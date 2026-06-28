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Крыштоп - И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения

Крыштоп - И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, History, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism

Иоганн Иоахим Шпальдинг — один из наиболее значимых представителей немецкой просветительской теологии, чье имя сегодня известно главным образом специалистам, хотя в XVIII веке его влияние было чрезвычайно велико. Его сочинение «Размышление о предназначении человека» положило начало одной из центральных дискуссий немецкого Просвещения — о цели, смысле и высшем назначении человеческой жизни. К творчеству Шпальдинга восходят также важные размышления о роли чувств в религиозной вере, о связи морали и религии, о достоинстве проповеднического служения и о религии как внутреннем деле человека.

Книга Л. Э. Крыштоп представляет собой обстоятельное исследование жизни и философско-теологического наследия Шпальдинга. Автор рассматривает его не только как предшественника Канта, Гердера, Шлейермахера и других мыслителей, но как самостоятельного теолога немецкого Просвещения, чьи идеи оказали существенное влияние на развитие протестантской мысли, философской теологии и религиозной антропологии.

Крыштоп Л. Э. – И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения

Крыштоп Л. Э. И. И. Шпальдинг – философствующий теолог немецкого Просвещения. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 352 с.
ISBN 978-5-88373-893-6

Крыштоп Л. Э. – И. И. Шпальдинг – Содержание

  • Предисловие

  • Введение

  • Глава 1. Жизнь И. И. Шпальдинга

    • Детство и юность

    • Пасторское служение в Передней Померании (1749–1764)

    • Служение в Берлине (1764–1791)

    • Последние годы жизни (1791–1804)

  • Глава 2. Философско-теологическое наследие И. И. Шпальдинга

    • Ранние работы

    • «Размышление о предназначении человека» (1748)

    • «Мысли о ценности чувств в христианстве» (1761)

    • «О пользе службы проповедника и ее поощрении» (1772)

    • «Доверительные письма касательно религии» (1784)

    • «Религия, дело человека» (1797)

    • Небольшие сочинения и проповеди

  • Заключение

  • Приложения

    • Перечни официальных изданий сочинений И. И. Шпальдинга

    • Список используемых сокращений

    • Библиография

    • Именной указатель

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Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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