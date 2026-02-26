Постепенно угасли эмоции, сопровождавшие переход в новое тысячелетие. Рутина уходящих дней помогла нам свыкнуться с мыслью о том, что жизнь продолжается по-прежнему, несмотря на то, что летосчисление началось уже с отметки 2000.

Однако это событие в большей или меньшей мере заставило нас задуматься. К чему мы пришли? Куда направляемся? Долго ли еще выдержит наш корабль?

Хроника XIX и XX веков записана на золотых страницах. В это время свершилось то, о чем не могло мечтать человечество на протяжении тысячелетий. Научно-техническая революция предвещала начало золотого века, тысячелетие мира и гармонии для человечества.

Однако последующие события жестоко сокрушили радужные надежды человека. Меньше чем за 31 год планету потрясли две мировые войны, повлекшие за собой кровавую вереницу из 70 миллионов крестов и намного больше неизлечимых ран.

Весенний ветерок, который повеял после этого кошмара, принес новую волну оптимизма. Мною овладевает чувство ностальгии, когда я просматриваю записи, отображающие ожидания послевоенного мира: «К 2000 году между странами уже не будет границ. Люди будут жить в мире друг с другом. Средства передвижения будут преимущественно воздушные. Пользование ими будет бесплатным...» К сожалению, ни одно из подобных оптимистических предсказаний не исполнилось.

А какова реальность? Несмотря на небольшие технические преимущества, ее описание представляет собой один большой болезненный знак вопроса. Летом 1999 года сотни тысяч молодых людей Германии, одной из самых индустриально развитых стран Европы, маршировали на «Параде любви» с вызывающим лозунгом «No future» - «Без будущего».

Лучиан Кристеску - Галилеянин

Заокский: Источник жизни, 2021.- 544 с.

ISBN 978-500126-143-8

Лучиан Кристеску - Галилеянин - Содержание

Предисловие. Куда идёшь, человек?

Глава 1. Несравненный Иисус

Глава 2. Кто Ты. Галилеянин?

Глава 3. Война миров

Глава 4. Агнец из Едема

Глава 5. Иисус из Назарета

Глава 6. Медный змей

Глава 7. Революция в Самарии

Глава 8. Потерянный ученик

Глава 9. Противостояние в пустыне

Глава 10. «Написано»

Глава 11. Парадокс прощения

Глава 12. Гениальность христианства

Глава 13. Чудо в Вифезде

Глава 14. Воскресение Лазаря

Глава 15. Последний .суд

Глава 16. Финальная развязка

Приложения

Некоторые цитаты из книги «Семнадцать путей самоуничтожения»

Библиография