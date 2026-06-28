Крыштоп - И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения
Иоганн Иоахим Шпальдинг — один из наиболее значимых представителей немецкой просветительской теологии, чье имя сегодня известно главным образом специалистам, хотя в XVIII веке его влияние было чрезвычайно велико. Его сочинение «Размышление о предназначении человека» положило начало одной из центральных дискуссий немецкого Просвещения — о цели, смысле и высшем назначении человеческой жизни. К творчеству Шпальдинга восходят также важные размышления о роли чувств в религиозной вере, о связи морали и религии, о достоинстве проповеднического служения и о религии как внутреннем деле человека.
Книга Л. Э. Крыштоп представляет собой обстоятельное исследование жизни и философско-теологического наследия Шпальдинга. Автор рассматривает его не только как предшественника Канта, Гердера, Шлейермахера и других мыслителей, но как самостоятельного теолога немецкого Просвещения, чьи идеи оказали существенное влияние на развитие протестантской мысли, философской теологии и религиозной антропологии.
Крыштоп Л. Э. – И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения
Крыштоп Л. Э. И. И. Шпальдинг – философствующий теолог немецкого Просвещения. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 352 с.
ISBN 978-5-88373-893-6
Крыштоп Л. Э. – И. И. Шпальдинг – Содержание
Предисловие
Введение
Глава 1. Жизнь И. И. Шпальдинга
Детство и юность
Пасторское служение в Передней Померании (1749–1764)
Служение в Берлине (1764–1791)
Последние годы жизни (1791–1804)
Глава 2. Философско-теологическое наследие И. И. Шпальдинга
Ранние работы
«Размышление о предназначении человека» (1748)
«Мысли о ценности чувств в христианстве» (1761)
«О пользе службы проповедника и ее поощрении» (1772)
«Доверительные письма касательно религии» (1784)
«Религия, дело человека» (1797)
Небольшие сочинения и проповеди
Заключение
Приложения
Перечни официальных изданий сочинений И. И. Шпальдинга
Список используемых сокращений
Библиография
Именной указатель
No comments yet. Be the first!