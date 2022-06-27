Известный православный историк и богослов митрополит Каллист (Уэр) недавно заметил: «Что станет главной богословской темой нового века, в котором мы живем? Я не претендую на звание пророка, но вот мой собственный ответ: ... центр богословских исследований смещается с экклесиологии на антропологию. Фактически можно наблюдать много признаков того, что данный сдвиг уже произошел. Ключевым станет не столько вопрос “Что такое Церковь?”, сколько вопрос более глубокий - “Что есть человек?”» Эта книга является результатом экуменического сотрудничества и попытки засвидетельствовать тот самый сдвиг, о котором говорит митрополит Каллист, обозначая основной богословский вопрос нашего времени: «Что есть человек?»

Богословский ответ на этот вопрос связывает антропологию с другими фундаментальными богословскими темами. Авторы книги рассматривают отношения человека и Бога в контексте учения об Иисусе Христе - воплощенном Боге, Богочеловеке. Это же подтверждает и подчеркивает Карл Ранер:

"Раз Бог стал человеком, Он остается им навсегда; поэтому богословие является одновременно и антропологией. Невозможно умалить, принизить человека в богословии, ведь тем самым мы умалили бы и Бога. И если Бог есть непостижимая тайна, то человек является выражением таинства Бога. ... Христология - это и завершение, и начало антропологии. А антропология, если она полностью реализована в христологии, представляет собой богословие".

Кто есть человек? Богословская антропология

(Серия «Современное богословие»)

Под ред. Иваны Нобл и Зденко Ширки ; пер. с чеш.

М.: Издательство ББИ, 2022. - xvi + 488 с.

ISBN 978-5-89647-419-7

Кто есть человек? Богословская антропология - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Ивана Нобл и Зденко Ширка - Введение

Часть I. Мы рождаемся в жизнь, которая была здесь до нас

Тим Нобл - Человек в отношениях

Зденко Ширка - Человек и речь

Павел Гошек и Павол Баргар - Люди, живущие в историях

Табита Ландова и Михаэла Влчкова - Человек и ритуал

Катержина Кочандрле Бауэр - Бытие и понимание в символическом ключе

Часть II. Мы те, кем мы становимся

Ивана Нобл - Образ и подобие Божие

Мирейя Рышкова - Отчужденный и искупленный человек

Дениса Червенкова - Человек, умеющий различать

Ондржей Фишер и Либор Овечка - Этика, свобода и ответственность

Ивана Нобл и Катержина Кочандрле Бауэр - Богословский взгляд на гендерные вопросы

Франтишек Штех - Человек как существо, населяющее обитаемые земли

Петр Яндейcек - Человек и полис

Ондржей Коларж и Мартин Ваняч - Человек во времени

Виорел Коман - Церковь и вечность

Павел Гошек - Послесловие

Об авторах