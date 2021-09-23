Джиллиан Кроу - Этот бесценный человек - Воспоминания о митрополите Антонии

Митрополит Антоний Сурожский в отношении себя никогда не согласился бы со словами «Этот святой человек», которыми его охарактеризовал греческий архиепископ Мефодий и которыми озаглавлен английский оригинал книги. «Не такой уж я хороший человек», — говорил он, глубоко сознавая свои недостатки.

Его скромность не была горделивым, или ложным, благочестием — она была основана на его восприятии славы Божией, в свете которой он видел себя удручающе несовершенным.

Но окружающие часто видели в нем отражение именно этого небесного света, поэтому по отношению к владыке Антонию многие могли повторить вслед за архиепископом Мефодием: «Этот святой человек». Эти слова владыка Мефодий, бывший греческий архиепископ в Лондоне, характеризуя личность митрополита Сурожского, произнес в русском Успенском соборе 2 марта 1986 года. В одной из радиопередач, посвященной деятелям Церкви, митрополита Антония как-то назвали «живой иконой». Такое впечатление складывалось не только благодаря его внешности: острый, пронзительный взгляд, одухотворенное лицо, бородка, но и вследствие его влияния на души тех, кто с ним встречался. Они явно чувствовали во владыке Антонии образ Божий.

Однако здесь не все так просто, как может показаться, и проявление личности митрополита Сурожского нередко выходило за рамки понятия «святость». Его облик мог лучезарно сиять, когда, к примеру, он выступал с христианской проповедью. Но в других случаях, когда владыка болел или уставал, был чем-то огорчен, подавлен или находился в светском кругу, — он мог проявлять точно такие же слабости и недостатки, как и все другие люди. Наверное, тогда образ Божий в нем был омрачен греховной стороной его натуры.

Эта книга не агиографическая, потому что митрополит Антоний Сурожский не был святым и ему были присущи обычные человеческие слабости и недостатки. Временами эти качества даже расстраивали и отягощали души тех, с кем он имел дело. Ощущался парадоксальный контраст между незаурядностью и величием личности владыки и проявлениями несовершенных сторон его характера.



Кроу, Джиллиан - «Этот бесценный человек…» - Воспоминания о митрополите Антонии

Джиллиан Кроу ; пер. с англ. И. Таласйоки и И. Пиляр.

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. — 448 с. : фотоил.

ISBN 978-5-7533-1706-3