Кристиан - Бессовестная машина

Летом 2013 года в открытом блоге компании Google появился совершенно безобидный пост под названием «Изучение смысла, скрывающегося за словами». Начинался он так: «Сегодня компьютеры не слишком хорошо понимают человеческий язык. И хотя современное состояние технологий в этом плане все еще оставляет желать лучшего, мы добились значительного прогресса, используя последние достижения машинного обучения и методы обработки естественного языка».

Сотрудники Google «скормили» искусственной нейросети, созданной по образу биологических систем, огромные базы данных естественного языка. Эти тексты, собранные с из новостных статей и Интернета, по объему в тысячи раз превосходили все, что использовалось ранее. Системе позволили самостоятельно анализировать предложения в поисках взаимосвязей и зависимостей между словами. С помощью метода так называемого обучения без учителя система начала выявлять закономерности.

Кристиан Брайан - Бессовестная машина - Можно ли научить ИИ эмпатии, состраданию и другим человеческим ценностям?

перевод с английского В. В. Краснянской

Москва: Эксмо, 2026, 512 с.

Серия "Будущее: прогнозы и технологии"

ISBN 978-5-04-238776-0

Кристиан Брайан - Бессовестная машина - Можно ли научить ИИ эмпатии, состраданию и другим человеческим ценностям? - Содержание

Пролог

Введение

Часть 1. Предсказание

1. Представление

2. Справедливость

3. Прозрачность

Часть 2. Агенты

4. Подкрепление

5. Формирование навыков

6. Любопытство

Часть 3. Нормативность

7. Имитация

8. Логический вывод

9. Неопределенность

Заключение

Благодарности

Алфавитный указатель

Примечания