 18. Доказательства и погром: Филиппы-Фессалоники-Верия-Афины
- 19. Сделать известным «неведомого Бога»
- 20. Рождение церкви в порочном городе
- 21. Второе миссионерское путешествие Павла завершается
Заключительное слово
Приложение I. Как пользоваться «Чудесными деяниями: Деяние II» в дискуссионной группе
Приложение II. «Чудесные деяния: Деяние II» - «Курс по заочному обучению»
Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІІI. Примите участие в драматических событиях Деяний -18:23-28:31
X.: Біблос-Альфа. - 2018. - 208 с.
ISBN 978-1-910506-75-2
Джерард Криспин - Чудесные деяния: Деяние ІІI. Примите участие в драматических событиях Деяний 18:23-28:31 - Содержание
Введение Деяния III
- 1. Красноречивый египтянин и заботливая пара
- 2. Благословение, злословие и хождение со Христом
- 3. «Немало чудес», сожженные книги и Слово Господне возрастает
- 4. Деньги, миф и блюститель порядка
- 5. Когда оратор говорит слишком долго!
- 6. Незабываемое прощание
- 7. Иерусалим!
- 8. Доклад и беспорядки в храме
- 9. Смелость перед лицом толпы
- 10. Павел снова в скорбях
- 11. Неудавшийся заговор - в Кесарию
- 12. День Павла в суде
- 13. «Кесарь, я иду!»
- 14. Перед царем
- 15. Свидетельство царю
- 16. Почти убедил?
- 17. Плавание в шторм
- 18. Спасение на Мальте!
- 19. В Рим
- 20. Главное разделение людей — не иудеи и язычники
- 21. Последний взгляд на апостола Павла
Заключительное слово
Как пользоваться «Чудесными деяниями - III» в Дискуссионной группе
«Чудесные деяния - III»
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