Кристенсон, Эвелин - Путешествие к духовному возрастанию

Кристенсон - Путешествие к духовному возрастанию
«Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего...» (Рим. 8:29).
Я заметила, что на протяжении многих лет происходит что-то неожиданное, когда я молюсь: «Господи, измени меня — не моего мужа, не детей или пастора — измени меня!» Это не означает, что я одобряю или даже смиряюсь со всем, что они делают, но лучше сосредотачиваюсь на своих действиях и реакциях. Все яснее становится тот факт, что они, а не я, несут ответственность пред Богом за свои поступки. Но именно я ответственна за изменения, которые должны произойти во мне.
Этот принцип превратился в процесс, на протяжении которого мне нужно было все больше походить на Христа, уподобляться Его образу, как об этом сказано в Послании к римлянам 8:29: «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». И если моя цель — уподобиться Христу, то я должна быть готова к тому, что этот процесс будет длиться на протяжении всей моей жизни и закончится только тогда, «когда откроется», и я буду «подобна Ему» (1 Ин. 3:2).
И хотя принцип «Господи, измени меня» должен был стать актуальным на четырнадцать месяцев раньше, процесс, все же, начался. Бог лично меня направил на четырнадцатимесячный период созревания. «Рождение» не произошло бы ранее, нежели через год с лишним. Это был процесс, на протяжении которого я осознавала необходимость личного изменения — вновь, и вновь, и вновь.
Борьба внутри меня напоминала раскаленное железо. Только так я могу описать это. Потребовалось целых четырнадцать месяцев, чтобы обратиться к единственно компетентному и стоящему Источнику перемен — лично к Богу, поиску Его Слова и позволению Ему произвести изменения в моей жизни, а не в чьей-либо другой.
«О, Боже, — молилась я непрестанно, — не надо менять других, ни моего мужа, ни детей, измени МЕНЯ!»
До сегодняшнего дня эта молитва — одна из самых важных в моей жизни, и я продолжаю так молиться почти ежедневно.
Кристенсон, Эвелин - Путешествие к духовному возрастанию
Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2005. — 210 с.
ISBN 966-8617-13-4
Кристенсон, Эвелин - Путешествие к духовному возрастанию - Содержание
- Вступление
-
I. Принципы личного изменения и уподобления Христу
- Новый процесс
- Без слова (части 1–4)
- «...да просит у Бога...»
- «Если у кого недостает мудрости»
- Читайте пока...
- В поисках мудрости
- Преобразуйтесь обновлением ума вашего
- Как измениться
- Перемены благодаря моему духовному дневнику
- Его радость
- Бог — наш Творец
-
II. Механизмы духовного роста: Слово, Дух, Прощение
- Живо и действенно (О Слове Божьем)
- Сокрытые сокровища
- Прощайте, как и Он простил
- Восстановление через прощение
- Еще один сюрприз
- Напишите Богу письмо
- Перемены посредством изучения Слова Божьего
- Молитва перед изучением
- Перемены через напоминания Святого Духа
- Чтобы мне не грешить
- Будьте святы
- Напоминание номер один
-
III. Замена слабостей и преодоление внутреннего конфликта
- Замена слабости на силу
- Замена склонности ошибаться на разум Христа
- Замена денег на Бога
- Замена претензий на кротость
- Духовная битва
- Сладкая и горькая вода
- Мое плотское «я»
- Я полагаю
- Атака «демонстрацией греха»
- Доверяя всему написанному
- Советы других
- Я уникальна
- Ведя статистику зла
- Никакой статистики зла
- Месть — прощение
-
IV. Отношения и Служение (Внешнее изменение)
- Господи, измени меня также и для других людей
- Доверяя свои бремена другим
- Зависимость от других
- Во мне кто-то нуждается
- Бог нуждается во мне
- Перемены: «для того чтобы...»
- Приобретая через Божье «для того чтобы»
- Мои «для того чтобы» для других
- Принцип Иисуса «для того чтобы»
- Возьми свой крест
- Сила Христа
- Браки, исправленные прощением
-
V. Испытания, Одиночество и Смерть
- Вверяя здоровье Богу (части 1–2)
- Уроки, извлеченные из Божьего ответа «НЕТ»
- Удаление препятствий
- «Кто», а не «почему»
- Бог винограда
- Божье прикосновение
- Опытный Очищающий
- Очищающий Владыка
- Плодоношение
- Духовный плод лона
- Бог благ?
- Одиночество
- Бог: соразмерное восполнение наших нужд
- Смерть: когда Бог разлучает людей
- Смерть: когда Бог заполняет мое одиночество
- Смерть: когда Бог призывает меня наставлять других
- Бог объясняет почему
- Радость
- Смерть — это приобретение?
- Их приобретение — рай с Иисусом
- Готова приобретать вечно
- Царствуя с Иисусом
- Покинутые
- Неправильные ожидания
- Приглашающий и запрещенный
- Невинные жертвы — покинутые
- Ничто не может отлучить
- Иисус понимает
- Безбрачие
- Иисус был оставлен
- Не тратьте попусту свое одиночество
- Теряя право распоряжаться собственной жизнью
-
VI. Молитва и Семья
- Почему только немногие молятся?
- Образ жизни нашей семьи
- Молитвой познаем, что Бог — Глава нашей семьи
- Когда мы не знаем, как молиться
- Никакой молитвы в Едемском саду
- Разрывы и дыры
- «Как я могу быть уверена, мама?»
- Наставляйте детей
- Молитва о спасении
- Божий метод обучения
- Так близко — и все же так далеко
- Сверхъестественная причина для семейной молитвы
- Размышление или молитва?
No comments yet. Be the first!