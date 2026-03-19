Кристенсон - Что происходит, когда мы молимся о наших семьях

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

Книга Эвелин Кристенсон «Что происходит, когда мы молимся о наших семьях» посвящена силе молитвы и её влиянию на жизнь семьи. Автор показывает, как искренняя и постоянная молитва способна менять отношения между близкими людьми, приносить мир в дом и помогать преодолевать жизненные трудности.

Опираясь на библейские принципы и реальные примеры, Кристенсон рассказывает о том, как молитва может укреплять брак, поддерживать детей, восстанавливать разрушенные отношения и приносить духовное обновление в семье. Книга вдохновляет читателей уделять больше внимания молитве и доверять Богу заботу о своих близких.

Издание будет полезно всем, кто стремится укрепить семейные отношения, научиться молиться за своих родных и видеть Божью работу в повседневной жизни семьи.

Эвелин Кристенсон - Что происходит, когда мы молимся о наших семьях

Миссия Руфь, 2002. - 230 с.

ISBN 5-94172-002-5

Эвелин Кристенсон - Что происходит, когда мы молимся о наших семьях - Содержание

Предисловие

  • 1. Сегодня наши семьи нуждаются в молитве более, чем когда бы то ни было

  • 2. Вплетая нити молитвы

  • 3. Молитва за обращение членов своей семьи ко Христу

  • 4. Как молиться о близких, которые испытывают страдания

  • 5. Как молиться, когда мы страдаем из-за наших близких

  • 6. «Чему ты хочешь научить нас, Господи?»

  • 7. Молитвы и прикосновения

  • 8. Бог может коснуться наших близких даже тогда, когда мы не способны на это

  • 9. «Освобождающая» молитва

  • 10. Молитвы при рождении новых членов семьи

  • 11. Молитвы в случае смерти близких людей

  • 12. Особые молитвы для особых случаев

  • 13. Причина, по которой мы молимся, кроется в сверхъестественном

Added 19.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

