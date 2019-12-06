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Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе

Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies
Современная библеистика – Переводы ESXATOS
Выдающийся исследователь Иисуса Джон Доминик Кроссан показывает нам, как притчи, присутствующие во всем Новом Завете, не только раскрывают то, чему Иисус хотел научить, но и дают ключ к объяснению того, как авторы Евангелий стремились объяснить миру Пророка из Назарета.
В этом содержательном исследовании метафорических историй, рассказанных Иисусом и евангельскими писателями, Кроссан сочетает библейский опыт своей книги «Величайшая молитва» с историческим и социальным анализом, который тесно преплетается с его книгой «Иисус: биография революцира», создавая освещающее и тонкое исследование Писания, которое поклонники Маркуса Борга и Барта Эрмана найдут увлекательным и важным.

Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе

Пер. с англ. для библиотеки богословского клуба ESXATOS. — 2019. – 136 с.

Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе - Содержание

Пролог. История и метафора
Часть I Притчи Иисуса
  • Глава 1. Притчи Загадки. ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПОНЯЛИ
  • Глава 2. Притчи Пример. ИДИ И СДЕЛАЙ, ИЛИ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ
  • Глава 3. Притчи Вызова: I. ИЗ ИЕРУСАЛИМА В ИЕРИХОН
  • Глава 4. Притчи Вызова: II. СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА
  • Глава 5. Притчи Вызова: III. У Кого Есть Уши, Пусть Услышит!
  • Глава 6. Царство Бога. ВЫЗОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
Часть II Притчи об Иисусе
  • Глава 7. Гимн Безымянным! ПРИТЧА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА"
  • Глава 8. Риторическое Насилие. ПРИТЧА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ"
  • Глава 9. Рим, как новый Иерусалим. ПРИТЧА ЕВАНГЕЛИЕ - ДЕЯНИЯ ОТ ЛУКИ
  • Глава 10. Провидческая мечта Бога. ПРИТЧА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА"
Эпилог. История и Притча
Об Авторе

Джон Доминик Кроссан - Правда Притчи - Как притчи Иисуса стали притчами об Иисусе - Презентация книги

Библия это наша история о Боге, а не история Бога о нас, помните об этом!
Верное определение притчи: история, которая никогда не случалась, но всегда происходит, или, по крайней мере, должна происходить.
Библейская притча-вызова призвана напомнить нам, что, как и в случае с Моисеем, вполне можно стоять на Святой Земле и разговаривать с Богом, только если, как вы помните, сначала снимете обувь.
Парадигма Иоанна [Крестителя] - это прадигма традиции, и его послание: “поезд Царства подходит к станции. Будь там!" Иисус - это смена парадигмы традиции: “вы сами и есть поезд Царства. Бог-это путь, рельсы. А что толку в рельсах без поезда или в поезде без рельсов?"
Почему бы просто не сказать им то, что он [Иисус] хотел сказать открыто и ясно, как в современной церковной проповеди? Потому что притча-вызова идеально подходит для сообщения о смене парадигмы. Потому что совместный эсхатон требует совместной педагогики.
Так как Сын Человеческий …уже присутствует на земле в Иисусе, то, конечно, Царство Божие уже присутствует здесь.
Иисус сказал двенадцати: “кто хочет стать великим среди вас, должен быть вашим слугой, а кто хочет быть первым среди вас, должен быть рабом всех”. Этот вызов все еще стоит перед нами.
Более важным аспектом, однако, является то, что все эти пункты [Нагорной Проповеди] исполненного или обновленного закона Иисуса настолько экстремальны, что позднее христианство обычно игнорировало их в общей практике. Это ни в коем случае не означает отрицания их власти как надежд и идеалов, но признание того, что их “справедливость” превосходила не только справедливость “книжников и фарисеев”, живших тогда, но и большинства христиан, живших с тех пор.
Для Деяний "Благая весть" состоит в том, что иудаизм уступил место христианству, и все привилегии, дарованные Римом иудаизму, теперь должны быть предоставлены христианству. Рим был теперь новым святым городом Бога. Рим был новым Иерусалимом.
Views 577
Rating 5.0 / 5
Added 06.12.2019
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

E
esxatos 6 years ago

Спасибо от всех членов клуба за прекрасную возможность прочитать такие важные книги библеистов мирового уровня!

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