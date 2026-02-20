Куброк - Свет во тьме

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Свет во тьме» — это захватывающее биографическое повествование о жизни Михаила Бейтзахара, человека, чей путь стал ярким свидетельством Божьей силы в условиях суровых гонений. Автор описывает драматическую судьбу героя, который, столкнувшись с атеистическим режимом и жестокими испытаниями, остался верен своим убеждениям. Книга показывает, как личная вера одного человека может стать источником надежды для многих, превращаясь в тот самый «свет», который невозможно поглотить окружающей тьме.

Повествование охватывает не только внешние события — аресты, допросы и трудности жизни верующего в условиях несвободы, — но и глубокую внутреннюю борьбу Михаила. Куброк акцентирует внимание на чудесах Божьего водительства и защиты, которые сопровождали Бейтзахара на его пути. Это история о мужестве, непоколебимой стойкости и о том, что даже в самых мрачных обстоятельствах Господь находит способы поддержать Своих детей и прославить Свое имя.

Книга служит мощным вдохновением для современного читателя, напоминая о цене верности и о том, что истинная духовная свобода не зависит от внешних оков. История Михаила Бейтзахара учит доверять Богу в моменты полной неопределенности и видеть Его руку там, где, казалось бы, осталась только безнадежность.

Куброк Д. В. - Свет во тьме – История Михаила Бейтзахара

Пер. с англ.. — Заокский: «Источник жизни», 2011. — 128 с.

ISBN 978-5-86847-753-9

Куброк Д. В. - Свет во тьме – Содержание

  • Глава 1 Вероломный друг

  • Глава 2 Пристанище

  • Глава 3 В скитаниях

  • Глава 4 Пришелец, который в жилищах твоих

  • Глава 5 Миссионеры-добровольцы

  • Глава 6 Не мир, а меч

  • Глава 7 Я не забуду тебя

  • Глава 8 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными

  • Глава 9 Пока смерть не разлучит нас

  • Глава 10 Поле сухих костей

  • Глава 11 Школа пророков

  • Глава 12 В разъездах

  • Глава 13 Скрываясь от собственных соотечественников

  • Глава 14 Все почел тщетою

  • Глава 15 Обращение воина

  • Глава 16 Не покладая рук

  • Глава 17 Мы должны быть послушны Богу

  • Глава 18 Без пастыря

  • Глава 19 Дороже золота

  • Глава 20 Если Бог за нас

  • Глава 21 Навстречу будущему

Views 75
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

