Жозета Круассан - Призвание женщины

Мы живем в особое время. За последние десятилетия общество претерпело самую настоящую мутацию и положение женщины в нем резко изменилось. Перед ней открылись пути, недостижимые доселе: теперь она, наконец, может работать в полную силу в различных областях человеческой деятельности. В то же время такая свобода на уровне действий, очевидно, не способна разрешить ее глубинных проблем. И если внешне женщина кажется процветающей и независимой, зачастую это лишь фасад, скрывающий все тяготы ее существования.

Считая своим долгом освободиться от превосходства мужчины, женщина, в ущерб своей женственности, взяла на себя мужеподобную роль и тем самым вступила в противоречие со своим естеством. В итоге она стала еще более одинокой и уязвимой в безвыходных ситуациях, часто погружающих ее в бездну отчаяния.

Современный мир так нестабилен из за того, что женщина больше не знает, кто она; и сегодня особенно остро встает вопрос о ее личности и призвании. Как понимать этот поразительный отрывок с явно пророческим оттенком из заключительного послания Второго Ватиканского Собора? «Настанет время и настало уже, когда призвание женщины исполнится во всей полноте, время, когда женщина стяжает вес, влияние и власть, как никогда ранее. Вот почему сейчас, когда все человечество переживает глубокие изменения, женщины, исполненные евангельского духа, могут столь значительно помочь человечеству избежать краха».