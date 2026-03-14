Кромарти - Моя дружная семья

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational

Книга Джима Кромарти «Моя дружная семья» предназначена для проведения семейных богослужений и духовного укрепления семьи. Автор предлагает библейские размышления, вопросы для обсуждения и практические наставления, которые помогают родителям и детям вместе изучать Священное Писание и применять его принципы в повседневной жизни.

В книге рассматриваются темы любви, послушания, уважения, благодарности и взаимной поддержки в семье. Материал построен таким образом, чтобы сделать совместное чтение Библии доступным и интересным для всех членов семьи.

Издание предназначено для родителей, желающих укреплять духовную жизнь своей семьи, а также для всех, кто стремится строить семейные отношения на основе библейских ценностей.

Джим Кромарти – Моя дружная семья - Книга для семейного Богослужения

Альфом, 1998. – 228 с.

ISBN 0 85234 388 4

Джим Кромарти – Моя дружная семья – Содержание

  • 1. Никогда не сдавайся!

  • 2. Китайская головоломка

  • 3. Вы любите устрицы?

  • 4. Черная птица

  • 5. На дереве безопасно

  • 6. Помните о камне

  • 7. Мы строим планы

  • 8. Новые морщинки

  • 9. Потерянное письмо

  • 10. Что главное?

  • 11. Кому верить?

  • 12. Накормите Трюфа

  • 13. Я был неправ

  • 14. Помните о двери!

  • 15. Быстрее на дерево

  • 16. Собачка потерялась

  • 17. Счастливое возвращение

  • 18. Девочка спасена

  • 19. Линия жизни

  • 20. Выполняйте обещания!

  • 21. Ой! Больно!

  • 22. Дом - это важно!

  • 23. На крючке!

  • 24. Большой взрыв!

  • 25. Без ответа

  • 26. Порванные газеты

  • 27. Укротить огонь

  • 28. Да, я полирую медь!

  • 29. Ножницы не режут!

  • 30. Двигатель не подводит!

  • 31. Любящий Бог

  • 32. Любовь к ближнему

  • 33. Надежная скала

  • 34. Искушение

  • 35. Пропущенный стежок

  • 36. Два уха и один рот

  • 37. Сломанные очки

  • 38. Почему это случилось?

  • 39. Будем служить Господу!

  • 40. Слуховой аппарат

  • 41. Одетая собака!

  • 42. Милосердный Бог

  • 43. Сосуд слез

  • 44. Ангел света?

  • 45. Бог их плоти и крови

  • 46. Все готово!

  • 47. Добро пожаловать в рай!

  • 48. Рай - обитель праведности

  • 49. Любимое лицо

  • 50. Великий пир

  • 51. Не впускают!

  • 52. В погоне за тенью

Views 51
Added 14.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

