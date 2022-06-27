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Кто есть человек - Богословская антропология

Кто есть человек - Богословская антропология
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Ethics
Series Современное богословие ББИ (31 books)
Известный православный историк и богослов митрополит Каллист (Уэр) недавно заметил: «Что станет главной богословской темой нового века, в котором мы живем? Я не претендую на звание пророка, но вот мой собственный ответ: ... центр богословских исследований смещается с экклесиологии на антропологию. Фактически можно наблюдать много признаков того, что данный сдвиг уже произошел. Ключевым станет не столько вопрос “Что такое Церковь?”, сколько вопрос более глубокий - “Что есть человек?”» Эта книга является результатом экуменического сотрудничества и попытки засвидетельствовать тот самый сдвиг, о котором говорит митрополит Каллист, обозначая основной богословский вопрос нашего времени: «Что есть человек?»
Богословский ответ на этот вопрос связывает антропологию с другими фундаментальными богословскими темами. Авторы книги рассматривают отношения человека и Бога в контексте учения об Иисусе Христе - воплощенном Боге, Богочеловеке. Это же подтверждает и подчеркивает Карл Ранер:
"Раз Бог стал человеком, Он остается им навсегда; поэтому богословие является одновременно и антропологией. Невозможно умалить, принизить человека в богословии, ведь тем самым мы умалили бы и Бога. И если Бог есть непостижимая тайна, то человек является выражением таинства Бога. ... Христология - это и завершение, и начало антропологии. А антропология, если она полностью реализована в христологии, представляет собой богословие".

Кто есть человек? Богословская антропология

(Серия «Современное богословие»)
Под ред. Иваны Нобл и Зденко Ширки ; пер. с чеш.
М.: Издательство ББИ, 2022. - xvi + 488 с.
ISBN 978-5-89647-419-7

Кто есть человек? Богословская антропология - Содержание

  • Предисловие к русскому изданию
  • Предисловие
  • Ивана Нобл и Зденко Ширка - Введение
Часть I. Мы рождаемся в жизнь, которая была здесь до нас
  • Тим Нобл - Человек в отношениях
  • Зденко Ширка - Человек и речь
  • Павел Гошек и Павол Баргар - Люди, живущие в историях
  • Табита Ландова и Михаэла Влчкова - Человек и ритуал
  • Катержина Кочандрле Бауэр - Бытие и понимание в символическом ключе
Часть II. Мы те, кем мы становимся
  • Ивана Нобл - Образ и подобие Божие
  • Мирейя Рышкова - Отчужденный и искупленный человек
  • Дениса Червенкова - Человек, умеющий различать
  • Ондржей Фишер и Либор Овечка - Этика, свобода и ответственность
  • Ивана Нобл и Катержина Кочандрле Бауэр - Богословский взгляд на гендерные вопросы
  • Франтишек Штех - Человек как существо, населяющее обитаемые земли
  • Петр Яндейcек - Человек и полис
  • Ондржей Коларж и Мартин Ваняч - Человек во времени
  • Виорел Коман - Церковь и вечность
  • Павел Гошек - Послесловие
Об авторах
Views 766
Rating 5.0 / 5
Added 27.06.2022
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо! Хорошая книга по религиозной атропологии. Она переведена с чешског, так что я могу почитать в оригинале. но это когда руки дойдут...

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