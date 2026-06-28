Крыштоп - И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения

Иоганн Иоахим Шпальдинг — один из наиболее значимых представителей немецкой просветительской теологии, чье имя сегодня известно главным образом специалистам, хотя в XVIII веке его влияние было чрезвычайно велико. Его сочинение «Размышление о предназначении человека» положило начало одной из центральных дискуссий немецкого Просвещения — о цели, смысле и высшем назначении человеческой жизни. К творчеству Шпальдинга восходят также важные размышления о роли чувств в религиозной вере, о связи морали и религии, о достоинстве проповеднического служения и о религии как внутреннем деле человека.

Книга Л. Э. Крыштоп представляет собой обстоятельное исследование жизни и философско-теологического наследия Шпальдинга. Автор рассматривает его не только как предшественника Канта, Гердера, Шлейермахера и других мыслителей, но как самостоятельного теолога немецкого Просвещения, чьи идеи оказали существенное влияние на развитие протестантской мысли, философской теологии и религиозной антропологии.

Крыштоп Л. Э. – И. И. Шпальдинг – Философствующий теолог немецкого Просвещения

Крыштоп Л. Э. И. И. Шпальдинг – философствующий теолог немецкого Просвещения. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025. – 352 с.

ISBN 978-5-88373-893-6

Крыштоп Л. Э. – И. И. Шпальдинг – Содержание