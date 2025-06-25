Кухащек - Применение библейских истин - без фантазий и доrадок
В книгах по герменевтике сотни страниц посвящены методам толкования Библии и лишь пять-десять - тому, как делать безошибочные практические выводы из библейского текста. Обычно авторы очень подробно объясняют: при толковании нужно проводить грамматический анализ текста, не забывать о культурном и историческом контексте, об особенностях литературных жанров. Они пишут об образной речи, символике, пророчествах и отличительных чертах еврейской поэзии. Но когда доходит до главного - конечной цели всех трудов, - красноречие авторов неожиданно иссякает. Почему?
Правда, в последние годы подобная ситуация стала постепенно изменяться. Ученые-библеисты и богословы все больше внимания уделяют трудным вопросам практического применения Библии. На эту тему написаны многочисленные статьи, но лишь немногие из них адресованы широкой публике. Не проясняют положения и комментарии. Ученые прекрасно помогают нам понять особенности жизни библейского мира. Их работы хорошо разъясняют, какие вопросы стояли перед верующими Эфеса и Галатии, какие ответы давал им Павел. . . Но в большинстве комментариев нет попыток внедрить библейскую весть в современную жизнь. Жаль, ведь вторая часть работы так и остается не сделанной!
Джек Кухащек - Применение библейских истин - без фантазий и доrадок
1990 jack Kuhatschek. InterVarsity Press, Р.О. Вох 1400, Downers Grove, Illinois 60515
Христианское издательство, Триада, 1997
ISBN 5-86181-133-4
Джек Кухащек - Применение библейских истин - без фантазий и доrадок - Содержание
Вступление. Как мы изучаем Библию
ЧАСТЬ 1. Принципы «прикладного толкования» Библии
- Глава 1. В чем суть «прикладного толкования»
- Глава 2. Учимся жить по Слову Божьему
- Глава 3. Первый шаг: как разобраться в исходной ситуации
- Глава 4. Второй шаг: как отыскать общие принципы
- Глава 5. Третий шаг: как делать практические выводы
- Глава 6. О пользе размышлений
ЧАСТЬ 2. «Прикладное толкование» отдельных библейских жанров
- Глава 7. Библейские заповеди
- Глава 8. Библейские жизнеописания
- Глава 9. Библейские обетования
- Глава 10. Главное - вовремя остановиться
- Эпилог. Бесконечная сказка
Примечания
Огромное спасибо за полезную книгу по герменевтике!