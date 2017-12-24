Джеймс Фразер - Миссионер среди народов Тибета - Айлен Кроссман

Молодой человек сидел в углу библиотеки, и никто не подозревал, какая жестокая борьба происходит в его сердце. Уже третий раз в это послеобеденное время Джеймс разворачивал маленькую брошюру и прочитывал ее. Два дня назад ему дал ее один студент, когда он экспериментировал с ним над давлением пара. Они разговорились между собой, и он достал эту книжечку. Теперь молодой человек сидел, склонившись над книгами, но он думал только о разрастающемся внутри себя конфликте. Это было в 1906 году, студент Джеймс Фразер учился на инженерном факультете Лондонского университета. Учеба давала ему широкие перспективы, поскольку, он знал, что имеет большие способности. Но этот двухгрошовый трактат волновал его до самых глубин сердца. Будучи требовательным к себе, он не мог положительно ответить на ряд вопросов, стоящих перед ним.

Он понимал, что ему нужно много работать, чтобы развивать свои способности и избрать путь, который бы принес наибольшую пользу в жизни. Конечно, будучи верующим, он будет вести добрый, нравственный образ жизни и посещать церковь. Что еще Бог мог требовать от него? Джеймс очень любил математику, хорошо разбирался в технике. Кроме этого он много лет учился музыке и готовился дать свой первый фортепианный концерт в Лондоне. Большего едва ли мог достигнуть человек в свои двадцать лет. Но эта книжечка выдвигала требование Бога, превышающее все остальное. Джеймс взял свои книги и вышел из университета. Пройдя парк, он пошел на вокзал и сел на поезд, идущий в Лечвут, в графстве Хартворд. Вторые сутки в его душе шла борьба. Занятый усиленными размышлениями, он не заметил, как пролетело время. Слова брошюрки были очень просты, общеизвестны и убедительны. Мысли были ясными и логичными.

Айлен Кроссман - Джеймс Фразер - Миссионер среди народов Тибета

GGP Media, 2002

ISBN 3-89397-629-9

Айлен Кроссман - Джеймс Фразер - Миссионер среди народов Тибета - Содержание

Предисловие

Глава 1 Избpaниe жизненного пyти

Глава 2 Люди-обезьяны

Глава 3 Неумолимые вершины

Глава 4 Только одно оружие

Глава 5 Горный дождь

Глава 6 Глубокие уроки Божьи

Глава 7 Сеть прорвалась

Глава 8 Создание семьи

Глава 9 Масло и вино

Глава 10 Построенный на скале

Айлен Кроссман - Джеймс Фразер - Миссионер среди народов Тибета - Предисловие

В мои студенческие годы «Фразер из страны лису» был уже чем-то вроде легенды. Духовная поддержка маленьких молитвенных групп из Англии дала миссионерски настроенным христианам новое поле деятельности в отдаленных племенах. Об этом рассказывает изданная в 1944 году книга «За цепью гор». А теперь эту историю жизни вновь рассказывает его дочь.

Джеймс Фразер обладал большой способностью наслаждаться жизнью. Друзья и родные радовались его живому юмору. Он был также выдающимся пианистом, который в двадцать лет дал свой первый концерт в Лондоне. Покаявшись, будучи студентом Лондонского университета, он в 22 года уехал в Китай, оставив уют и достаток родного дома и светившую ему блестящую карьеру инженера. Вместо этого он выбрал жизнь, полную трудностей, в суровых горах югозапада Китая и духовную борьбу среди людей племени лису, которые столетия назад потонули в поклонении демонам, и из них еще ни один не слышал об Иисусе Христе.

Он боролся с одиночеством и лихорадкой, иногда с депрессией, часто случались встречи и с силами тьмы. В этой борьбе он только еще больше укреплялся в уповании на Бога и в силе молитвы. Постепенно, после многих страданий и разочарований, Бог дал всходы — тысячи верующих; а когда верующие лису стали распространять Евангелие среди своего народа, начали появляться церкви.

Эта книга описывает духовные сражения, которые сопровождали проповедь Слова Божьего в этой части мира, где идолопоклонство претендовало на все стороны жизни людей и где все болезни и все несчастья приписывались духам, которых любой ценой нужно было умилостивить. Так происходит во всем мире, где проповедь Евангелия наступает на укоренившиеся силы тьмы, в каком бы облачении они ни появлялись. Мы имеем того же врага, но и того же великого Бога!

Лайт Самуил, Саутгемптон

2017-12-24