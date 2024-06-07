Самое прекрасное событие в жизни человека — это когда он обретает веру в Господа Иисуса Христа. Эта книга была написана, чтобы помочь людям отвернуться от греха и найти спасение во Христе. Рассказы учат многим Библейским истинам.

Мы живем в мире, в котором наши дети получают информацию через различные источники. Они видят насилие и амморальное поведение. Это означает, что родители-христиане должны питать своих детей тщательно отобранной пищей духовной истины. Они должны внимательно следить за детьми и помогать им становиться на путь праведности. Мы должны готовить их к дальнейшей жизни в этом мире.

Родители в большинстве своем готовы тратить большие деньги, чтобы их дети обрели материальный достаток. Они проводят с детьми много времени помогая им достичь успехов в учебе, спорте и искусстве. Тем не менее очень немногие говорят о Творце и необходимости в Христе, Спасителе грешников. Иисус задавал вопрос: « Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? » ( Марк. 8:36 ). Мы должны правильно расставить акценты и учить своих детей великой истине Краткого катехизиса : « Главное назначение человека — прославлять Бога и вечно радоваться Ему ».

Какая это будет трагедия, если наши дети обретут мир и потеряют душу? Смерть, суд, ад — реальность. Мы должны говорить детям об истине на понятном для них языке.

Надеюсь, что эти рассказы помогут вам в этом. Когда мы приклоним голову в последний раз, понимая, что приближается наша смерть, единственное, что будет иметь значение — это спасительная любовь Иисуса Христа. Вера в Христа будет нашим утешением. Вы оглянетесь на прожитую жизнь, и только дела, совершенные во имя Господа, действительно будут иметь значение.

Я советую родителям, у которых есть маленькие дети, и учителям Воскресных школ читать эти рассказы параллельно с Библией и, используя предложенные задания и вопросы, обсуждать изученные истины. Дети постарше должны читать книгу самостоятельно и обдумывать изученное. Рассказы так же могут быть использованы пастырями и проповедниками в качестве ознакомления детей с Евангелием или в качестве примеров в проповеди.

Я призываю всех христиан-родителей ежедневно собираться всем вместе и проводить семейные богослужения. Читайте и обсуждайте Слово Божие. Молитесь Господу. Эти рассказы могут быть основой для таких часов семейного поклонения. Всего в книге пятьдесят два рассказа. Один рассказ для чтения на каждое воскресение в течение года.

Я искренне молюсь Богу о том, чтобы Он использовал эту небольшую книгу, чтобы приводить людей к вере в Иисуса Христа.

Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Драгоценнее золота и другие рассказы на Библейскую тему

Перевод с английского: Григорик В. A. – Минск-Витебск: АЛЬФОМ, 1996. – 196 с.

ISBN 0 85234 3396

Джим Кромарти - Книга для чтения для в семье и воскресной школе – Содержание

Предисловие