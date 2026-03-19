Книга Эвелин Кристенсон «Господи, измени меня!» посвящена внутреннему преобразованию человека через молитву и духовную работу над собой. Автор поднимает важную тему — вместо того чтобы стремиться изменить окружающих людей или обстоятельства, верующий прежде всего должен позволить Богу изменить своё собственное сердце.

Опираясь на библейские принципы и личный духовный опыт, Кристенсон показывает, как искренняя молитва помогает человеку увидеть свои слабости, научиться смирению и возрастать в любви, терпении и вере. Книга побуждает читателя к честному самоанализу и глубокому доверию Божьему действию в жизни.

Издание будет полезно всем, кто стремится к духовному росту, обновлению внутренней жизни и более глубоким отношениям с Богом.

Эвелин Кристенсон – Господи, измени меня!

2-е издание. – Пер. с англ. В. Курат. – Черкассы: «Смирна», 2003. – 164 с. – (Для женщин, о женщинах.)

ISBN 966-7774-44-9

Эвелин Кристенсон – Господи, измени меня! - Содержание

Слово переводчика

Введение

Раздел I. Я

1. Почему я?

Раздел II. ИЗМЕНЕНИЯ

2. Господи, как мне измениться? - 3· Господи, измени меня и для других - 4. Изменяюсь, когда изучаю Слово Божье - 5. Изменяюсь, когда напоминает Дух Святой - 6. Изменяюсь, когда прошу об этом Бога - 7. Изменяюсь, когда прошу других молиться обо мне - 8. Когда я молюсь о других - я изменяюсь

Раздел III. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТО БОГ ПРОИЗВОДИТ ИЗМЕНЕНИЯ