Кристенсон - Что происходит, когда мы молимся о наших семьях
Книга Эвелин Кристенсон «Что происходит, когда мы молимся о наших семьях» посвящена силе молитвы и её влиянию на жизнь семьи. Автор показывает, как искренняя и постоянная молитва способна менять отношения между близкими людьми, приносить мир в дом и помогать преодолевать жизненные трудности.
Опираясь на библейские принципы и реальные примеры, Кристенсон рассказывает о том, как молитва может укреплять брак, поддерживать детей, восстанавливать разрушенные отношения и приносить духовное обновление в семье. Книга вдохновляет читателей уделять больше внимания молитве и доверять Богу заботу о своих близких.
Издание будет полезно всем, кто стремится укрепить семейные отношения, научиться молиться за своих родных и видеть Божью работу в повседневной жизни семьи.
Эвелин Кристенсон - Что происходит, когда мы молимся о наших семьях
Миссия Руфь, 2002. - 230 с.
ISBN 5-94172-002-5
Эвелин Кристенсон - Что происходит, когда мы молимся о наших семьях - Содержание
Предисловие
1. Сегодня наши семьи нуждаются в молитве более, чем когда бы то ни было
2. Вплетая нити молитвы
3. Молитва за обращение членов своей семьи ко Христу
4. Как молиться о близких, которые испытывают страдания
5. Как молиться, когда мы страдаем из-за наших близких
6. «Чему ты хочешь научить нас, Господи?»
7. Молитвы и прикосновения
8. Бог может коснуться наших близких даже тогда, когда мы не способны на это
9. «Освобождающая» молитва
10. Молитвы при рождении новых членов семьи
11. Молитвы в случае смерти близких людей
12. Особые молитвы для особых случаев
13. Причина, по которой мы молимся, кроется в сверхъестественном
