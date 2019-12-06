Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе

В этом содержательном исследовании метафорических историй, рассказанных Иисусом и евангельскими писателями, Кроссан сочетает библейский опыт своей книги «Величайшая молитва» с историческим и социальным анализом, который тесно преплетается с его книгой «Иисус: биография революцира», создавая освещающее и тонкое исследование Писания, которое поклонники Маркуса Борга и Барта Эрмана найдут увлекательным и важным.

Выдающийся исследователь Иисуса Джон Доминик Кроссан показывает нам, как притчи, присутствующие во всем Новом Завете, не только раскрывают то, чему Иисус хотел научить, но и дают ключ к объяснению того, как авторы Евангелий стремились объяснить миру Пророка из Назарета.

Библия это наша история о Боге, а не история Бога о нас, помните об этом!

Верное определение притчи: история, которая никогда не случалась, но всегда происходит, или, по крайней мере, должна происходить.

Библейская притча-вызова призвана напомнить нам, что, как и в случае с Моисеем, вполне можно стоять на Святой Земле и разговаривать с Богом, только если, как вы помните, сначала снимете обувь.

Парадигма Иоанна [Крестителя] - это прадигма традиции, и его послание: “поезд Царства подходит к станции. Будь там!" Иисус - это смена парадигмы традиции: “вы сами и есть поезд Царства. Бог-это путь, рельсы. А что толку в рельсах без поезда или в поезде без рельсов?"

Почему бы просто не сказать им то, что он [Иисус] хотел сказать открыто и ясно, как в современной церковной проповеди? Потому что притча-вызова идеально подходит для сообщения о смене парадигмы. Потому что совместный эсхатон требует совместной педагогики.

Так как Сын Человеческий …уже присутствует на земле в Иисусе, то, конечно, Царство Божие уже присутствует здесь.

Иисус сказал двенадцати: “кто хочет стать великим среди вас, должен быть вашим слугой, а кто хочет быть первым среди вас, должен быть рабом всех”. Этот вызов все еще стоит перед нами.

Более важным аспектом, однако, является то, что все эти пункты [Нагорной Проповеди] исполненного или обновленного закона Иисуса настолько экстремальны, что позднее христианство обычно игнорировало их в общей практике. Это ни в коем случае не означает отрицания их власти как надежд и идеалов, но признание того, что их “справедливость” превосходила не только справедливость “книжников и фарисеев”, живших тогда, но и большинства христиан, живших с тех пор.

Для Деяний "Благая весть" состоит в том, что иудаизм уступил место христианству, и все привилегии, дарованные Римом иудаизму, теперь должны быть предоставлены христианству. Рим был теперь новым святым городом Бога. Рим был новым Иерусалимом.