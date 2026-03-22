Кухарчук - Секс после контузии
«Секс после контузии» — это публицистическое исследование о сексуальности человека в условиях травмы, общественного давления и духовной дезориентации. Руслан Кухарчук поднимает вопрос: как меняется интимная сфера жизни под влиянием личных и коллективных потрясений?
Автор рассматривает сексуальность не изолированно, а в контексте культуры, войны, медиа, нравственных ориентиров и психологических травм. Книга затрагивает темы искажённого понимания свободы, влияния массовой культуры на интимную жизнь, утраты целостности личности и поиска подлинной близости.
Центральная идея — необходимость внутреннего восстановления. Без исцеления травмы невозможна здоровая близость. Интимность требует зрелости, ответственности и духовной устойчивости.
Книга адресована тем, кто ищет осмысленный взгляд на отношения и сексуальность в современном обществе, а также всем, кого интересует связь между личной травмой и качеством человеческой близости.
Руслан Кухарчук – Секс после контузии
Киев: Авторское издание, 2021. - 196 с.
ISBN 978-966-97805-8-4
Руслан Кухарчук – Секс после контузии – Содержание
КОРОЧЕ ГОВОРЯ
Зачем я так
Объекты контузии
Взбудоражить без картинок
Глава 1. ВЕРМЕЕР ЛИБО КУНИНГ (#красота)
Иррациональные клумбы
Бесполезная красота
Конфликт крайностей
Олицетворение в женщине
К холстам!
Деформация образов
Глава 2. БЕЗ ВИКТОРИИ И ЕЕ СЕКРЕТОВ. (#сексуальность)
Женская территория
Эротические перспективы
Бодипозитивное помешательство
Victoria's Secret: расцвет
Финал Виктории
Глава 3. БИТВА ЗА ПРИРОДУ (#пол)
«Сексизм страшнее войны»
Гендер-шмендер и стереотипы
Анатомия и физиология
Психика и поведение
Половые роли
Красиво по-разному
Глава 4. РАЗРЫВ КОНТАКТА (#он_она)
Природа влечения
Предпосылки домогательств
Борьба с харассментом как новый культ
Возврат к правилам
Табу на прикосновения
Половая сегрегация
Формализация свиданий
Три проблемы в борьбе с харассментом
№1. Смещение акцентов
№2. Презумпция вины
№3. Запрет на инициативу
Глава 5. СТАТЬЯ ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН (#семья)
Разное - воедино
Жупел домашнего насилия
Стамбульская конвенция
Семья - приятно и рационально
Какой смысл для мужчины?
Зачем это женщине?
Где лучшее место для детей?
Национальная безопасность и общественная гармония
1. Больше семей
2. Меньше разводов
3. Акцент на вопросах демографии
Чек-лист
«Всі разом!»
Глава 6. ЧЕТЫРЕ БУКВЫ. РАСШИФРОВКА (#лгбт)
Природа явления
ВИЧ и нацбезопасность
Привет от Регнеруса
Ориентация на детей
Гендерные переходы
О демократии, правах и вере
Глава 7. БЕРАНЖЕ И НОСОРОГИ (#ячеловек)
Неприятности Леона
Провидец Ионеско
Животные метаморфозы
Сохраниться вопреки
ВО ИМЯ СВОБОДЫ И СЧАСТЬЯ РАДИ
Оказать сопротивление
Полюбить природу
Защитить порядок
