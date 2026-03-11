Крючков - 140-летняя история церкви ЕХБ на Руси

Книга Юрия Константиновича Крючкова «140-летняя история церкви ЕХБ на Руси в свете библейских истин» представляет собой масштабное историко-теологическое исследование, охватывающее путь евангельского движения от его зарождения во второй половине XIX века до рубежа XX и XXI столетий. Автор, будучи одним из ключевых деятелей Совета церквей ЕХБ, ставит перед собой задачу не просто хронологически описать события, но дать им строгую духовную оценку с позиций верности Слову Божьему. Основная идея произведения заключается в том, что история братства — это история непрекращающейся борьбы за чистоту веры, автономию церкви от государства и сохранение апостольских принципов в условиях как жестоких преследований, так и коварных попыток внутреннего разложения через компромиссы.

Содержательная часть труда детально воссоздает ключевые этапы развития движения: от первых проповедей на Кавказе, в Таврии и Петербурге до формирования мощных союзов евангельских христиан и баптистов. Крючков подробно анализирует периоды «золотого века» 1920-х годов, трагедию сталинских репрессий и, особенно глубоко, кризис и раскол в братстве в 1960-е годы. Автор уделяет центральное внимание возникновению инициативного движения (СЦ ЕХБ) как защитной реакции на вмешательство атеистического государства в дела церкви. В книге приводятся многочисленные архивные свидетельства, документы съездов и личные воспоминания, которые помогают проследить, как формировалось богословие страдания и победы, ставшее отличительной чертой российского баптизма.

Текст написан в глубоком, аналитическом и при этом глубоко исповедальном стиле. Юрий Крючков выступает здесь не только как историк, но и как теолог-полемист, для которого верность библейским истинам является единственным верным мерилом любого исторического процесса. Работа служит ценнейшим ресурсом для понимания самоидентификации «незарегистрированного» крыла евангельского движения и является важным вкладом в изучение религиозной истории России. Это чтение, которое заставляет задуматься о цене свободы совести и о том, какое духовное наследие было передано современному поколению верующих через десятилетия испытаний и верности.

Сакраменто: Brothers Printing, 2010. – 538 с.

Крючков Юрий Константинович - 140-летняя история церкви ЕХБ на Руси – Содержание

Вступление

Для чего Бог сотворил человека - Начало духовной войны во вселенной - Начало духовной войны на земле - Неделя земли с её субботами - История человечества подобна году - Два календаря в Израиле - гражданский и церковный - История человечества уподоблена реке - Новозаветная церковь - Пять ступеней в процессе создания церкви - Из истории христианства - Мы вынуждены говорить и о лжецеркви на земле - Губительное оледенение - “Святая” Русь - Борьба иерархов за власть - Народы под властью лжецеркви - Движения протестантизма - Первый русский баптист - Блаженны боящиеся Бога - Эпоха К. Победоносцева - Значение церкви ЕХБ в мире - Слово Божие - духовный меч - Неграмотность населения на Руси - -1- Пробуждение в Закавказье - -2- Пробуждение в Украине - - 3 - Пробуждение в Петербурге - Фетлер В. А. - Стремление церкви ЕХБ к единству - Государства лжи и насилия - Церковная тайна - Спецгосструктуры - против церкви ЕХБ - ТАКТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ ЦЕРКВИ - В церкви не должно быть места для политики - Злополучное Обращение: “ГОЛОС С ВОСТОКА“ - Новое обращение ВСЕХ к церкви - Что было на съезде Евангелистов произошло и на съезде Баптистов - Конституция СССР - Бог поругает не бывает - Преступление и наказание - Послевоенные гонения - Жертвенное служение - Причины потрясении в этом мире - Германия - Советский Союз - Ещё о повиновении властям - Послушание церкви госатеизму - Послевоенный ВСЕХБ - СПДРК и ВСЕХБ - Христос и антинристос - Три программы КПСС о религии и церкви - Результаты деятельности ВСЕХБ - Причины разделения церкви ЕХБ - Начало внутрицерковного Движения - Первое Послание Инициативной гриппы к Президиуму ВСЕХБ - Первое Послание инициативной гриппы ко всей церкви ВСЕХБ - Второе послание инициативном группы ко всем церкви ВСЕХБ - Кто и как избирал Г. К. Крючкова председателем СЦ ЕХБ - Новое Обращение ИГ к руководству ВСЕХБ - Обращение оргкомитета к генпрокурору СССР - Посещение оргкомитетом совета по ДРК при СМ СССР - встреча с Задорожным - ПРОТОКОЛ №7 об отлучении сотрудников ВСЕХБ - Проповедь А. В. Карева 3 декабря 1961 года - Образование совета Церквей ЕХБ - (СЦ ЕХБ) - Пополнение СЦ ЕХБ сотрудниками - Присоединение Прокофьева А.Ф. к инициативной группе - Дети Божии по-разному отнеслись к обращению ИГ - Измена и предательство - Божие чудо нашим дней - И что мы сегодня имеем? - 1 – Победа - 2 - Независимость от мира - 3 - Отдел заступничества - 4 – Журнал - 5 - Независимое издательство - 6 - Независимая подготовка служителей - 7 - Музыкально-норовой отдел - 8 - Дети и молодёжь в церкви - 9 – Благовесте - Прекрасные уроки - История должна быть правдивой - Ложь на высокий ходулях - “И будут верить лжи" - “Помни весь пить" - Две разные истории одной церкви - Гонения церкви в XXI веке - Все ли котят единства церкви ЕХБ? - Г.К. Крючков был регентом - Смерть и похороны Г.К. Крючкова

