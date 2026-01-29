Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кугел Джеймс - В доме Потифара

Кугел Джеймс - В доме Потифара
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature

Книга посвящена вопросам ранней библейской экзегетики. Взяв в качестве отправной точки историю Иосифа Прекрасного, автор прослеживает ее развитие и понимание читателями в зависимости от эпохи и среды в которой они жили, иногда приходя к неожиданным, а часто и парадоксальным выводам.

Джеймс Кугел — профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов, известен прежде всего как специалист по древнегреческому, латинскому, арамейскому языкам, он свободно говорит на иврите и ряде современных европейских языков (в том числе и на русском). В течение многих лет он ведет семинары, посвященные древним текстам ( также вышла книга Дж. Кугела «Как быть евреем»).

Джеймс Кугел - В доме Потифара

  • Джеймс Кугел; Пер. с английского М. Вогмана — М.: Текст: Книжники, 2010. — 476 [4] с.

  • ISBN 978-5-7516-0906-1 («Текст»)
    ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)

Джеймс Кугел - В доме Потифара - Содержание

Несмотря на дальнейшие расхождения с иудаизмом по многим вопросам, включая и библейскую интерпретацию, христианство, будучи по своему происхождению еврейской сектой, изначально приняло ряд еврейских установок относительно истолкования Библии, а также значительное число еврейских традиционных представлений о смысле конкретных мест Писания. Этот общий пласт толкований и лежащих в их основе логических посылок — немаловажное явление; он, быть может, способствовал формированию характера обеих религий даже в большей мере, нежели сам текст Писания как таковой.

ГЛАВА I Иосиф в Библии

  • Период после Вавилонского изгнания

  • Иосиф и жена Потифара

  • Комментарии

ГЛАВА II Собрание дам

  • Что было раньше?

  • Отличия

  • Когда это произошло?

  • Недостающее звено

  • Темница

  • Ножи

  • Венская рукопись Книги Бытие (Vienna Genesis)

  • Как развивался мотив

  • Комментарии

ГЛАВА III Иосиф Прекрасный

  • Популярность темы

  • Иосиф и Иаков

  • «Внешность» Иосифа

  • Авраам и Исаак

  • «Хлеб, который он ест»

  • Потифар-евнух

  • Иосиф-щеголь

  • «Худые слухи»

  • «Девицы залезли на стену»

  • Комментарии

ГЛАВА IV Иосиф передумал

  • Вина Иосифа

  • Одежда Иосифа

  • Учение Иакова

  • «Увидел Иаков повозки...»

  • Образ отца

  • Откуда это возникло

  • Образ Иакова на небесной колеснице

  • Комментарии

ГЛАВА V Недоступные кости

  • Расширяя контекст

  • Кости Иосифа

  • Мера за меру

  • На дне Нила

  • Могилы египетских царей

  • Общая конструкция

  • Тебат Марка

  • Исходная точка традиции

  • Историческое развитие

  • Позднейший мотив

  • Заключение

  • Вывод

  • Комментарии

ЧАСТЬ II ГЛАВА VI Почему Лемех был слеп?

  • Истоки

  • Слепота Лемеха

  • «За мою рану...»

  • «Выбил ему оба глаза...»

  • Комментарии

ГЛАВА VII Псалом

  • Авторство Давида

  • Авторство Иеремии

  • Экзегетические мотивы

  • Евфрат-убийца

  • «Мы также плакали»

  • Арфы на ивах

  • Древнейший датируемый комментарий ...

  • «Помилуй нас, бог Зар»

  • Другое толкование

  • Дополнительное замечание

  • Комментарии

ГЛАВА VIII Ненависть и отмщение

  • «Не враждуй на брата твоего...»

  • Ненависть в сердце

  • Толкование Бен-Сиры

  • Завещание Гада

  • Увещевание в Кумране

  • Сифра

  • Два различных подхода

  • Происхождение трактовок

  • «Не мсти...»

  • Враждебный мир

  • «Ненавидь врага твоего»

  • Законодательная граница

  • Добрый самаритянин

  • Комментарии

ГЛАВА IX Девять тезисов

  • Комментарии

Глоссарий

Указатель имен

Книги Библии

Views 268
Rating
Added 29.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books