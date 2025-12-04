Кристина Пизанская - Книга о Граде Женском
По обыкновению своему и, согласно распорядку, который определяет ход моей жизни, а именно неустанные занятия свободными искусствами, я сидела однажды в комнате, окруженная многочисленными книгами, посвященными всевозможным предметам. Пытаясь охватить умом всю тяжесть мысли прочитанных мною авторов, я подняла глаза от книги, решив на время оставить утонченные размышления и предаться отдыху, чтобы развлечься чтением поэтов. Исполненная этим намерением, я оглянулась вокруг себя в поисках какого-нибудь небольшого сочинения, и вот случайно попалась мне под руку одна книга, которую, среди прочих, мне одолжили. Открыв ее, я увидела, что называется она «Жалобы Матеолуса». Это вызвало улыбку на моих устах: хотя я и не читала этой книги, но от многих слышала, что она более прочих книг восхваляет женщин, и посему я решила с ней ознакомиться для своего удовольствия. Однако я не погрузилась в чтение: моя добрая матушка позвала меня к столу, ведь приближалось время ужина. Отложив на время книгу, я решила вскоре к ней вернуться.
На следующий день, вновь вернувшись к своим занятиям, я не забыла о намерении обратиться к книге Матеолуса1. Я приступила и немного прочла, но сюжет книги показался мне весьма неприятным для тех, кто не любит сплетни, и не содействующим ни нравственному назиданию, ни добродетели, а взяв во внимание еще и ее непристойность, я полистала книгу, прочитала конец и быстро перешла к другим занятиям, более возвышенным и полезным. Однако чтение этой книги, хоть и лишенной какого бы то ни было авторитета, породило во мне мысли, потрясшие меня до глубины души. Поэтому я стала размышлять, какие мотивы и причины побуждают такое количество разных мужчин: клириков и представителей других сословий — рассуждать в речах или трактатах о столь многих отвратительных и несправедливых вещах в отношении женщин и их нравов. Ведь дело не в одном или двух клириках. Взять хотя бы этого Матеолуса, чья книга не пользовалась ни малейшим авторитетом и есть ни что иное, как насмешка; но практически ни одному сочинению это не чуждо, почти каждый поэт, философ или оратор, имена которых пришлось бы слишком долго перечислять, будто в один голос твердят и приходят к общему заключению: все женщины склонны ко всякого рода порокам и исполнены всевозможными недостатками.
Глубоко задумавшись обо всем этом, я стала размышлять о себе и своем образе жизни. Рожденная женщиной, я подумала и о других женщинах, которых мне довелось знать: как о принцессах и знатных дамах, так и о женщинах среднего и низкого положения, любезно доверявших мне свои тайные и сокровенные мысли. Я стремилась рассудить по совести и беспристрастно, правда ли то, о чем свидетельствовали столь достойные мужи. Но сколько бы я ни размышляла об этих вещах, сколько бы ни отделяла зерна от плевел, я не могла ни понять, ни допустить справедливости в их суждениях о природе и нравах женщин. Я упорно обвиняла их, вопрошая, как столь многие почтенные мужи, столь прославленные и мудрейшие ученые, столь дальновидные и разбирающиеся во всех материях, могли так возмутительно высказываться о женщинах, да в стольких сочинениях, что нельзя сыскать ни одного нравоучительного текста, кем бы ни был его автор, без главы или фразы, порицающей женщин. Одной этой причины было достаточно, чтобы заставить меня ранее заключить, что все это правда, даже если, по наивности и невежеству, я не могу признать в себе те серьезные недостатки, которыми вероятно располагаю, как и другие женщины. Потому я полагалась в этом вопросе скорее на суждения других, чем на собственные чувства и разумения.
Кристина Пизанская - Книга о Граде Женском
Пер. с французского Н. Долгоруковой, О. Школьниковой, П. Бычкова. — М.: Individuum, Эксмо, 2025. — 400 с.
