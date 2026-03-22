«Секс после контузии» — это публицистическое исследование о сексуальности человека в условиях травмы, общественного давления и духовной дезориентации. Руслан Кухарчук поднимает вопрос: как меняется интимная сфера жизни под влиянием личных и коллективных потрясений?

Автор рассматривает сексуальность не изолированно, а в контексте культуры, войны, медиа, нравственных ориентиров и психологических травм. Книга затрагивает темы искажённого понимания свободы, влияния массовой культуры на интимную жизнь, утраты целостности личности и поиска подлинной близости.

Центральная идея — необходимость внутреннего восстановления. Без исцеления травмы невозможна здоровая близость. Интимность требует зрелости, ответственности и духовной устойчивости.

Книга адресована тем, кто ищет осмысленный взгляд на отношения и сексуальность в современном обществе, а также всем, кого интересует связь между личной травмой и качеством человеческой близости.

Руслан Кухарчук – Секс после контузии

Киев: Авторское издание, 2021. - 196 с.

ISBN 978-966-97805-8-4

Руслан Кухарчук – Секс после контузии – Содержание

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

Зачем я так

Объекты контузии

Взбудоражить без картинок

Глава 1. ВЕРМЕЕР ЛИБО КУНИНГ (#красота)

Иррациональные клумбы

Бесполезная красота

Конфликт крайностей

Олицетворение в женщине

К холстам!

Деформация образов

Глава 2. БЕЗ ВИКТОРИИ И ЕЕ СЕКРЕТОВ. (#сексуальность)

Женская территория

Эротические перспективы

Бодипозитивное помешательство

Victoria's Secret: расцвет

Финал Виктории

Глава 3. БИТВА ЗА ПРИРОДУ (#пол)

«Сексизм страшнее войны»

Гендер-шмендер и стереотипы

Анатомия и физиология

Психика и поведение

Половые роли

Красиво по-разному

Глава 4. РАЗРЫВ КОНТАКТА (#он_она)

Природа влечения

Предпосылки домогательств

Борьба с харассментом как новый культ

Возврат к правилам

Табу на прикосновения

Половая сегрегация

Формализация свиданий

Три проблемы в борьбе с харассментом №1. Смещение акцентов №2. Презумпция вины №3. Запрет на инициативу



Глава 5. СТАТЬЯ ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН (#семья)

Разное - воедино

Жупел домашнего насилия

Стамбульская конвенция

Семья - приятно и рационально

Какой смысл для мужчины?

Зачем это женщине?

Где лучшее место для детей?

Национальная безопасность и общественная гармония 1. Больше семей 2. Меньше разводов 3. Акцент на вопросах демографии

Чек-лист

«Всі разом!»

Глава 6. ЧЕТЫРЕ БУКВЫ. РАСШИФРОВКА (#лгбт)

Природа явления

ВИЧ и нацбезопасность

Привет от Регнеруса

Ориентация на детей

Гендерные переходы

О демократии, правах и вере

Глава 7. БЕРАНЖЕ И НОСОРОГИ (#ячеловек)

Неприятности Леона

Провидец Ионеско

Животные метаморфозы

Сохраниться вопреки

ВО ИМЯ СВОБОДЫ И СЧАСТЬЯ РАДИ