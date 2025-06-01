Насколько мы знаем, не так много было написано об истории толкования Библии. Вероятно, единственной работой, написанной на данную тематику, является труд Фредерика В. Фаррара (Frederic W. Farrar) «История толкования» (History of Interpretation). Однако это сочинение Фаррара для современного читателя малополезно, поскольку изобилует пространными цитатами на латинском языке, а латынь сегодня не так широко распространена, как раньше. Даже студентам богословских учебных заведений этот труд читать непросто, поскольку в нем есть также много выдержек из текстов на греческом, немецком, французском и еврейском языках, а для того чтобы понимать их, требуется серьезная профессиональная подготовка. Фаррар дает обзор экзегетики от дней Ездры до начала двадцатого столетия.

Поэтому мы решили написать доступную и краткую историю толкования. Эта работа ориентирована на обычного читателя, а также должна быть полезной для студентов богословских учебных заведений. Мы убеждены в том, что вы не только почерпнете ценную информацию из этой книги, но и увидите, насколько важно читать Библию с использованием правильных экзегетических методов, чтобы избежать ошибок, которые допускали богословы в прошлом.

Рональд Кук - Обзор истории и методов толкования Библии

Одесса: Издательство «Тюльпан», 2009, - 238 с

ISBN978-966-2110-14-2

Рональд Кук - Обзор истории и методов толкования Библии - Содержание

Часть 1 - Исторический обзор

Введение

1. Важность истории толкования

2. Семь основных школ толкования

2.1. Древность

2.2. Александрийская школа

2.3. Патристическая экзегетика 2.3.1. Дословная и реалистическая школа А. Тертуллиан В. Киприан 2.3.2. Аллегорическая школа A. Ориген B. Иероним 2.3.3. Историческая и грамматическая школа A. Феодор Мопсуестийский B. Златоуст. 2.3.4. Августин

2.4. Схоластическая экзегетика 2.4.1. Что препятствовало толкованию Библии в эту эпоху. A. Абеляр B. Петр Ломбардский C. Последователи Гуго Сен-Викторского 2.4.2. Некоторые недостатки схоластической экзегетики 2.4.3. Ренессанс A. Николай Лирский B. Эразм Роттердамский 2.4.4. Истина изгоняет заблуждение

2.5. Герменевтика реформаторов A. Мартин Лютер B. Жан Кальвин 2.5.1. Значение Реформации для экзегетики 2.5.2. Важность изучения герменевтики 2.5.3. Православие

2.6. Период после Реформации 2.6.1. Восемнадцатое столетие

2.7. Современная эпоха (с XIX в. до наших дней) A. Ричард Ченевикс Тренч B. Этельберт Буллингер 2.7.1. Современные книги по толкованию



Часть 2 - Правила толкования

1. Наши основные исходные принципы

2. Важность толкования

3. Слово предостережения

4. Основные правила толкования

5. Объяснение основных правил толкования

6. Правила, касающиеся специфических областей толкования: прообразы, символы и пророчества 6.1. Символы 6.1.1. Символика и числовое значение 6.1.2. Символика и значение цвета 6.2. Пророчества

7. Важность понимания образных выражений 7.1. Изучение образного языка 7.2. Наиболее важные образные выражения, или речевые фигуры 7.2.1. Речевые фигуры сравнения 7.2.2. Речевые фигуры замещения (подстановки) 7.2.3. Речевые фигуры связи слов 7.2.4. Речевые фигуры преувеличения 7.2.5. Другие речевые фигуры и идиомы

8. Этапы толкования текста или библейского отрывка

Рональд Кук - Обзор истории и методов толкования Библии - Введение

Значение герменевтики трудно переоценить. История полна примеров катастрофических ситуаций, вызванных тем, что богословы использовали неверные методы экзегетики. В этой книге вы найдете не только примеры более здравой экзегетики в церковной истории, но и такие примеры, которые предостерегут вас об опасности ошибочной экзегетики. Тот факт, что сегодня здравыми принципами толкования пользуются немногие люди, должен обеспокоить христианина, руководствующегося в своей жизни Библией. Разве Церкви не угрожает опасность повторения тех же самых ошибок, какие она совершала в течение тысячи лет до Реформации? Разве мы не видим, как те же самые экзегетические ошибки аллегоризации появляются в толковании некоторых реконструктивистов? Неужели толковательный максимализм (Interpretative Maximalism) не является возвратом к аллегорическому методу толкования средних веков?

Давайте вновь обратимся к истории Церкви. Внимательное исследование развития экзегетики должно принести пользу каждому вдумчивому читателю.