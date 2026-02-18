Кто есть кто в Библии

Аарон - брат Моисея и первый первосвященник еврейского народа. О ранних годах его жизни известно лишь то, что он был женат на Елисавете, дочери Аминадава.

Когда Бог призвал Моисея вывести евреев из египетского рабства, тот сказал, что не сможет убедительно говорить с фараоном. Поэтому Бог назначил Аарона официально говорить от имени Моисея. По указанию Моисея, Аарон также творил чудеса как знамения освобождения евреев. Жезл Аарона превратился в змея и поглотил жезлы египетских мудрецов. Аарон простер свой жезл над озерами и потоками, и вышли жабы и покрыли землю Египетскую.

Аарон занимал важное место руководителя, так как стоял плечом к плечу со своим братом Моисеем. Будучи центральной фигурой при выходе из Египта, он также получил наставления от Бога о праздновании первой Пасхи. В пустыне он помогал Моисею поддерживать порядок и выносить решения по спорам. Его и Моисея евреи обвиняли, жалуясь на трудные условия проведенных в пустыне лет.

Когда в пустыне было введено священство, Моисей посвятил Аарона как первого первосвященника Израиля. Священство было установлено в колене Левия, из которого происходил Аарон. Сыны Аарона (Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар) унаследовали сан первосвященника от своего отца.

Аарон получил особые одежды, чтобы выделяться среди священства. После его смерти эти одежды перешли к старшему из его живущих сынов - Елеазару. Под руководством Аарона была возведена скиния - главное святилище для поклонения. Он получил от Бога руководство относительно функций священства и святилища. Он один, будучи первосвященником, входил в Святое Святых один раз в год, чтобы молиться о прощении грехов людей.

Несмотря на то, что на него была возложена ответственность духовного руководства народом, Аарон совершил серьезный грех в пустыне у горы Синай. Когда Моисей на горе молился Богу и получал Его заповеди, люди потребовали, чтобы Аарон создал для них другого бога для поклонения. Аарон не попытался их остановить, а сделал золотого тельца. От гнева Божьего Аарона спасли только молитвы Моисея.

Кто есть кто в Библии: Словарь всех библейских имен

