«Нисшествие Sol Invictus,

Возрожденное юное солнце

Победоносно торжествующий свет

Как феникс из пепла

Бальдр, Христос, Осирис, Тиу

Мое сознание моего «Я»

Моя собственная личность

Твоё ты ALAF SAL FENA»

Этот отрывок взят из текста песни одной немецкой музыкальной неофолк-группы, посвященной «Непобежденному богу солнца». Здесь примечательны имена божеств, которые большей частью приписываются совсем разным культурам: Бальдр из германской мифологии, Христос из христианства, Осирис из египетской мифологии и Тиу снова из мира северных богов. Что это: просто проявление свободы художественного творчества или же здесь, вероятно, обнаруживается более глубокое знание? И все же, что именно связывает этих на первый взгляд таких разных богов?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, придется бросить взгляд в прошлое вплоть до истоков человеческой веры. Несомненно, человек уже в самое раннее время думал о жизни и смерти. Что происходило с умершими друзьями и родственниками? Кто дал предкам господство над огнем, и что такое огонь? Эти вопросы неизбежно вели к появлению религиозных представлений - в частности, к уже доказанной для homo erectus («человека прямоходящего») веры в продолжение жизни после смерти и к почитанию высшей силы, которая обычно проявляется как «бог» или «пантеон богов». В отношении развития этих религиозных идей существуют две противоречащие друг другу теории: тезис, который исходит из непрерывного развития, которое как самые ранние формы содержало анимистическое почитание абстрактных вещей, таких как огонь, животных или растений; затем оно привело к обожествлению этих объектов и к политеизму, при котором различным богам «принадлежали» разные объекты, и эти боги, таким образом, отвечали за различные области жизни. В конечном счете, это развитие достигло своего апогея в монотеизме, в том виде, в каком он распространен у всех «культурных народов».

Другой тезис отрицает это прямолинейное развитие и считает возможным раннее монотеистическое понимание бога, из которого в процессе дегенерации могли развиться более поздние политеистические представления.

Деннис Крюгер - Непобежденный бог солнца. Религиозная непрерывность от культур мегалитов до христианства

Издательство «Форсите-Ферлаг», Ботроп, 2012 (второе издание 2013 г.)

Сокращенный перевод с немецкого Виталия Крюкова, Киев, Украина, 2015

241 с.

Деннис Крюгер - Непобежденный бог солнца. Религиозная непрерывность от культур мегалитов до христианства - Содержание

Предисловие

Введение

Христианизация германцев

Германская вера в источниках

Бальдр и солнечный миф

Мегалитическая религия

Бог солнца и бог неба в истории

Культовые места и символика солнечного божества

Бог солнца и христианство

Резюме: Развитие богов неба и солнца

Перспектива: О будущем веры в Европе

Литература