Кугел Джеймс - В доме Потифара

Книга посвящена вопросам ранней библейской экзегетики. Взяв в качестве отправной точки историю Иосифа Прекрасного, автор прослеживает ее развитие и понимание читателями в зависимости от эпохи и среды в которой они жили, иногда приходя к неожиданным, а часто и парадоксальным выводам.

Джеймс Кугел — профессор Гарвардского и Бар-Иланского университетов, известен прежде всего как специалист по древнегреческому, латинскому, арамейскому языкам, он свободно говорит на иврите и ряде современных европейских языков (в том числе и на русском). В течение многих лет он ведет семинары, посвященные древним текстам ( также вышла книга Дж. Кугела «Как быть евреем»).



Джеймс Кугел - В доме Потифара

Джеймс Кугел; Пер. с английского М. Вогмана — М.: Текст: Книжники, 2010. — 476 [4] с.

ISBN 978-5-7516-0906-1 («Текст»)

ISBN 978-5-9953-0079-3 («Книжники»)

Джеймс Кугел - В доме Потифара - Содержание

Несмотря на дальнейшие расхождения с иудаизмом по многим вопросам, включая и библейскую интерпретацию, христианство, будучи по своему происхождению еврейской сектой, изначально приняло ряд еврейских установок относительно истолкования Библии, а также значительное число еврейских традиционных представлений о смысле конкретных мест Писания. Этот общий пласт толкований и лежащих в их основе логических посылок — немаловажное явление; он, быть может, способствовал формированию характера обеих религий даже в большей мере, нежели сам текст Писания как таковой.

ГЛАВА I Иосиф в Библии

Период после Вавилонского изгнания

Иосиф и жена Потифара

Комментарии

ГЛАВА II Собрание дам

Что было раньше?

Отличия

Когда это произошло?

Недостающее звено

Темница

Ножи

Венская рукопись Книги Бытие (Vienna Genesis)

Как развивался мотив

Комментарии

ГЛАВА III Иосиф Прекрасный

Популярность темы

Иосиф и Иаков

«Внешность» Иосифа

Авраам и Исаак

«Хлеб, который он ест»

Потифар-евнух

Иосиф-щеголь

«Худые слухи»

«Девицы залезли на стену»

Комментарии

ГЛАВА IV Иосиф передумал

Вина Иосифа

Одежда Иосифа

Учение Иакова

«Увидел Иаков повозки...»

Образ отца

Откуда это возникло

Образ Иакова на небесной колеснице

Комментарии

ГЛАВА V Недоступные кости

Расширяя контекст

Кости Иосифа

Мера за меру

На дне Нила

Могилы египетских царей

Общая конструкция

Тебат Марка

Исходная точка традиции

Историческое развитие

Позднейший мотив

Заключение

Вывод

Комментарии

ЧАСТЬ II ГЛАВА VI Почему Лемех был слеп?

Истоки

Слепота Лемеха

«За мою рану...»

«Выбил ему оба глаза...»

Комментарии

ГЛАВА VII Псалом

Авторство Давида

Авторство Иеремии

Экзегетические мотивы

Евфрат-убийца

«Мы также плакали»

Арфы на ивах

Древнейший датируемый комментарий ...

«Помилуй нас, бог Зар»

Другое толкование

Дополнительное замечание

Комментарии

ГЛАВА VIII Ненависть и отмщение

«Не враждуй на брата твоего...»

Ненависть в сердце

Толкование Бен-Сиры

Завещание Гада

Увещевание в Кумране

Сифра

Два различных подхода

Происхождение трактовок

«Не мсти...»

Враждебный мир

«Ненавидь врага твоего»

Законодательная граница

Добрый самаритянин

Комментарии

ГЛАВА IX Девять тезисов

Комментарии

Глоссарий

Указатель имен

Книги Библии