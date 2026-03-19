Кристенсен - Путешествие в молитву
Книга Эвелин Кристенсен «Путешествие в молитву» посвящена развитию глубокой и осмысленной молитвенной жизни. Автор приглашает читателя рассмотреть молитву как духовный путь, на котором человек учится ближе узнавать Бога, доверять Ему и возрастать в вере.
На основе библейских принципов и личного опыта Кристенсен объясняет, как молитва помогает преодолевать трудности, укрепляет духовную жизнь и наполняет сердце миром и надеждой. Книга показывает, что молитва — это не только просьбы к Богу, но и живое общение с Ним, способное изменить внутренний мир человека.
Издание будет полезно всем, кто стремится углубить свою духовную жизнь, научиться молиться более осознанно и строить близкие отношения с Богом.
Auburn, WA: Издательство «Руфь», 2008. – 144 с.
ISBN 966-8434-54-4
Эвелин Кристенсен – Путешествие в молитву - Содержание
Когда мы молимся
Первый приоритет: молитва
Господи, научи нас молится
Перед тем, как молится за других
Сначала молись, потом планируй
Благодаря Бога во всем
Личная молитва - молитва в обществе
Я?... Грех?
Когда Бог отвечает
Место прославления
Грех и христианин
Прощены, как мы прощаем
Праведны перед Господом
Найдите свое место для молитвы
Жаворонок или сова?
Единодушная молитва
Бог говорит в тишине
Святые места
То, чего вы не знаете
Приоритеты
Записанный ответ
Ожидание
Интонации голоса: 1
Интонации голоса: 2
Интонации голоса: 3
Разум, ослепленный сатаной
Оставляя грех
Бодрствуйте
Пример Христа
“Что Ты имеешь в виду, когда говоришь: “Покайтесь”?”
Наступательная молитва
Приблизьтесь
Молитва преодолевает мили
Следуйте за светом
Почему покаяние?
В какой позе?
Препятствия в принятии Божьих ответов
Взаимодействие с автором
Слуга Божий
Несравненно больше
Взывать с чистым сердцем
Всезнающий Отец
Прошение с неправильными мотивами?
Вы не можете обмануть Бога
Мы никогда не встречались
Бог воздает
Если бы только
Вы не выполнили мои требования
Восстанавливает Бог
Слушайте меня
Вы еще не выполнили задания
Не делать?
Отношение благодарности
Примите ответственность
Верьте в имя Бога
Его святое присутствие
Примеритесь с остальными
Когда Бог говорит: “Нет”.
Без этого мы не можем примериться с Богом
Бывает ли когда-нибудь Божья воля в страданиях?
Все на благо
Восполните
Вручение себя Его воле
Чего вы ожидаете?
Благодарение за…
Comments (1 comment)