«Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...» (Рим. 8:29).

Я заметила, что на протяжении многих лет происходит что-то неожиданное, когда я молюсь: «Господи, измени меня — не моего мужа, не детей или пастора — измени меня!» Это не означает, что я одобряю или даже смиряюсь со всем, что они делают, но лучше сосредотачиваюсь на своих действиях и реакциях. Все яснее становится тот факт, что они, а не я, несут ответственность пред Богом за свои поступки. Но именно я ответственна за изменения, которые должны произойти во мне.

Этот принцип превратился в процесс, на протяжении которого мне нужно было все больше походить на Христа, уподобляться Его образу, как об этом сказано в Послании к римлянам 8:29: «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». И если моя цель — уподобиться Христу, то я должна быть готова к тому, что этот процесс будет длиться на протяжении всей моей жизни и закончится только тогда, «когда откроется», и я буду «подобна Ему» (1 Ин. 3:2).

И хотя принцип «Господи, измени меня» должен был стать актуальным на четырнадцать месяцев раньше, процесс, все же, начался. Бог лично меня направил на четырнадцатимесячный период созревания. «Рождение» не произошло бы ранее, нежели через год с лишним. Это был процесс, на протяжении которого я осознавала необходимость личного изменения — вновь, и вновь, и вновь.

Борьба внутри меня напоминала раскаленное железо. Только так я могу описать это. Потребовалось целых четырнадцать месяцев, чтобы обратиться к единственно компетентному и стоящему Источнику перемен — лично к Богу, поиску Его Слова и позволению Ему произвести изменения в моей жизни, а не в чьей-либо другой.

«О, Боже, — молилась я непрестанно, — не надо менять других, ни моего мужа, ни детей, измени МЕНЯ!»

До сегодняшнего дня эта молитва — одна из самых важных в моей жизни, и я продолжаю так молиться почти ежедневно.

Кристенсон, Эвелин - Путешествие к духовному возрастанию

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2005. — 210 с.

ISBN 966-8617-13-4

Кристенсон, Эвелин - Путешествие к духовному возрастанию - Содержание