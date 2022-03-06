Кривых - Где мои очки
Мы не знаем доподлинно, что именно думали о памяти первобытные люди, но уже в трудах древнегреческих философов эта проблема становится одной из центральных. К ней обращается каждый, кто берется строить учение о душе. Для Платона память, особенно в ранних диалогах — сущностная характеристика человека: по сути своей человеческое познание — это припоминание того, что душа некогда видела в мире идей, но забыла, спустившись на землю. Познать истину — означает не более чем вспомнить ее, отвлекшись от бренного мира и обратившись к своей душе.
Аристотель, критикуя своего учителя Платона, считает память не просто способностью души, но «совместным действием души и тела», принципиально обращенным в прошлое и неразрывно связанным с ощущением времени. А французский философ Анри Бергсон, также адресуясь к понятию времени, много столетий спустя различит «память тела» и «память духа» и наметит тем самым две магистральные линии в изучении памяти: с одной стороны — исследование так называемой механической памяти, или памяти-привычки, формируемой посредством многократных повторений, а с другой стороны — изучение закономерностей возникновения индивидуальных воспоминаний, порой не менее капризных и спонтанных, чем образы творческого воображения.
А можно ли наглядно представить саму память, многоликую и одновременно неуловимую, как время? Сравнивай непонятное с понятным — так тысячелетиями действует наука о душе. Коллекция метафор памяти в психологии и смежных областях знания поражает своей пестротой. Такого не встретишь ни в одной другой сфере научных исследований. На протяжении двух с половиной тысячелетий память сравнивали и с восковой дощечкой, и с лабиринтом пещер, таящих неведомые сокровища, и с птичьей клеткой, и с библиотечным каталогом, и с билетом в оба конца, и с мусорным баком, и даже с коровьим желудком ! И каждое такое сравнение открывает для нас в памяти новые, прежде не очевидные стороны.
Кривых Полина - Где мои очки и другие истории о нашей памяти
Москва : Эксмо, 2020. 160 с. : ил.
иллюстрации Марины Евлановой
Серия "Подпишись на науку. Книги российских популяризаторов науки"
ISBN 978-5-04-102491-8
Кривых Полина - Где мои очки и другие истории о нашей памяти
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СЮЖЕТНАЯ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДИ УЧАТ СЛОВА ПОД ВОДОЙ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЖВАЧКА УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ТАКСИСТЫ ПОМОГАЮТ КОГНИТИВНЫМ ПСИХОЛОГАМ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДИ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ПОМНЯТ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЛУЧШЕ ПОМНЯТ ТО, ЧТО НЕ ДОДЕЛАЛИ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПСИХОЛОГИ СПОРЯТ ОБ ОБЪЕМЕ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДИ ПОМНЯТ ВСЕ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ ИМПЛАНТИРУЮТСЯ ВОСПОМИНАНИЯ
- ГЛАВА, В КОТОРОЙ МОЖНО ПОТРЕНИРОВАТЬ СВОЮ ПАМЯТЬ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ
- ЗАГАДКИ ПАМЯТИ
- ПАСХАЛКИ И ОТСЫЛКИ
- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ОБ АВТОРАХ
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БИБЛИОГРАФИЯ
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