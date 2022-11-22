Вы держите в руках второе издание книги «Теория каст и ролей», которая впервые увидела свет в бумажном варианте в 2017 году. При этом ее текст стал доступен публике гораздо раньше — еще в 2013-м. Я выложил его в своем аккаунте на Фейсбуке, где у меня было всего 300 подписчиков. В это же время я вместе с женой уехал в США, чтобы запускать свой стартап в Кремниевой долине.

С момента первой публикации в Интернете я получил более десяти тысяч писем с отзывами читателей. Самые разные люди из 70 с лишним стран рассказывали мне, что благодаря «Теории каст и ролей» обрели кристально ясное представление о негласном устройстве современного мира. Они получили честную карту реальности, на которой отчетливо видно, где находишься ты сам, чего успел достигнуть, какие у тебя перспективы и есть ли они вообще.

Сегодня, наблюдая за судьбами моих постоянных подписчиков, я могу с чистой совестью рекомендовать «Теорию каст и ролей» всем, кто вне зависимости от возраста и страны проживания чувствует, что оказался в тупике. Тупиком я называю положение вещей, когда:

ваш доход не растет хотя бы на 15% год от года;

ваша социальная роль не меняется;

вы испытываете по этому поводу дискомфорт, а порой — раздражение и даже ярость.

Алекс Крол - Теория каст и ролей

Москва: Эксмо, 2022. — 192 с. — (Best Business Book Award).

ISBN 978-5-04-155638-9

Алекс Крол - Теория каст и ролей - Содержание