ISBN 978-5-907696-16-7
Кристина Пизанская - Книга о Граде Женском - Содержание
- Труды и дни Кристины де Пизан (Олег Воскобойников)
- Сон о равноправии (Надежда Плунгян)
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Книга первая
- Здесь начинается Книга о Граде женском. Первая глава повествует о том, каким образом и по какой причине она была создана
- Здесь Кристина повествует о том, как явились ей три дамы, и как стоявшая впереди вразумила ее и утешила в скорби
- Здесь Кристина повествует, как обратившаяся к ней дама объяснила, кто она, рассказала о своей природе и роли, а также возвестила, что с помощью трех дам Кристина построит город
- Здесь рассказывается, как дама сообщает Кристине о граде, который она должна построить. Дама говорит, что ей поручено помочь Кристине воздвигнуть стены и земляной вал, и открывает свое имя
- Здесь сказано, как вторая дама открыла Кристине свое имя и свою роль и рассказала, какую помощь окажет в строительстве Града женского
- Здесь сказано, как третья дама рассказала Кристине о себе и своей роли, и поведала, как поможет выстроить верхушки башен и кровли дворцов и доставит к ней королеву, сопровождающую трех благородных дам
- Здесь Кристина повествует о том, как она ответила трем дамам
- Зристина говорит, каким образом, по предписанию дамы Разум и с ее помощью, начала она копать землю, чтобы построить фундамент
- Как Кристина копала землю, а именно какие вопросы она задала Даме Разум и что та ей отвечала
- Другие обсуждения и речи на тот же сюжет
- Кристина спрашивает даму Разум, по какой причине женщины не заседают в судах и получает от нее ответ
- Говорится о царице Никауле и далее о некоторых королевах и принцессах Франции
- Здесь говорится о Фредегонде, королеве Франции
- Продолжение разговора между Кристиной и дамой Разум
- Здесь говорится о царице Семирамиде
- Об амазонках
- О Томирис, царице амазонок
- Как великий Геркулес и его друг Тесей прибыли из Греции на большом корабле, чтобы напасть на амазонок, и как девы Меналиппа и Ипполита сбросили их с коней
- О царице Пентесилее и о том, как она пришла на помощь Трое
- О Зенобии, царице Пальмиры
- О благородной царице Артемисии
- Об Эрилиеве, матери доблестного Теодориха
- Снова о королеве Фредегонде
- О деве Камилле
- О царице Беренике Каппадокийской
- О храбрости Клелии
- Кристина спрашивает даму Разум, наделил ли Бог женский ум способностью познавать высокие науки, а дама Разум отвечает ей
- Начинается повествование о женщинах, наделенных высоким знанием, в первую очередь о знатной Корнифиции
- О римлянке Пробе
- О Сапфо, очень проницательной женщине, поэтессе и философе
- О деве Манто
- О Медее и еще одной царице, Цирцее
- Кристина спрашивает у дамы Разум, была ли такая женщина, которая открыла знание, до того неведомое
- О Минерве, которая изобрела бесчисленные науки, а также способ делать доспехи из железа и стали
- О царице Церере, которая изобрела искусство возделывания земли и множество других ремесел
- Об Исиде, которая изобрела искусство садоводства и способ выращивать растения
- О великом благе, которое эти женщины принесли миру
- О том же
- О деве Арахне, изобретшей искусство окрашивания шерсти и изготовления гобеленов, а также открывшей способ выращивания и прядения льна
- О Памфиле, обнаружившей, как изготавливать шелк при помощи гусениц и делать из него шелковые ткани
- О Тимарет, в превосходстве овладевшей искусством живописи, о женщине по имени Ирена и о римлянке Марсии
- О римлянке Семпронии
- Кристина спрашивает у дамы Разум, есть ли у женщин врожденная способность быть благоразумными, а дама Разум ей отвечает
- Послание Соломона или Книга притч
- О Гайе Цецилии
- О благоразумии и мудрости царицы Дидоны
- Об Опс, царице Крита
- О Лавинии, дочери царя Латина
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Книга вторая
- Здесь начинается вторая часть этой книги, повествующая, каким образом были построены жилища и здания внутри Града женского и как он был заселен
- Здесь рассказывается о сивилле Эрифрейской
- О сивилле Альметее
- О нескольких прорицательницах
- Еще о Никострате, Кассандре и королеве Базине
- Об Антонии, которая стала императрицей
- Кристина обращается к даме Праведность
- Здесь начинается разговор о дочерях, которые любят своих родителей, в первую очередь о Дрипетине
- О Гипсипиле
- О деве Клавдии
- О женщине, кормившей грудью свою мать в заключении
