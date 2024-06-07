Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе
Самое прекрасное событие в жизни человека — это когда он обретает веру в Господа Иисуса Христа. Эта книга была написана, чтобы помочь людям отвернуться от греха и найти спасение во Христе. Рассказы учат многим Библейским истинам.
Мы живем в мире, в котором наши дети получают информацию через различные источники. Они видят насилие и амморальное поведение. Это означает, что родители-христиане должны питать своих детей тщательно отобранной пищей духовной истины. Они должны внимательно следить за детьми и помогать им становиться на путь праведности. Мы должны готовить их к дальнейшей жизни в этом мире.
Родители в большинстве своем готовы тратить большие деньги, чтобы их дети обрели материальный достаток. Они проводят с детьми много времени помогая им достичь успехов в учебе, спорте и искусстве. Тем не менее очень немногие говорят о Творце и необходимости в Христе, Спасителе грешников. Иисус задавал вопрос: « Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? » ( Марк. 8:36 ). Мы должны правильно расставить акценты и учить своих детей великой истине Краткого катехизиса : « Главное назначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться Ему ».
Какая это будет трагедия, если наши дети обретут мир и потеряют душу? Смерть, суд, ад — реальность. Мы должны говорить детям об истине на понятном для них языке.
Надеюсь, что эти рассказы помогут вам в этом. Когда мы приклоним голову в последний раз, понимая, что приближается наша смерть, единственное, что будет иметь значение — это спасительная любовь Иисуса Христа. Вера в Христа будет нашим утешением. Вы оглянетесь на прожитую жизнь, и только дела, совершенные во имя Господа, действительно будут иметь значение.
Я советую родителям, у которых есть маленькие дети, и учителям Воскресных школ читать эти рассказы параллельно с Библией и, используя предложенные задания и вопросы, обсуждать изученные истины. Дети постарше должны читать книгу самостоятельно и обдумывать изученное. Рассказы так же могут быть использованы пастырями и проповедниками в качестве ознакомления детей с Евангелием или в качестве примеров в проповеди.
Я призываю всех христиан-родителей ежедневно собираться всем вместе и проводить семейные богослужения. Читайте и обсуждайте Слово Божие. Молитесь Господу. Эти рассказы могут быть основой для таких часов семейного поклонения. Всего в книге пятьдесят два рассказа. Один рассказ для чтения на каждое воскресение в течение года.
Я искренне молюсь Богу о том, чтобы Он использовал эту небольшую книгу, чтобы приводить людей к вере в Иисуса Христа.
Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Драгоценнее золота и другие рассказы на Библейскую тему
Перевод с английского: Григорик В. A. – Минск-Витебск: АЛЬФОМ, 1996. – 196 с.
ISBN 0 85234 3396
Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Содержание
Предисловие
- 1. Драгоценнее золота
- 2. Творение
- 3. Бог управляет вселенной
- 4. Как приготовить ворону
- 5. Пользуйся картой!
- 6. Помни о диаволе!
- 7. Божии добрые дары
- 8. Спасительная любовь Божия
- 9. Мы выиграли в крикет!
- 10. Вера Смоуки
- 11. Верить — значит полагаться на Христа
- 12. Вера — избавление от грехов
- 13. Вера — это безопасность во Христе
- 14. Исповедание Христа
- 15. Сила Евангелия
- 16. Глупая овца
- 17. И кот вернулся
- 18. Я люблю жаренного цыпленка по-кентукски
- 19. Расплавленные зубы
- 20. Делая выбор
- 21. День в суде
- 22. Я больше не хочу творожного торта
- 23. Сокровище
- 24. Банка персиков
- 25. Попались! Грех приносит наказание
- 26. Игра с пластелином
- 27. Духовная пища
- 28. Застряла на лужайке
- 29. Крик о помощи
- 30. Воскресенье — день особый
- 31. Повинуйся своим родителям
- 32. Воровство приносит много неприятностей
- 33. Овца в беде
- 34. Я все еще могу быстро бегать
- 35. Сторож брату моему
- 36. Осторожно змеи!
- 37. Думай, о чем говоришь
- 38. Мохнатые гусеницы
- 39 .1 Апрель — никому не верь
- 40. Все не так просто, как кажется
- 41. Ангелы
- 42. Свинья и потоп
- 43. Судный день
- 44. Берегись поезда
- 45. Преодолевая отмель
- 46. Конкорд пребывает
- 47. Я провел здесь целую вечность!
- 48. Озеро огненное
- 49. Я боюсь темноты!
- 50. Сэр, это не честно!
- 51. Новое небо и новая земля
- 52. Новое тело?
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