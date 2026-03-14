Кромарти - Моя дружная семья
Книга Джима Кромарти «Моя дружная семья» предназначена для проведения семейных богослужений и духовного укрепления семьи. Автор предлагает библейские размышления, вопросы для обсуждения и практические наставления, которые помогают родителям и детям вместе изучать Священное Писание и применять его принципы в повседневной жизни.
В книге рассматриваются темы любви, послушания, уважения, благодарности и взаимной поддержки в семье. Материал построен таким образом, чтобы сделать совместное чтение Библии доступным и интересным для всех членов семьи.
Издание предназначено для родителей, желающих укреплять духовную жизнь своей семьи, а также для всех, кто стремится строить семейные отношения на основе библейских ценностей.
Джим Кромарти – Моя дружная семья - Книга для семейного Богослужения
Альфом, 1998. – 228 с.
ISBN 0 85234 388 4
Джим Кромарти – Моя дружная семья – Содержание
1. Никогда не сдавайся!
2. Китайская головоломка
3. Вы любите устрицы?
4. Черная птица
5. На дереве безопасно
6. Помните о камне
7. Мы строим планы
8. Новые морщинки
9. Потерянное письмо
10. Что главное?
11. Кому верить?
12. Накормите Трюфа
13. Я был неправ
14. Помните о двери!
15. Быстрее на дерево
16. Собачка потерялась
17. Счастливое возвращение
18. Девочка спасена
19. Линия жизни
20. Выполняйте обещания!
21. Ой! Больно!
22. Дом - это важно!
23. На крючке!
24. Большой взрыв!
25. Без ответа
26. Порванные газеты
27. Укротить огонь
28. Да, я полирую медь!
29. Ножницы не режут!
30. Двигатель не подводит!
31. Любящий Бог
32. Любовь к ближнему
33. Надежная скала
34. Искушение
35. Пропущенный стежок
36. Два уха и один рот
37. Сломанные очки
38. Почему это случилось?
39. Будем служить Господу!
40. Слуховой аппарат
41. Одетая собака!
42. Милосердный Бог
43. Сосуд слез
44. Ангел света?
45. Бог их плоти и крови
46. Все готово!
47. Добро пожаловать в рай!
48. Рай - обитель праведности
49. Любимое лицо
50. Великий пир
51. Не впускают!
52. В погоне за тенью