- Дама Праведность говорит, что закончила строительство города и теперь время наполнить его жителями
- Кристина спрашивает, верно ли, что жизнь в браке тяжела из-за женщин и их пороков. Дама Праведность отвечает и начинает речь о великой любви жен к своим мужьям
- О царице Гипсикратии
- Об императрице Триарии
- Еще о царице Артемисии
- Об Аргии, дочери царя Адраста
- О благородной Агриппине
- Кристина обращается к даме Праведность, та отвечает ей и приводит в пример Юлию, дочь Юлия Цезаря и жену Помпея
- О благородной даме Терции Эмилии
- О Ксантиппе, жене философа Сократа
- О Помпее Паулине, жене Сенеки
- О благородной Сульпиции
- Здесь говорится о некоторых женщинах, которые спасли своих мужей от смерти
- Кристина излагает даме Праведность возражения против тех, кто говорит, что женщины не способны ничего скрыть. В ответе та рассказывает ей о Порции, дочери Катона
- По тому же поводу речь идет о благородной даме Курии
- Еще на эту же тему
- Доводы против тех, кто говорит, что следует презирать мужчин, слушающих советы жен. Кристина спрашивает, а дама Праведность отвечает
- Некоторые истории о мужчинах, которые последовали совету своих жен
- О великом благе, которое делали и ежедневно продолжают делать женщины
- О Юдифи, знатной вдове, которая спасла народ
- О царице Эсфирь
- О сабинянках, которые восстановили мир
- О знатной женщине Ветурии, умерившей гнев своего сына, желавшего разрушить Рим
- О королеве Франции Клотильде, обратившей в веру своего мужа, короля Хлодвига
- Против тех, кто говорит, что женщине негоже изучать грамоту
- Кристина обращается к даме Праведность и та возражает против говорящих, что немногие женщины целомудренны, а также рассказывает о Сусанне
- О Сарре
- О Ревекке
- О Руфи
- О Пенелопе, жене Одиссея
- Здесь осуждают утверждающих, что едва ли красивые женщины бывают целомудренными. Говорится о Мариамне
- Об Антонии, супруге Друза Тиберия
- Речь против утверждающих, что женщинам приятно насилие. Даны примеры нескольких женщин, в первую очередь Лукреции
- О царице Галатии
- История сигамбров и примеры других женщин
- Опровержение говорящих о непостоянстве женщин. Кристина говорит, а дама Праведность отвечает ей о непостоянстве и слабости некоторых императоров
- О Нероне
- О Гальбе и других императорах
- О Гризельде, маркизе Салуццо, сильной и добродетельной женщине
- О римлянке Флоренс
- О Бернабó из Генуи
- После рассказа дамы Праведность о женском постоянстве Кристина спрашивает, почему все многочисленные достойные женщины не возражали книгам и мужчинам, о них злословящим. Ответ дамы Праведность
- Кристина спрашивает у дамы Праведность, правдивы ли слова мужчин, будто немногие женщины верны в любви. Ответ дамы Праведность
- О Дидоне, царице Карфагена и постоянстве женской любви
- О влюбленной Медее
- О Фисбе
- О Геро
- О Гисмонде, дочери принца Салернского
- Об Изабетте и других влюбленных
- О Юноне и многих известных женщинах
- Кристина говорит, а дама Праведность дает ей ответ, опровергающий утверждения о том, что женщины привлекают мужчин своей миловидностью
- О Клавдии, римлянке
- Дама Праведность говорит о том, что женщин больше любят за их добродетели, чем за внешнюю привлекательность
- О королеве Бланке, матери Людовика Святого и других добрых и мудрых женщинах, которых любили за их добродетели
- Кристина говорит, а дама Праведность отвечает ей, возражая утверждающим, что женщины по природе своей скупы
- О богатой и щедрой женщине по имени Паулина
- О принцессах и благородных дамах Франции
- Кристина обращается к принцессам и всем женщинам
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Книга третья
- В первой главе говорится о том, как дама Правосудие привела Царицу Небесную жить во Град женский
- О сестрах Богородицы и о Магдалине
- О святой Екатерине
- О святой Маргарите
- О святой Луции
- О блаженной деве Мартине
- О другой святой Луции и иных девах-мученицах
- О святой Юстине и других святых девах
- О деве Феодосии, святой Варваре и святой Дорофее
- О святой деве Кристине
- О многих святых женах, видевших мученичество своих детей
- О святой деве Марине
- О блаженной деве Евфросинии
- О блаженной жене Анастасии
- О блаженной Феодотии
- О благородной святой жене Наталии
- О святой Афре, обратившейся в веру блуднице
- Дама Правосудие рассказывает о многих благородных женах, которые служили и давали приют апостолам и другим святым
- В конце книги Кристина обращается к женщинам
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