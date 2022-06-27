Кто есть человек - Богословская антропология
Известный православный историк и богослов митрополит Каллист (Уэр) недавно заметил: «Что станет главной богословской темой нового века, в котором мы живем? Я не претендую на звание пророка, но вот мой собственный ответ: ... центр богословских исследований смещается с экклесиологии на антропологию. Фактически можно наблюдать много признаков того, что данный сдвиг уже произошел. Ключевым станет не столько вопрос “Что такое Церковь?”, сколько вопрос более глубокий - “Что есть человек?”» Эта книга является результатом экуменического сотрудничества и попытки засвидетельствовать тот самый сдвиг, о котором говорит митрополит Каллист, обозначая основной богословский вопрос нашего времени: «Что есть человек?»
Богословский ответ на этот вопрос связывает антропологию с другими фундаментальными богословскими темами. Авторы книги рассматривают отношения человека и Бога в контексте учения об Иисусе Христе - воплощенном Боге, Богочеловеке. Это же подтверждает и подчеркивает Карл Ранер:
"Раз Бог стал человеком, Он остается им навсегда; поэтому богословие является одновременно и антропологией. Невозможно умалить, принизить человека в богословии, ведь тем самым мы умалили бы и Бога. И если Бог есть непостижимая тайна, то человек является выражением таинства Бога. ... Христология - это и завершение, и начало антропологии. А антропология, если она полностью реализована в христологии, представляет собой богословие".
Кто есть человек? Богословская антропология
(Серия «Современное богословие»)
Под ред. Иваны Нобл и Зденко Ширки ; пер. с чеш.
М.: Издательство ББИ, 2022. - xvi + 488 с.
ISBN 978-5-89647-419-7
Кто есть человек? Богословская антропология - Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие
- Ивана Нобл и Зденко Ширка - Введение
Часть I. Мы рождаемся в жизнь, которая была здесь до нас
- Тим Нобл - Человек в отношениях
- Зденко Ширка - Человек и речь
- Павел Гошек и Павол Баргар - Люди, живущие в историях
- Табита Ландова и Михаэла Влчкова - Человек и ритуал
- Катержина Кочандрле Бауэр - Бытие и понимание в символическом ключе
Часть II. Мы те, кем мы становимся
- Ивана Нобл - Образ и подобие Божие
- Мирейя Рышкова - Отчужденный и искупленный человек
- Дениса Червенкова - Человек, умеющий различать
- Ондржей Фишер и Либор Овечка - Этика, свобода и ответственность
- Ивана Нобл и Катержина Кочандрле Бауэр - Богословский взгляд на гендерные вопросы
- Франтишек Штех - Человек как существо, населяющее обитаемые земли
- Петр Яндейcек - Человек и полис
- Ондржей Коларж и Мартин Ваняч - Человек во времени
- Виорел Коман - Церковь и вечность
- Павел Гошек - Послесловие
Об авторах
Спасибо! Хорошая книга по религиозной атропологии. Она переведена с чешског, так что я могу почитать в оригинале. но это когда руки дойдут...