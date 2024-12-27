Крисуэлл – Случаен ли человек?

В первой главе книги Бытия с двадцать шестого по двадцать восьмой стих находится описание сотворения человека: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими и птицами небесными и над скотом, и над всею землею и над всеми гадами пресмыкающимися по земле». Мы имеем налицо вполне очевидный и доступный наблюдению каждого факт и его феноменальность заключается в том, что человек во всем отличается от животного. Так говорит Бог. Так говорит истинная наука. В кости, в крови, в теле, в строении клеток, разуме, душе, духе человек не таков, как животное. Например: человек ходит прямо на двух ногах. Человекообразная обезьяна носится по джунглям на четвереньках. Когда она садится, это выглядит смешно и неуклюже и она не может вовсе ходить прямо, как человек. Человек также отличается от обезьяны выражением своего лица. В его глазах светится разум и его лицо отражает сознательность. Одно из самых прекрасных мест Нового Завета звучит так: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2-е Кор. 4 :6). Свет познания славы Божией отражается в лице человека. Никакое животное не имеет такого выражения лица. Разум Божий отражается в лице человека. Человек также отличается от животного своим скелетом, структурой костей. Например, у человека есть руки и никакое животное не имеет этого чудесного дара от Бога. Только человек имеет большой палец в оппозиции к другим пальцам. У человекообразной обезьяны может быть есть большой палец на ногах, но только нога человека создана для того, чтобы ходить. У человекообразной обезьяны нет большого пальца в оппозиции к другим пальцам и только человек имеет руку. Этот чудесный дар Божий помогает человеку держать в руке инструмент и делать при его помощи все, чего не придумает его изобретательный ум. Плавник рыбы, лапа льва, копыто лошади, лапка птицы — все это дано животным, но человеку даны руки. Человек отличается от животного своим разумом, своей способностью рассуждать и изобретать. Пытались ли вы когда-нибудь преподавать геологию слону? Или астрономию орлу? Или богословие собаке?

Самый примитивный дикарь, в самых глухих джунглях может научиться всем трем вышеприведенным наукам. Человек отличается от зверя своим разумом, способностью рассуждать и мыслить. И, наконец, человек отличается от животного своей душой, духом и тем подобием Бога, которое Бог вдохнул в него при сотворении. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2 :7). Ни одно животное, ни один зверь не имеет души или духа, как человек. У человека есть нравственная сознательность, способность познавать Бога и мыслить по-Божески. Человек — моральное существо, созданное по образу Бога и сознающее, что Бог его Творец. Профессор Бостонского университета сказал: «Если бы человек не имел от начала разума и совести, к которым органическая эволюция не имеет никакого отношения, и если бы он не имел религии и особенно иудейской и христианской веры, которая имеет силу вдохновлять и подымать человека, он бы давно исчез с лица земли». Перед нами факты и очевидный феномен: человек отличается от животного.

У. А. Крисуэлл – Случаен ли человек?

Корнталь: Свет на Востоке, 1989. – 90 с.

У. А. Крисуэлл – Случаен ли человек? – Содержание