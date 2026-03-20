Крылов - Сергей Булгаков

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy

Книга Дмитрия Крылова посвящена жизни, творчеству и философскому наследию выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Николаевича Булгакова. Автор рассматривает основные этапы жизненного пути философа, его духовные поиски, участие в интеллектуальной жизни России начала XX века и влияние на развитие русской религиозной философии.

Особое внимание уделяется ключевым идеям Булгакова — вопросам веры и разума, природе Софии, христианскому пониманию мира, человека и истории. Книга помогает лучше понять место Булгакова среди русских религиозных философов и значение его трудов для современной философской и богословской мысли.

Издание будет интересно читателям, интересующимся историей русской философии, религиозной мыслью и духовной культурой России.

Крылов Дмитрий - Сергей Булгаков

СПб.: Наука, 2016. 255 с.

ISBN 978-5-02-039631-9

Крылов Дмитрий - Сергей Булгаков - Оглавление

Введение

  • Глава I. От марксизма к идеализму

  • Глава II. В поисках «христианской общественности»

  • Глава III. Крымский период

  • Глава IV. Парижское богословие

Заключение

Приложение

  • Сергей Булгаков. Героизм и подвижничество

  • Христианство и социализм

  • О даре свободы

  • Трагедия философии

  • Центральная проблема софиологии

  • От марксизма к софиологии

Литература

Указатель имен

Added 20.03.2026
