Кухарчук - Секс после контузии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

«Секс после контузии» — это публицистическое исследование о сексуальности человека в условиях травмы, общественного давления и духовной дезориентации. Руслан Кухарчук поднимает вопрос: как меняется интимная сфера жизни под влиянием личных и коллективных потрясений?

Автор рассматривает сексуальность не изолированно, а в контексте культуры, войны, медиа, нравственных ориентиров и психологических травм. Книга затрагивает темы искажённого понимания свободы, влияния массовой культуры на интимную жизнь, утраты целостности личности и поиска подлинной близости.

Центральная идея — необходимость внутреннего восстановления. Без исцеления травмы невозможна здоровая близость. Интимность требует зрелости, ответственности и духовной устойчивости.

Книга адресована тем, кто ищет осмысленный взгляд на отношения и сексуальность в современном обществе, а также всем, кого интересует связь между личной травмой и качеством человеческой близости.

Руслан Кухарчук – Секс после контузии

Киев: Авторское издание, 2021. - 196 с.

ISBN 978-966-97805-8-4

Руслан Кухарчук – Секс после контузии – Содержание

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

  • Зачем я так

  • Объекты контузии

  • Взбудоражить без картинок

Глава 1. ВЕРМЕЕР ЛИБО КУНИНГ (#красота)

  • Иррациональные клумбы

  • Бесполезная красота

  • Конфликт крайностей

  • Олицетворение в женщине

  • К холстам!

  • Деформация образов

Глава 2. БЕЗ ВИКТОРИИ И ЕЕ СЕКРЕТОВ. (#сексуальность)

  • Женская территория

  • Эротические перспективы

  • Бодипозитивное помешательство

  • Victoria's Secret: расцвет

  • Финал Виктории

Глава 3. БИТВА ЗА ПРИРОДУ (#пол)

  • «Сексизм страшнее войны»

  • Гендер-шмендер и стереотипы

  • Анатомия и физиология

  • Психика и поведение

  • Половые роли

  • Красиво по-разному

Глава 4. РАЗРЫВ КОНТАКТА (#он_она)

  • Природа влечения

  • Предпосылки домогательств

  • Борьба с харассментом как новый культ

  • Возврат к правилам

  • Табу на прикосновения

  • Половая сегрегация

  • Формализация свиданий

  • Три проблемы в борьбе с харассментом

    • №1. Смещение акцентов

    • №2. Презумпция вины

    • №3. Запрет на инициативу

Глава 5. СТАТЬЯ ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН (#семья)

  • Разное - воедино

  • Жупел домашнего насилия

  • Стамбульская конвенция

  • Семья - приятно и рационально

  • Какой смысл для мужчины?

  • Зачем это женщине?

  • Где лучшее место для детей?

  • Национальная безопасность и общественная гармония

    • 1. Больше семей

    • 2. Меньше разводов

    • 3. Акцент на вопросах демографии

  • Чек-лист

  • «Всі разом!»

Глава 6. ЧЕТЫРЕ БУКВЫ. РАСШИФРОВКА (#лгбт)

  • Природа явления

  • ВИЧ и нацбезопасность

  • Привет от Регнеруса

  • Ориентация на детей

  • Гендерные переходы

  • О демократии, правах и вере

Глава 7. БЕРАНЖЕ И НОСОРОГИ (#ячеловек)

  • Неприятности Леона

  • Провидец Ионеско

  • Животные метаморфозы

  • Сохраниться вопреки

ВО ИМЯ СВОБОДЫ И СЧАСТЬЯ РАДИ

  • Оказать сопротивление

  • Полюбить природу

  • Защитить порядок

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books