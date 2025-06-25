В книгах по герменевтике сотни страниц посвящены методам толкования Библии и лишь пять-десять - тому, как делать безошибочные практические выводы из библейского текста. Обычно авторы очень подробно объясняют: при толковании нужно проводить грамматический анализ текста, не забывать о культурном и историческом контексте, об особенностях литературных жанров. Они пишут об образной речи, символике, пророчествах и отличительных чертах еврейской поэзии. Но когда доходит до главного - конечной цели всех трудов, - красноречие авторов неожиданно иссякает. Почему?

Правда, в последние годы подобная ситуация стала постепенно изменяться. Ученые-библеисты и богословы все больше внимания уделяют трудным вопросам практического применения Библии. На эту тему написаны многочисленные статьи, но лишь немногие из них адресованы широкой публике. Не проясняют положения и комментарии. Ученые прекрасно помогают нам понять особенности жизни библейского мира. Их работы хорошо разъясняют, какие вопросы стояли перед верующими Эфеса и Галатии, какие ответы давал им Павел. . . Но в большинстве комментариев нет попыток внедрить библейскую весть в современную жизнь. Жаль, ведь вторая часть работы так и остается не сделанной!

Джек Кухащек - Применение библейских истин - без фантазий и доrадок

1990 jack Kuhatschek. InterVarsity Press, Р.О. Вох 1400, Downers Grove, Illinois 60515

Христианское издательство, Триада, 1997

ISBN 5-86181-133-4

Джек Кухащек - Применение библейских истин - без фантазий и доrадок - Содержание

Вступление. Как мы изучаем Библию

ЧАСТЬ 1. Принципы «прикладного толкования» Библии

Глава 1. В чем суть «прикладного толкования»

Глава 2. Учимся жить по Слову Божьему

Глава 3. Первый шаг: как разобраться в исходной ситуации

Глава 4. Второй шаг: как отыскать общие принципы

Глава 5. Третий шаг: как делать практические выводы

Глава 6. О пользе размышлений

ЧАСТЬ 2. «Прикладное толкование» отдельных библейских жанров

Глава 7. Библейские заповеди

Глава 8. Библейские жизнеописания

Глава 9. Библейские обетования

Глава 10. Главное - вовремя остановиться

Эпилог. Бесконечная сказка

Примечания