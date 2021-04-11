Жозета Круассан - Призвание женщины

Круассан - Призвание женщины
Мы живем в особое время. За последние десятилетия общество претерпело самую настоящую мутацию и положение женщины в нем резко изменилось. Перед ней открылись пути, недостижимые доселе: теперь она, наконец, может работать в полную силу в различных областях человеческой деятельности. В то же время такая свобода на уровне действий, очевидно, не способна разрешить ее глубинных проблем. И если внешне женщина кажется процветающей и независимой, зачастую это лишь фасад, скрывающий все тяготы ее существования.
Считая своим долгом освободиться от превосходства мужчины, женщина, в ущерб своей женственности, взяла на себя мужеподобную роль и тем самым вступила в противоречие со своим естеством. В итоге она стала еще более одинокой и уязвимой в безвыходных ситуациях, часто погружающих ее в бездну отчаяния.
Современный мир так нестабилен из за того, что женщина больше не знает, кто она; и сегодня особенно остро встает вопрос о ее личности и призвании. Как понимать этот поразительный отрывок с явно пророческим оттенком из заключительного послания Второго Ватиканского Собора? «Настанет время и настало уже, когда призвание женщины исполнится во всей полноте, время, когда женщина стяжает вес, влияние и власть, как никогда ранее. Вот почему сейчас, когда все человечество переживает глубокие изменения, женщины, исполненные евангельского духа, могут столь значительно помочь человечеству избежать краха».
В момент появления этих строк женщина вошла в такой тревожный кризис личности, что стало невозможно сказать, найдет ли она вообще выход. Неудовлетворенная отведенной ей ролью, предчувствуя величие своего призвания, она искала себя во всем, пытаясь завоевать свободу любой ценой и любыми средствами, спутав истину с чистосердечии ем. Ибо она искренне верила, что находится на истинном пути, но в своем стремлении к процветанию, во что бы то ни стало, часто впадала в заблуждения.
«Разделяй и властвуй» — вот одна из хитростей лукавого. Он стремится разделить то, что сочетал Бог, чтобы манипулировать людьми, как ему вздумается, и обесплодить замысел Божий. Наше общество болеет всевозможными разлуками и разделениями, и одна из самых тяжких болезней — разделение между мужчиной и женщиной.
Освобождение женщины было понято ею как исключение из жизни каких бы то ни было помех на пути к успеху и удовлетворению собственных желаний. Но в час испытаний она оказалась одинокой и потерянной. К несчастью, женщина всегда расплачивается за свою свободу и пожинает ее плоды. И вот в результате — глубокое отчаяние, преодолевать которое ей приходится в полном одиночестве, ибо она освободилась не только от господства над собой, но и от всякой защиты. Несчастье женщины, несчастье мужчины, несчастье ребенка — цепная реакция нарушенной гармонии ощутимо угрожает всему миру.
Подобно ученикам чародея, мы выпустили джинна из бутылки и теперь не знаем, как загнать его назад. Наука продвинула цивилизацию далеко вперед, и мы оказались обладателями невиданной доселе мощи, оставаясь, тем не менее, неразвитыми духовно. Этот разрыв увеличивается: существа, рождаемые на свет, все менее приспособлены к жизни, все более хрупки и беззащитны.
Жозета Круассан - Призвание женщины
Москва, Община «Беатитюд», русское издание, 2007 г. - 143 с.
ISBN 978-5-98024-021-9
Жозета Круассан - Призвание женщины - Содержание
Предисловие
От автора
- В ПОИСКАХ САМОЙ СЕБЯ
- ДОЧЬ БОЖИЯ
- ЖЕНА
- МАТЬ
- БЛАГОДАТЬ, ДАРОВАННАЯ ЖЕНЩИНЕ
- СВЯЩЕНСТВО СЕРДЦА
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