Мы не знаем доподлинно, что именно думали о памяти первобытные люди, но уже в трудах древнегреческих философов эта проблема становится одной из центральных. К ней обращается каждый, кто берется строить учение о душе. Для Платона память, особенно в ранних диалогах — сущностная характеристика человека: по сути своей человеческое познание — это припоминание того, что душа некогда видела в мире идей, но забыла, спустившись на землю. Познать истину — означает не более чем вспомнить ее, отвлекшись от бренного мира и обратившись к своей душе.

Аристотель, критикуя своего учителя Платона, считает память не просто способностью души, но «совместным действием души и тела», принципиально обращенным в прошлое и неразрывно связанным с ощущением времени. А французский философ Анри Бергсон, также адресуясь к понятию времени, много столетий спустя различит «память тела» и «память духа» и наметит тем самым две магистральные линии в изучении памяти: с одной стороны — исследование так называемой механической памяти, или памяти-привычки, формируемой посредством многократных повторений, а с другой стороны — изучение закономерностей возникновения индивидуальных воспоминаний, порой не менее капризных и спонтанных, чем образы творческого воображения.

А можно ли наглядно представить саму память, многоликую и одновременно неуловимую, как время? Сравнивай непонятное с понятным — так тысячелетиями действует наука о душе. Коллекция метафор памяти в психологии и смежных областях знания поражает своей пестротой. Такого не встретишь ни в одной другой сфере научных исследований. На протяжении двух с половиной тысячелетий память сравнивали и с восковой дощечкой, и с лабиринтом пещер, таящих неведомые сокровища, и с птичьей клеткой, и с библиотечным каталогом, и с билетом в оба конца, и с мусорным баком, и даже с коровьим желудком ! И каждое такое сравнение открывает для нас в памяти новые, прежде не очевидные стороны.

Кривых Полина - Где мои очки и другие истории о нашей памяти

Москва : Эксмо, 2020. 160 с. : ил.

иллюстрации Марины Евлановой

Серия "Подпишись на науку. Книги российских популяризаторов науки"

ISBN 978-5-04-102491-8

Кривых Полина - Где мои очки и другие истории о нашей памяти

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СЮЖЕТНАЯ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДИ УЧАТ СЛОВА ПОД ВОДОЙ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЖВАЧКА УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ТАКСИСТЫ ПОМОГАЮТ КОГНИТИВНЫМ ПСИХОЛОГАМ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДИ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ ПОМНЯТ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ЛУЧШЕ ПОМНЯТ ТО, ЧТО НЕ ДОДЕЛАЛИ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ПСИХОЛОГИ СПОРЯТ ОБ ОБЪЕМЕ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДИ ПОМНЯТ ВСЕ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ИМПЛАНТИРУЮТСЯ ВОСПОМИНАНИЯ

ГЛАВА, В КОТОРОЙ МОЖНО ПОТРЕНИРОВАТЬ СВОЮ ПАМЯТЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ИНФОРМАЦИОННАЯ

ЗАГАДКИ ПАМЯТИ

ПАСХАЛКИ И ОТСЫЛКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ОБ АВТОРАХ

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ, ПОСМОТРЕТЬ

БИБЛИОГРАФИЯ

БЛАГОДАРНОСТИ