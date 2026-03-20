Крылов - Сергей Булгаков
Книга Дмитрия Крылова посвящена жизни, творчеству и философскому наследию выдающегося русского мыслителя и богослова Сергея Николаевича Булгакова. Автор рассматривает основные этапы жизненного пути философа, его духовные поиски, участие в интеллектуальной жизни России начала XX века и влияние на развитие русской религиозной философии.
Особое внимание уделяется ключевым идеям Булгакова — вопросам веры и разума, природе Софии, христианскому пониманию мира, человека и истории. Книга помогает лучше понять место Булгакова среди русских религиозных философов и значение его трудов для современной философской и богословской мысли.
Издание будет интересно читателям, интересующимся историей русской философии, религиозной мыслью и духовной культурой России.
СПб.: Наука, 2016. 255 с.
ISBN 978-5-02-039631-9
Крылов Дмитрий - Сергей Булгаков - Оглавление
Введение
Глава I. От марксизма к идеализму
Глава II. В поисках «христианской общественности»
Глава III. Крымский период
Глава IV. Парижское богословие
Заключение
Приложение
Сергей Булгаков. Героизм и подвижничество
Христианство и социализм
О даре свободы
Трагедия философии
Центральная проблема софиологии
От марксизма к софиологии
Литература
Указатель имен
