Крол - Теория каст и ролей
Вы держите в руках второе издание книги «Теория каст и ролей», которая впервые увидела свет в бумажном варианте в 2017 году. При этом ее текст стал доступен публике гораздо раньше — еще в 2013-м. Я выложил его в своем аккаунте на Фейсбуке, где у меня было всего 300 подписчиков. В это же время я вместе с женой уехал в США, чтобы запускать свой стартап в Кремниевой долине.
С момента первой публикации в Интернете я получил более десяти тысяч писем с отзывами читателей. Самые разные люди из 70 с лишним стран рассказывали мне, что благодаря «Теории каст и ролей» обрели кристально ясное представление о негласном устройстве современного мира. Они получили честную карту реальности, на которой отчетливо видно, где находишься ты сам, чего успел достигнуть, какие у тебя перспективы и есть ли они вообще.
Сегодня, наблюдая за судьбами моих постоянных подписчиков, я могу с чистой совестью рекомендовать «Теорию каст и ролей» всем, кто вне зависимости от возраста и страны проживания чувствует, что оказался в тупике. Тупиком я называю положение вещей, когда:
- ваш доход не растет хотя бы на 15% год от года;
- ваша социальная роль не меняется;
- вы испытываете по этому поводу дискомфорт, а порой — раздражение и даже ярость.
Алекс Крол - Теория каст и ролей
Москва: Эксмо, 2022. — 192 с. — (Best Business Book Award).
ISBN 978-5-04-155638-9
Алекс Крол - Теория каст и ролей - Содержание
- Предисловие к новому изданию
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ЧАСТЬ 1. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАК ИГРА
- Мир усложнился
- Ложное понимание мира, в котором мы живем
- Навязанные смыслы, картина мира и ценности
- Проблема недружественного окружения и конфликт интересов
- Проблема осознанного целеполагания
- Игровая метафора
- Условие успешного прохождения — постоянное обучение
- Как связаны путь, навыки и личность
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ЧАСТЬ 2. ОБЩЕСТВО И ЕГО КАСТЫ
- Главная информация о нашем мире
- Системы ценностей обитателей планеты Земля
- Система каст человеческой цивилизации
- Возможности и потребности
- Природа доходов разных каст
- Способы увеличения дохода
- Стратегии роста в мире каст
- Главный фактор успешного роста
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ЧАСТЬ 3. ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ РОЛИ
- Как устройство личности влияет на нашу судьбу
- Функциональные роли
- Установки и ценности высших ролей
- Установки и ценности средних ролей
- Установки и ценности низших ролей
- Значение ролей для роста
- Почему роли Специалиста и Преподавателя не дают шансов для роста
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ЧАСТЬ 4. КАК РАСТИ В ЭТОМ МИРЕ
- Общая стратегия роста на основе смены ролей
- Матрица каст и ролей
- Доминирующая роль определяет ваш истинный выбор
- Трансформация — это разрушение, а разрушение — ключ к изменениям
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ЧАСТЬ 5. СУДЬБА И СМЫСЛ ЖИЗНИ
- Воля, наследственность, карма
- Источник силы воли
- Желания, смысл и ценности
- Жизненные принципы и внутренняя гармония
- Что такое успешность и как она связана со смыслом жизни
- Ловушка мифа о любимой профессии
- Успешные и неуспешные судьбы
- Анализ жизненных траекторий: как ключевые роли формируют успешную судьбу
- Как разные роли влияют на судьбу
- Идеальные судьбы
- Продюсер — мультифункциональная роль
- Заблуждения творческих личностей
- Заключение
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ПРИЛОЖЕНИЯ
- SWOT-анализ разных каст
- Алфавитный указатель
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