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Кристиан - Бессовестная машина

Кристиан - Бессовестная машина
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Ethics

Летом 2013 года в открытом блоге компании Google появился совершенно безобидный пост под названием «Изучение смысла, скрывающегося за словами». Начинался он так: «Сегодня компьютеры не слишком хорошо понимают человеческий язык. И хотя современное состояние технологий в этом плане все еще оставляет желать лучшего, мы добились значительного прогресса, используя последние достижения машинного обучения и методы обработки естественного языка».

Сотрудники Google «скормили» искусственной нейросети, созданной по образу биологических систем, огромные базы данных естественного языка. Эти тексты, собранные с из новостных статей и Интернета, по объему в тысячи раз превосходили все, что использовалось ранее. Системе позволили самостоятельно анализировать предложения в поисках взаимосвязей и зависимостей между словами. С  помощью метода так называемого обучения без учителя система начала выявлять закономерности.

Кристиан Брайан - Бессовестная машина - Можно ли научить ИИ эмпатии, состраданию и другим человеческим ценностям?

перевод с английского В. В. Краснянской

Москва: Эксмо, 2026, 512 с.

Серия "Будущее: прогнозы и технологии"

ISBN 978-5-04-238776-0

Кристиан Брайан - Бессовестная машина - Можно ли научить ИИ эмпатии, состраданию и другим человеческим ценностям? - Содержание

Пролог

Введение

Часть 1. Предсказание

  • 1. Представление

  • 2. Справедливость

  • 3. Прозрачность

Часть 2. Агенты

  • 4. Подкрепление

  • 5. Формирование навыков

  • 6. Любопытство

Часть 3. Нормативность

  • 7. Имитация

  • 8. Логический вывод

  • 9. Неопределенность

Заключение

Благодарности

Алфавитный указатель

Примечания

Views 57
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 day ago
Большое спасибо!

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