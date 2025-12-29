Всем тем, кто нашёл время прочитать и вдумчиво изучить «Хижину»; тем, кто купил несколько экземпляров — а порой и целую коробку — и раздал их другим; тем, кто писал мне письма и делился своими удивительными историями, — я хочу сказать: «Спасибо вам — и, пожалуйста, прочитайте The Shack Revisited.» Если вы хотите глубже понять перспективы и богословие, лежащие в основе «Хижины», эта книга — для вас. Бакстер взялся за поразительную задачу — исследовать природу и характер Бога, Который встретил меня в моей собственной «хижине».

Бакстер — богослов из Миссисипи, прошедший интеллектуальную закалку в Абердине, в Шотландии, у братьев Торрансов. Он представляет собой уникальное сочетание интеллектуального блеска и творческого гения. Он делает такие красивые рыболовные приманки, что люди вешают их на стены вместо того, чтобы ловить на них рыбу, — что, по мнению Бакстера, является «настоящим позором». По его убеждению, всё в творении должно использоваться по назначению — будь то окунь, пиво или Барт. Он — мастер объяснять сложнейшие вещи так, что они становятся понятными для всех нас. Если «Хижина» принесла вам надежду и ободрение, эта книга поможет вам сделать ещё несколько шагов в познании любви Папы, Сараю и Иисуса.

Прошло уже несколько лет с тех пор, как я написал историю для своих шестерых почти взрослых детей, стараясь успеть закончить её к Рождеству посреди суеты трёх работ и самой жизни. Я думал, что строю для них простую лодку — знаете, такую, с парой вёсел и ровно с тем количеством места, чтобы взять двоих детей и выйти на озеро. Но, к удивлению всех — особенно моему собственному, — получился супертанкер, который с тех пор прорезает океан человечества, оставляя за собой космический кильватер. А если вы присмотритесь к имени этого судна, то увидите, что оно носит название «Чувство юмора Бога».

Бакстер Крюгер - Хижина: переосмысление - Здесь происходит нечто гораздо большее, чем вы осмеливались представить

Электронное издание, Сиэтл-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2025. – 329 с. (Серия «Современное богословие»)

ISBN 978-1-4555-1681-0 (англ).

Бакстер Крюгер — Хижина: переосмысление — Содержание