Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе
Современная библеистика – Переводы ESXATOS
Выдающийся исследователь Иисуса Джон Доминик Кроссан показывает нам, как притчи, присутствующие во всем Новом Завете, не только раскрывают то, чему Иисус хотел научить, но и дают ключ к объяснению того, как авторы Евангелий стремились объяснить миру Пророка из Назарета.
В этом содержательном исследовании метафорических историй, рассказанных Иисусом и евангельскими писателями, Кроссан сочетает библейский опыт своей книги «Величайшая молитва» с историческим и социальным анализом, который тесно преплетается с его книгой «Иисус: биография революцира», создавая освещающее и тонкое исследование Писания, которое поклонники Маркуса Борга и Барта Эрмана найдут увлекательным и важным.
Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе
Пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS. — 2019. – 136 с.
Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе - Содержание
Пролог. История и метафора
Часть I Притчи Иисуса
- Глава 1. Притчи Загадки. ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПОНЯЛИ
- Глава 2. Притчи Пример. ИДИ И СДЕЛАЙ, ИЛИ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ
- Глава 3. Притчи Вызова: I. ИЗ ИЕРУСАЛИМА В ИЕРИХОН
- Глава 4. Притчи Вызова: II. СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
- Глава 5. Притчи Вызова: III. У Кого Есть Уши, Пусть Услышит!
- Глава 6. Царство Бога. ВЫЗОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
Часть II Притчи об Иисусе
- Глава 7. Гимн Безымянным! ПРИТЧА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА"
- Глава 8. Риторическое Насилие. ПРИТЧА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ"
- Глава 9. Рим, как новый Иерусалим. ПРИТЧА ЕВАНГЕЛИЕ - ДЕЯНИЯ ОТ ЛУКИ
- Глава 10. Провидческая мечта Бога. ПРИТЧА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА"
Эпилог. История и Притча
Об Авторе
Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе - Презентация книги
Библия это наша история о Боге, а не история Бога о нас, помните об этом!
Верное определение притчи: история, которая никогда не случалась, но всегда происходит, или, по крайней мере, должна происходить.
Библейская притча-вызова призвана напомнить нам, что, как и в случае с Моисеем, вполне можно стоять на Святой Земле и разговаривать с Богом, только если, как вы помните, сначала снимете обувь.
Парадигма Иоанна [Крестителя] - это прадигма традиции, и его послание: “поезд Царства подходит к станции. Будь там!" Иисус - это смена парадигмы традиции: “вы сами и есть поезд Царства. Бог-это путь, рельсы. А что толку в рельсах без поезда или в поезде без рельсов?"
Почему бы просто не сказать им то, что он [Иисус] хотел сказать открыто и ясно, как в современной церковной проповеди? Потому что притча-вызова идеально подходит для сообщения о смене парадигмы. Потому что совместный эсхатон требует совместной педагогики.
Так как Сын Человеческий …уже присутствует на земле в Иисусе, то, конечно, Царство Божие уже присутствует здесь.
Иисус сказал двенадцати: “кто хочет стать великим среди вас, должен быть вашим слугой, а кто хочет быть первым среди вас, должен быть рабом всех”. Этот вызов все еще стоит перед нами.
Более важным аспектом, однако, является то, что все эти пункты [Нагорной Проповеди] исполненного или обновленного закона Иисуса настолько экстремальны, что позднее христианство обычно игнорировало их в общей практике. Это ни в коем случае не означает отрицания их власти как надежд и идеалов, но признание того, что их “справедливость” превосходила не только справедливость “книжников и фарисеев”, живших тогда, но и большинства христиан, живших с тех пор.
Для Деяний "Благая весть" состоит в том, что иудаизм уступил место христианству, и все привилегии, дарованные Римом иудаизму, теперь должны быть предоставлены христианству. Рим был теперь новым святым городом Бога. Рим был новым Иерусалимом.
Спасибо от всех членов клуба за прекрасную возможность прочитать такие важные книги библеистов мирового уровня!