Круз Вирджиния - Военная травма и ПТСР - Ты выжил, и ты можешь вернуться к нормальной жизни

Что же, мы пока незнакомы. Я знаю только, что сейчас у вас в руках эта книга и вы ее читаете. И это ценно для меня — о посттравматическом стрессовом расстройстве я знаю не понаслышке. Из своей третьей командировки я вернулась, скажем так, «в разобранном состоянии», и что с этим делать, никто не знал: ни командование, ни врачи, ни моя семья, ни даже я. На восстановление у меня ушла масса сил — конечно, не без болезненных ошибок. Но итог моей работы — степень магистра в области клинического консультирования по вопросам психического здоровья. И теперь я провожу психологическую работу с личным составом. Я точно знаю: чем глубже мы вникаем в вопросы посттравматического стрессового расстройства (далее для краткости будем называть его ПТСР), тем осознаннее мы идем вперед и тем быстрее наше восстановление.

Эту книгу я подготовила именно для вас. Будто вы сейчас на моих занятиях. Да, такого рода «уроки» могут быть тяжелы: ПТСР, или военная травма, не та тема, о которой любят распространяться, тяжелая это тема. Но ничего не поделать: на кону ваша собственная жизнь, вопрос серьезный. Постараюсь быть с вами максимально откровенной: абсолютно точен тот факт, что ПТСР — та штука, которая может убить. Как — поймем по ходу дела. Будем говорить о самоубийствах, военных преступлениях, депрессии, отношениях и многом другом. Не просто так, ведь все это — область действия ПТСР, военной травмы.

Отмечу еще вот что: психотерапия стала моей профессией, когда большая часть жизни уже осталась позади и пришло понимание: лишнего времени у нас просто нет! И мне нужно передать вам все те знания, которые очень пригодились бы мне самой, вернись я туда, назад, в начало своего пути. Повторюсь, знания — не из легковесных, но выбора, пожалуй, нет.

Я знаю, как вас задолбал этот чертов ПТСР. И я понимаю, что вам сейчас, скорее всего, не до книг. Но, может быть, с этой все-таки получится? Она коротенькая — много времени не займет.

Есть еще одна причина создания этой книги. Многие военные, возвращаясь домой, знают, что у них развилось ПТСР, но понятия не имеют, что с этим делать. Возможно, кто-то из вас верит в разного рода мифы, например, что «ПТСР никогда не проходит», и объявляет себя безнадежным. Так что вдруг эта книга попадет в руки тому, кто даже не подозревал о том, что помощь есть, и тогда она подскажет, где эту помощь найти.

И последнее: я здесь могу и выругаться. Просто хочу предупредить. Понятно, что многим неприятно грубое слово — и это абсолютно нормально, уважаю! Но тогда отложите эту книгу, что ли. Я ругаюсь. Не для того, чтобы выглядеть крутой или в погоне за дешевой провокацией. И, естественно, никого не хочу оскорбить. Просто мне сложно рассуждать о вещах, толкающих жизнь человека к краю, деликатными фразами; уж позвольте мне не извиняться за это.

Много отличных пособий написано для гражданских лиц и специалистов, но эта книга адресована военнослужащим. Пусть томик перейдет от солдата к солдату: от меня — к вам, ведь если бы кто-то мне дал такую книгу в 2005 году, то в моей жизни не было бы стольких лет мути.

Круз Вирджиния - Военная травма и ПТСР - Ты выжил, и ты можешь вернуться к нормальной жизни

СПб.: Питер, 2024. —160 с.: ил.

ISBN 978-5-4461-4080-0

Круз Вирджиния - Военная травма и ПТСР – Содержание

Посвящается

Введение

Глава 1. Что за зверь ПТСР? И чем оно точно не является

Миф № 1: «Военная травма не лечится»

Миф № 2: «ПТСР — удел только тех, кто воевал», или «Я-то такого не заслужил!»

Миф № 3: «Люди с ПТСР просто слабаки»

Глава 2. Суровая правда о ПТСР

Критерий А. Травмирующее событие

Критерий В. Наличие симптомов вторжения

Критерий С. Наличие симптомов избегания

Критерий О. Негативные изменения в восприятии происходящего и настроении

Критерий Е. Значительные изменения возбудимости или эмоциональной реактивности, связанные с травмой

Глава 3. Моральная травма из־за боевых потерь, военных преступлений и преступных действий руководства

Определения

Три категории причин моральных травм

Что дальше?

Глава 4. Как происходят изменения: введение в «Большую двойку»

Глава 5. Решения: действенные методы доказательной медицины для лечения ПТСР и моральной травмы

Метод пролонгированной экспозиции (МПЭ)

Когнитивно-процессинговая терапия

ЕМОК-терапия

Лечение моральной травмы

Обсудите с терапевтом вопрос конфиденциальности .... 79 Несколько слов о группах поддержки и групповой терапии

Соглашение о неразглашении и засекреченная информация

Глава 6. По-взрослому о суициде и попытках самоубийства

Глава 7. Фантастические эксперты и где они обитают

Глава 8. Социальная поддержка: ключ к долговременным изменениям

Друзья бывают разные

Глава 9. Разговор о нашем ПТСР с теми, кем дорожим

Начнем

Лифт-спич

Некоторые примеры

Глава 10. ПТСР и служба

Вот наша история — а вот наш слон

Наука

Литература

Психология

Сведем все воедино

Некоторые примеры

Глава 11. Профилактика рецидивов

Основные правила

Выдайте инструкцию

Противодействие

Как это работает

Но я хочу нравиться / чтобы меня любили

Шпаргалка

Заключительные заметки

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