Куброк - Свет во тьме

Книга «Свет во тьме» — это захватывающее биографическое повествование о жизни Михаила Бейтзахара, человека, чей путь стал ярким свидетельством Божьей силы в условиях суровых гонений. Автор описывает драматическую судьбу героя, который, столкнувшись с атеистическим режимом и жестокими испытаниями, остался верен своим убеждениям. Книга показывает, как личная вера одного человека может стать источником надежды для многих, превращаясь в тот самый «свет», который невозможно поглотить окружающей тьме.
Повествование охватывает не только внешние события — аресты, допросы и трудности жизни верующего в условиях несвободы, — но и глубокую внутреннюю борьбу Михаила. Куброк акцентирует внимание на чудесах Божьего водительства и защиты, которые сопровождали Бейтзахара на его пути. Это история о мужестве, непоколебимой стойкости и о том, что даже в самых мрачных обстоятельствах Господь находит способы поддержать Своих детей и прославить Свое имя.
Книга служит мощным вдохновением для современного читателя, напоминая о цене верности и о том, что истинная духовная свобода не зависит от внешних оков. История Михаила Бейтзахара учит доверять Богу в моменты полной неопределенности и видеть Его руку там, где, казалось бы, осталась только безнадежность.
Куброк Д. В. - Свет во тьме – История Михаила Бейтзахара
Пер. с англ.. — Заокский: «Источник жизни», 2011. — 128 с.
ISBN 978-5-86847-753-9
Куброк Д. В. - Свет во тьме – Содержание
Глава 1 Вероломный друг
Глава 2 Пристанище
Глава 3 В скитаниях
Глава 4 Пришелец, который в жилищах твоих
Глава 5 Миссионеры-добровольцы
Глава 6 Не мир, а меч
Глава 7 Я не забуду тебя
Глава 8 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными
Глава 9 Пока смерть не разлучит нас
Глава 10 Поле сухих костей
Глава 11 Школа пророков
Глава 12 В разъездах
Глава 13 Скрываясь от собственных соотечественников
Глава 14 Все почел тщетою
Глава 15 Обращение воина
Глава 16 Не покладая рук
Глава 17 Мы должны быть послушны Богу
Глава 18 Без пастыря
Глава 19 Дороже золота
Глава 20 Если Бог за нас
Глава 21 Навстречу будущему
