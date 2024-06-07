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Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе

Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Драгоценнее золота и другие рассказы на Библейскую тему
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Самое прекрасное событие в жизни человека — это когда он обретает веру в Господа Иисуса Христа. Эта книга была написана, чтобы помочь людям отвернуться от греха и найти спасение во Христе. Рассказы учат многим Библейским истинам.
Мы живем в мире, в котором наши дети получают информацию через различные источники. Они видят насилие и амморальное поведение. Это означает, что родители-христиане должны питать своих детей тщательно отобранной пищей духовной истины. Они должны внимательно следить за детьми и помогать им становиться на путь праведности. Мы должны готовить их к дальнейшей жизни в этом мире.
Родители в большинстве своем готовы тратить большие деньги, чтобы их дети обрели материальный достаток. Они проводят с детьми много времени помогая им достичь успехов в учебе, спорте и искусстве. Тем не менее очень немногие говорят о Творце и необходимости в Христе, Спасителе грешников. Иисус задавал вопрос: « Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? » ( Марк. 8:36 ). Мы должны правильно расставить акценты и учить своих детей великой истине Краткого катехизиса : « Главное назначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться Ему ».
Какая это будет трагедия, если наши дети обретут мир и потеряют душу? Смерть, суд, ад — реальность. Мы должны говорить детям об истине на понятном для них языке.
Надеюсь, что эти рассказы помогут вам в этом. Когда мы приклоним голову в последний раз, понимая, что приближается наша смерть, единственное, что будет иметь значение — это спасительная любовь Иисуса Христа. Вера в Христа будет нашим утешением. Вы оглянетесь на прожитую жизнь, и только дела, совершенные во имя Господа, действительно будут иметь значение.
Я советую родителям, у которых есть маленькие дети, и учителям Воскресных школ читать эти рассказы параллельно с Библией и, используя предложенные задания и вопросы, обсуждать изученные истины. Дети постарше должны читать книгу самостоятельно и обдумывать изученное. Рассказы так же могут быть использованы пастырями и проповедниками в качестве ознакомления детей с Евангелием или в качестве примеров в проповеди.
Я призываю всех христиан-родителей ежедневно собираться всем вместе и проводить семейные богослужения. Читайте и обсуждайте Слово Божие. Молитесь Господу. Эти рассказы могут быть основой для таких часов семейного поклонения. Всего в книге пятьдесят два рассказа. Один рассказ для чтения на каждое воскресение в течение года.
Я искренне молюсь Богу о том, чтобы Он использовал эту небольшую книгу, чтобы приводить людей к вере в Иисуса Христа.

Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Драгоценнее золота и другие рассказы на Библейскую тему

Перевод с английского: Григорик В. A. – Минск-Витебск: АЛЬФОМ, 1996. – 196 с.
ISBN 0 85234 3396

Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Содержание

Предисловие
  • 1. Драгоценнее золота
  • 2. Творение
  • 3. Бог управляет вселенной
  • 4. Как приготовить ворону
  • 5. Пользуйся картой!
  • 6. Помни о диаволе!
  • 7. Божии добрые дары
  • 8. Спасительная любовь Божия
  • 9. Мы выиграли в крикет!
  • 10. Вера Смоуки
  • 11. Верить — значит полагаться на Христа
  • 12. Вера — избавление от грехов
  • 13. Вера — это безопасность во Христе
  • 14. Исповедание Христа
  • 15. Сила Евангелия
  • 16. Глупая овца
  • 17. И кот вернулся
  • 18. Я люблю жаренного цыпленка по-кентукски
  • 19. Расплавленные зубы
  • 20. Делая выбор
  • 21. День в суде
  • 22. Я больше не хочу творожного торта
  • 23. Сокровище
  • 24. Банка персиков
  • 25. Попались! Грех приносит наказание
  • 26. Игра с пластелином
  • 27. Духовная пища
  • 28. Застряла на лужайке
  • 29. Крик о помощи
  • 30. Воскресенье — день особый
  • 31. Повинуйся своим родителям
  • 32. Воровство приносит много неприятностей
  • 33. Овца в беде
  • 34. Я все еще могу быстро бегать
  • 35. Сторож брату моему
  • 36. Осторожно змеи!
  • 37. Думай, о чем говоришь
  • 38. Мохнатые гусеницы
  • 39 .1 Апрель — никому не верь
  • 40. Все не так просто, как кажется
  • 41. Ангелы
  • 42. Свинья и потоп
  • 43. Судный день
  • 44. Берегись поезда
  • 45. Преодолевая отмель
  • 46. Конкорд пребывает
  • 47. Я провел здесь целую вечность!
  • 48. Озеро огненное
  • 49. Я боюсь темноты!
  • 50. Сэр, это не честно!
  • 51. Новое небо и новая земля
  • 52. Новое тело?
Views 241
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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