Кровь в верованиях и суевериях человечества - Сборник

Ежегодно, особенно около Пасхи, возобновляется обвинение против евреев в том, что они, если не все, то, во всяком случае, некоторые, употребляют христианскую кровь для ритуальных целей. И это обвинение еще часто будет повторяться, если возражения по-прежнему будут ограничиваться только отрицанием и опровержением приводимых обвинением оснований... Я рассматриваю поэтому это обвинение в связи с значением крови для верований и, в особенности, суеверий всего человечества.

Еще в 1882 г. (по поводу происшествия в Тисса-Эслар) я высказался в "Evangelische Kirchen-Zeitung", № 32 от 12 авг., по вопросу об употреблении евреями христианской крови для ритуальных целей... Дальнейшее изучение этого вопроса (по поводу "Дела Бернштейна", см. стр. 124 и сл.) убедило меня еще два года тому назад, что мой отрицательный ответ, сам по себе правильный, не только можно, но и должно обосновать более обстоятельно. В нынешнем году, в ночь с 12 на 13 апреля, в Корфу (см. стр. 176 и сл.) была убита восьмилетняя девочка, и разговоры о ритуальном убийстве, которые снова начались по этому поводу, побуждают меня ознакомить читателей с результатами моих тогдашних исследований... Я по возможности старался заставлять факты говорить самих за себя... и передавал мнения использованных мною источников большей частью дословно, так, что каждый, кто действительно желает быть объективным, может самостоятельно составить свое суждение.

То, что мне приходилось излагать, по большей части довольно отвратительного свойства. Но если мы хотим излечить ужасную язву суеверия, то прежде всего мы должны знать болезнь... Со своим словом я обращаюсь к нашему христианскому духовенству, ко всему христианскому народу: "Вперед, на борьбу не только с неверием, но и с суеверием! Если христиане Германии, свободные от предрассудков, будут тверды в вере в распятого и воскресшего Спасителя, то для Германии вопрос о том, употребляют ли евреи христианскую кровь в ритуальных целях, будет лишен всякого смысла по многим основаниям".

Кровь в верованиях и суевериях человечества - Сборник

Составл., примеч. Бойков В. Ф.- СПб.: "София", 1995. - 480 с.

ISBN 5-87316-017-1

Кровь в верованиях и суевериях человечества - Содержание

Г. Л. Штрак. Кровь в верованиях и суевериях человечества

Из предисловия к первым трем изданиям

Из предисловия к четвертому изданию

Предисловие к заново переработанному изданию

Предисловие к восьмому изданию 1. Введение. Литература 2. Человеческие жертвоприношения. 'Ритуальная кровь" 3. Человеческая кровь как средство скрепления данного слова 4. Употребление чужой человеческой крови для врачебных целей 5. Человеческая кровь как средство от проказы 6. Употребление собственной крови 7. Кровь казненных, веревка повешенного 8. Трупы и части трупов 9. Кровь животных 10. Отбросы и выделения человеческого и животного организма 11. Суеверный взгляд на кровь как причина преступлений 12. Суеверное употребление крови преступниками и его последствия 13. Суеверие у сумасшедших: преступления под влиянием религиозного помешательства 14. Отношение еврейской религии к употреблению в пищу крови и пользованию отдельными частями покойника 15. Народная медицина и суеверия относительно крови у еврейского народа 16. Нужно ли или дозволено ли употребление христианской крови у еврейского народа 17. Австрийский профессор и каноник Авг. Ролинг 18. Мнимые исторические доказательства существования ритуальных убийств у евреев 19. Возражения благочестивых евреев и христиан против обвинения в употреблении крови 20. О происхождении обвинения в употреблении крови



Т. И. Буткевич. О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском мире и о так называемых "ритуальных убийствах”

В. И. Даль. Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их

Вступление

Талмуд

Обратившиеся евреи и писатели

Бывшие случаи злодейского изуверства евреев

Дело Велижское

Заключение

Монах Неофит. Христианская кровь в обрядах современной синагоги

Предисловие

Разоблачение Неофита. Вступление

I. Каким образом мог сохраниться до сих пор в тайне обычай евреев пользоваться христианской кровью

II. Причины, по которым евреи употребляют христианскую кровь

III. О первой причине: ненависть к христианам

IV. Вторая причина: суеверие

V. Оскорбления и богохульства евреев над христианами

VI. Третья и главная причина: вера евреев в духовную цельность христианской крови

VII. Обычай употребления евреями христианской крови в обрядах брака и обрезания, в покаянии и при смерти

VIII. Обычай употребления евреями христианской крови в праздник Пурим и в праздник Пасхи

IX. Каким образом евреи сохраняют тайны

X. Каким образом можно заключить из предыдущего, что евреи подражают таинствам христиан

XI. Что Талмуд повелевает евреям относительно христиан

Примечания

Библиография