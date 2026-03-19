Кристенсен - Путешествие в молитву

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Эвелин Кристенсен «Путешествие в молитву» посвящена развитию глубокой и осмысленной молитвенной жизни. Автор приглашает читателя рассмотреть молитву как духовный путь, на котором человек учится ближе узнавать Бога, доверять Ему и возрастать в вере.

На основе библейских принципов и личного опыта Кристенсен объясняет, как молитва помогает преодолевать трудности, укрепляет духовную жизнь и наполняет сердце миром и надеждой. Книга показывает, что молитва — это не только просьбы к Богу, но и живое общение с Ним, способное изменить внутренний мир человека.

Издание будет полезно всем, кто стремится углубить свою духовную жизнь, научиться молиться более осознанно и строить близкие отношения с Богом.

Эвелин Кристенсен – Путешествие в молитву

Auburn, WA: Издательство «Руфь», 2008. – 144 с.

ISBN 966-8434-54-4

Эвелин Кристенсен – Путешествие в молитву - Содержание

  • Когда мы молимся

  • Первый приоритет: молитва

  • Господи, научи нас молится

  • Перед тем, как молится за других

  • Сначала молись, потом планируй

  • Благодаря Бога во всем

  • Личная молитва - молитва в обществе

  • Я?... Грех?

  • Когда Бог отвечает

  • Место прославления

  • Грех и христианин

  • Прощены, как мы прощаем

  • Праведны перед Господом

  • Найдите свое место для молитвы

  • Жаворонок или сова?

  • Единодушная молитва

  • Бог говорит в тишине

  • Святые места

  • То, чего вы не знаете

  • Приоритеты

  • Записанный ответ

  • Ожидание

  • Интонации голоса: 1

  • Интонации голоса: 2

  • Интонации голоса: 3

  • Разум, ослепленный сатаной

  • Оставляя грех

  • Бодрствуйте

  • Пример Христа

  • “Что Ты имеешь в виду, когда говоришь: “Покайтесь”?”

  • Наступательная молитва

  • Приблизьтесь

  • Молитва преодолевает мили

  • Следуйте за светом

  • Почему покаяние?

  • В какой позе?

  • Препятствия в принятии Божьих ответов

  • Взаимодействие с автором

  • Слуга Божий

  • Несравненно больше

  • Взывать с чистым сердцем

  • Всезнающий Отец

  • Прошение с неправильными мотивами?

  • Вы не можете обмануть Бога

  • Мы никогда не встречались

  • Бог воздает

  • Если бы только

  • Вы не выполнили мои требования

  • Восстанавливает Бог

  • Слушайте меня

  • Вы еще не выполнили задания

  • Не делать?

  • Отношение благодарности

  • Примите ответственность

  • Верьте в имя Бога

  • Его святое присутствие

  • Примеритесь с остальными

  • Когда Бог говорит: “Нет”.

  • Без этого мы не можем примериться с Богом

  • Бывает ли когда-нибудь Божья воля в страданиях?

  • Все на благо

  • Восполните

  • Вручение себя Его воле

  • Чего вы ожидаете?

  • Благодарение за…

Added 19.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books