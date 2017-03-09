СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ Данный сборник, впервые на русском языке, призван дать целостное представление о личности и учении рава А.-И. Кука, одного из наиболее выдающихся еврейских мыслителей XX века, создателя современной философии религиозного сионизма и концепции модернизма в ортодоксальном иудаизме. Философия рава Кука - это очень «израильская» религиозная философия, произрастающая на Святой Земле и берущая свои силы прежде всего из непосредственного раскрытия Божественности, сопровождающего процесс постепенного восстановления полноценной еврейской жизни в Эрец-Исраэль. Этот «израильский» аспект учения рава Кука необычайно важен, - но он же создает дополнительные сложности в его понимании для тех, кто вырос в духовном мире еврейства Диаспоры. И, в частности, для меня самого, как редактора-составителя этой книги и автора части вошедших в нее статей, это тоже было в свое время определенной проблемой. В течение ряда лет, пока я и моя семья были лишены возможности выезда в Израиль, изучая иудаизм в Москве, я предпринимал попытки понять идеи р.Кука и разобраться в его учении; но в Галуте, в диаспорной жизни это никак не удавалось, и стало возможным для меня лишь после алии, в Израиле. рав Авраам-Ицхак ha-Коhен Кук - Личность и учение Религиозный сионизм

Концепция модернизма в ортодоксальном иудаизме

Применение каббалы для понимания процессов, происходящих сегодня с еврейским народом и государством Редактор-составитель Пинхас Полонский

Маханаим - Бейт ha-Рав

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рав Авраам-Ицхак ha-Коhен Кук - Личность и учение - Пинхас Полонский - Содержание

Вводная статья П. Полонский. Рав Кук: философия религиозного сионизма и ортодоксальный модернизм Раздел А. Личность А-1. Биография р. Кука А-2. Ш.-Й.Агнон. Из воспоминаний о р. Куке А-3. Й. Бен-Шломо. Личность р. Кука и проблемы эпохи А-4. Д. Конторер. Рав Кук и поколение сионистов-первопроходцев Раздел В. Некоторые центральные идеи р. Кука В-1. П. Полонский. Концепция р. Кука о религиозном значении Государства Израиль и о еврейской избранности сегодня В-2. П. Полонский. Ортодоксальный модернизм и проблемы эволюции иудаизма в учении р. Кука В-3. П. Полонский. Подход ортодоксального модернизма к проблемам столкновения галахи и этического чувства Раздел С. Базовые концепции метафизики и каббалы в учении р. Кука (Перевод книги И. Бен-Шломо «Песнь жизни - главы из учения р. Кука») С-2. Общее описание и основные черты учения р. Кука С-3. Соотношение между рациональным и иррациональным в познании и в религии С-4. Соотношение Бога и мироздания: двойственность «полного совершенства» и «процесса совершенствования». С-5. Соотношение «свободы» и «необходимости» в Боге и в мире С-6. «Моральные устремления бытия» — мир как проявление этичной воли. Концепция «космической тшувы».... С-7. Соотношение материального и духовного. Будничное и святое; дерзость и творчество С-8. Соотношение эстетики, религии и этики. Божественность совести С-9. Две категории святого. Проблема зла С-10. «Реальность не боится противоречий» С-11. Единство разнообразия в мире духа и природы - концепции «религиозной терпимости» и «органического восприятия мироздания в целом» С-12.Восприятие р. Куком теории эволюции и его историософская концепция С-13. Восприятие сионистского движения как процесса «Геулы» - «мессианского избавления» Раздел D. Избранные отрывки из произведений р. Кука D-1. «Арфилей тоhар» - избранные отрывки D-2. Двойственность души и двойственность духа D-3. Связь народа Израиля со Страной Израиля (Отрывки из книги «Орот») D-4. Комментарий к заповеди принесения Омера и счета Омера D-5. Обращение к руководителям общества еврейского искусства «Бецалель» D-6. Радость и трепет (Отношение иудаизма к университету) D-7. Проблема отношения к современному поколению D-8. «О тшуве поколения» Раздел е. Дополнительные критические и аналитические статьи по философии р. Кука Е-1. Э. Зусман. Галаха, поэзия и природная нравственность человека в учении р. Кука Е-2. Р. Файерман. Амбивалентное отношение к атеизму в концепции р. Кука Е-3. Я. Филъбер. Терпимость и религиозный плюрализм внутри иудаизма Е-4. П. Полонский. Некоторые идеи р. Кука к празднику Песах: связь между выходом на свободу и уничтожением хамеца Раздел F. Религиозный универсализм р. Кука F-1. р. Кук. Четырехголосная песнь F-2. Б. Боксер. Религиозный универсализм р. Кука Индекс Библиография

рав Авраам-Ицхак ha-Коhен Кук - Личность и учение - Пинхас Полонский - Философия религиозного сионизма и ортодоксальный модернизм

Идеи религиозного сионизма не были изобретением XX века. Уже в XVI веке рав Ицхак Лурия (Аризаль) считал, что происходившее в его время увеличение числа евреев, живущих в стране Израиля, и возрождение в ней материальной еврейской жизни есть начало мессианского процесса; в 1850—60 гг., задолго до Герцля (1897 г.) и даже до Первой Алии (1882 г.) раввины Ц.-Г. Калишер, Э. Гутмахер и И. Алкалай призывали, из религиозных соображений, немедленно начать деятельность по освоению Страны Израиля и созданию еврейского государства, а задолго до них подобные же идеи высказывал Виленский Гаон. И все же по-настоящему цельное выражение современная философия религиозного сионизма — затрагивающая все проблемы создания нерелигиозного государства, влияния западной культуры, социальных и политических переворотов нашего века — получила в работах и в деятельности рава Авраама-Ицхака ha-КоЬена Кука, выдающегося религиозного авторитета, философа и каббалиста, Главного ашкеназского раввина возрождающейся Страны Израиля (с 1904 по 1935 г.). Последователями рава Кука являются сегодня практически все «вязаные кипы» (религиозные сионисты), составляющие около 15% еврейского населения Израиля и относящиеся к одной из наиболее активных, социально и религиозно мотивированных его частей. Уже один этот факт должен привлечь наше внимание к раву Куку, философия которого лежит в основе всей современной религиозно-сионистской деятельности.

А.-И. Кук родился в 1865 г. в маленьком местечке Грива (сегодня — Даугавпилс, Латвия) в раввинской семье и получил классическое религиозное образование. Звание раввина он получил в крупнейшей литовской Воложинской иешиве, глава которой, рав Н.Ц.И.Берлин, активно поддерживал начавшееся в ту эпоху сионистское движение «Хибат Цион» («Первую Алию»). Это сочетание максимально широкой классической религиозной образованности и сионистской направленности стало тем фундаментом, на котором впоследствии было возведено здание философии религиозного сионизма.

После окончания иешивы рав Кук в течение 16 лет занимал раввинские должности в маленьких городках Литвы и Латвии, а в 1904 г. переехал в Страну Израиля, где стал «раввином Яффо и новых поселений» — т.е. фактически раввином сионистского движения. В 1919 г. он стал главным раввином Иерусалима, а в 1921 г., в связи с созданием Главного Раввината, был избран на пост первого ашкеназского Главного раввина Страны Израиля, который он занимал до своей смерти в 1935 г.