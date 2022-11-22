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Крол - Теория каст и ролей

Алекс Крол - Теория каст и ролей
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Вы держите в руках второе издание книги «Теория каст и ролей», которая впервые увидела свет в бумажном варианте в 2017 году. При этом ее текст стал доступен публике гораздо раньше — еще в 2013-м. Я выложил его в своем аккаунте на Фейсбуке, где у меня было всего 300 подписчиков. В это же время я вместе с женой уехал в США, чтобы запускать свой стартап в Кремниевой долине.
С момента первой публикации в Интернете я получил более десяти тысяч писем с отзывами читателей. Самые разные люди из 70 с лишним стран рассказывали мне, что благодаря «Теории каст и ролей» обрели кристально ясное представление о негласном устройстве современного мира. Они получили честную карту реальности, на которой отчетливо видно, где находишься ты сам, чего успел достигнуть, какие у тебя перспективы и есть ли они вообще.
Сегодня, наблюдая за судьбами моих постоянных подписчиков, я могу с чистой совестью рекомендовать «Теорию каст и ролей» всем, кто вне зависимости от возраста и страны проживания чувствует, что оказался в тупике. Тупиком я называю положение вещей, когда:
  • ваш доход не растет хотя бы на 15% год от года;
  • ваша социальная роль не меняется;
  • вы испытываете по этому поводу дискомфорт, а порой — раздражение и даже ярость.

Алекс Крол - Теория каст и ролей

Москва: Эксмо, 2022. — 192 с. — (Best Business Book Award).
ISBN 978-5-04-155638-9

Алекс Крол - Теория каст и ролей - Содержание

  • Предисловие к новому изданию
  • ЧАСТЬ 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАК ИГРА
    • Мир усложнился
    • Ложное понимание мира, в котором мы живем
    • Навязанные смыслы, картина мира и ценности
    • Проблема недружественного окружения и конфликт интересов
    • Проблема осознанного целеполагания
    • Игровая метафора
    • Условие успешного прохождения — постоянное обучение
    • Как связаны путь, навыки и личность
  • ЧАСТЬ 2. ОБЩЕСТВО И ЕГО КАСТЫ
    • Главная информация о нашем мире
    • Системы ценностей обитателей планеты Земля
    • Система каст человеческой цивилизации
    • Возможности и потребности
    • Природа доходов разных каст
    • Способы увеличения дохода
    • Стратегии роста в мире каст
    • Главный фактор успешного роста
  • ЧАСТЬ 3. ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ РОЛИ
    • Как устройство личности влияет на нашу судьбу
    • Функциональные роли
    • Установки и ценности высших ролей
    • Установки и ценности средних ролей
    • Установки и ценности низших ролей
    • Значение ролей для роста
    • Почему роли Специалиста и Преподавателя не дают шансов для роста
  • ЧАСТЬ 4. КАК РАСТИ В ЭТОМ МИРЕ
    • Общая стратегия роста на основе смены ролей
    • Матрица каст и ролей
    • Доминирующая роль определяет ваш истинный выбор
    • Трансформация — это разрушение, а разрушение — ключ к изменениям
  • ЧАСТЬ 5. СУДЬБА И СМЫСЛ ЖИЗНИ
    • Воля, наследственность, карма
    • Источник силы воли
    • Желания, смысл и ценности
    • Жизненные принципы и внутренняя гармония
    • Что такое успешность и как она связана со смыслом жизни
    • Ловушка мифа о любимой профессии
    • Успешные и неуспешные судьбы
    • Анализ жизненных траекторий: как ключевые роли формируют успешную судьбу
    • Как разные роли влияют на судьбу
    • Идеальные судьбы
    • Продюсер — мультифункциональная роль
    • Заблуждения творческих личностей
    • Заключение
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
    • SWOT-анализ разных каст
    • Алфавитный указатель
Views 496
Rating 5.0 / 5
Added 22.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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