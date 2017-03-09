Полонский - Рав Кук - Личность и учение
СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Данный сборник, впервые на русском языке, призван дать целостное представление о личности и учении рава А.-И. Кука, одного из наиболее выдающихся еврейских мыслителей XX века, создателя современной философии религиозного сионизма и концепции модернизма в ортодоксальном иудаизме.
Философия рава Кука - это очень «израильская» религиозная философия, произрастающая на Святой Земле и берущая свои силы прежде всего из непосредственного раскрытия Божественности, сопровождающего процесс постепенного восстановления полноценной еврейской жизни в Эрец-Исраэль.
Этот «израильский» аспект учения рава Кука необычайно важен, - но он же создает дополнительные сложности в его понимании для тех, кто вырос в духовном мире еврейства Диаспоры. И, в частности, для меня самого, как редактора-составителя этой книги и автора части вошедших в нее статей, это тоже было в свое время определенной проблемой.
В течение ряда лет, пока я и моя семья были лишены возможности выезда в Израиль, изучая иудаизм в Москве, я предпринимал попытки понять идеи р.Кука и разобраться в его учении; но в Галуте, в диаспорной жизни это никак не удавалось, и стало возможным для меня лишь после алии, в Израиле.
рав Авраам-Ицхак ha-Коhен Кук - Личность и учение
- Религиозный сионизм
- Концепция модернизма в ортодоксальном иудаизме
- Применение каббалы для понимания процессов, происходящих сегодня с еврейским народом и государством
Редактор-составитель Пинхас Полонский
Маханаим - Бейт ha-Рав
5766 - 2006
рав Авраам-Ицхак ha-Коhен Кук - Личность и учение - Пинхас Полонский - Содержание
Вводная статья
П. Полонский. Рав Кук: философия религиозного сионизма и ортодоксальный модернизм
Раздел А. Личность
А-1. Биография р. Кука
А-2. Ш.-Й.Агнон. Из воспоминаний о р. Куке
А-3. Й. Бен-Шломо. Личность р. Кука и проблемы эпохи
А-4. Д. Конторер. Рав Кук и поколение сионистов-первопроходцев
Раздел В. Некоторые центральные идеи р. Кука
В-1. П. Полонский. Концепция р. Кука о религиозном значении Государства Израиль и о еврейской избранности сегодня
В-2. П. Полонский. Ортодоксальный модернизм и проблемы эволюции иудаизма в учении р. Кука
В-3. П. Полонский. Подход ортодоксального модернизма к проблемам столкновения галахи и этического чувства
Раздел С. Базовые концепции метафизики и каббалы в учении р. Кука (Перевод книги И. Бен-Шломо «Песнь жизни - главы из учения р. Кука»)
С-2. Общее описание и основные черты учения р. Кука
С-3. Соотношение между рациональным и иррациональным в познании и в религии
С-4. Соотношение Бога и мироздания: двойственность «полного совершенства» и «процесса совершенствования».
С-5. Соотношение «свободы» и «необходимости» в Боге и в мире
С-6. «Моральные устремления бытия» — мир как проявление этичной воли. Концепция «космической тшувы»....
С-7. Соотношение материального и духовного. Будничное и святое; дерзость и творчество
С-8. Соотношение эстетики, религии и этики. Божественность совести
С-9. Две категории святого. Проблема зла
С-10. «Реальность не боится противоречий»
С-11. Единство разнообразия в мире духа и природы - концепции «религиозной терпимости» и «органического восприятия мироздания в целом»
С-12.Восприятие р. Куком теории эволюции и его историософская концепция
С-13. Восприятие сионистского движения как процесса «Геулы» - «мессианского избавления»
Раздел D. Избранные отрывки из произведений р. Кука
D-1. «Арфилей тоhар» - избранные отрывки
D-2. Двойственность души и двойственность духа
D-3. Связь народа Израиля со Страной Израиля (Отрывки из книги «Орот»)
D-4. Комментарий к заповеди принесения Омера и счета Омера
D-5. Обращение к руководителям общества еврейского искусства «Бецалель»
D-6. Радость и трепет (Отношение иудаизма к университету)
D-7. Проблема отношения к современному поколению
D-8. «О тшуве поколения»
Раздел е. Дополнительные критические и аналитические статьи по философии р. Кука
Е-1. Э. Зусман. Галаха, поэзия и природная нравственность человека в учении р. Кука
Е-2. Р. Файерман. Амбивалентное отношение к атеизму в концепции р. Кука
Е-3. Я. Филъбер. Терпимость и религиозный плюрализм внутри иудаизма
Е-4. П. Полонский. Некоторые идеи р. Кука к празднику Песах: связь между выходом на свободу и уничтожением хамеца
Раздел F. Религиозный универсализм р. Кука
F-1. р. Кук. Четырехголосная песнь
F-2. Б. Боксер. Религиозный универсализм р. Кука
Индекс
Библиография
рав Авраам-Ицхак ha-Коhен Кук - Личность и учение - Пинхас Полонский - Философия религиозного сионизма и ортодоксальный модернизм
Идеи религиозного сионизма не были изобретением XX века. Уже в XVI веке рав Ицхак Лурия (Аризаль) считал, что происходившее в его время увеличение числа евреев, живущих в стране Израиля, и возрождение в ней материальной еврейской жизни есть начало мессианского процесса; в 1850—60 гг., задолго до Герцля (1897 г.) и даже до Первой Алии (1882 г.) раввины Ц.-Г. Калишер, Э. Гутмахер и И. Алкалай призывали, из религиозных соображений, немедленно начать деятельность по освоению Страны Израиля и созданию еврейского государства, а задолго до них подобные же идеи высказывал Виленский Гаон. И все же по-настоящему цельное выражение современная философия религиозного сионизма — затрагивающая все проблемы создания нерелигиозного государства, влияния западной культуры, социальных и политических переворотов нашего века — получила в работах и в деятельности рава Авраама-Ицхака ha-КоЬена Кука, выдающегося религиозного авторитета, философа и каббалиста, Главного ашкеназского раввина возрождающейся Страны Израиля (с 1904 по 1935 г.). Последователями рава Кука являются сегодня практически все «вязаные кипы» (религиозные сионисты), составляющие около 15% еврейского населения Израиля и относящиеся к одной из наиболее активных, социально и религиозно мотивированных его частей. Уже один этот факт должен привлечь наше внимание к раву Куку, философия которого лежит в основе всей современной религиозно-сионистской деятельности.
А.-И. Кук родился в 1865 г. в маленьком местечке Грива (сегодня — Даугавпилс, Латвия) в раввинской семье и получил классическое религиозное образование. Звание раввина он получил в крупнейшей литовской Воложинской иешиве, глава которой, рав Н.Ц.И.Берлин, активно поддерживал начавшееся в ту эпоху сионистское движение «Хибат Цион» («Первую Алию»). Это сочетание максимально широкой классической религиозной образованности и сионистской направленности стало тем фундаментом, на котором впоследствии было возведено здание философии религиозного сионизма.
После окончания иешивы рав Кук в течение 16 лет занимал раввинские должности в маленьких городках Литвы и Латвии, а в 1904 г. переехал в Страну Израиля, где стал «раввином Яффо и новых поселений» — т.е. фактически раввином сионистского движения. В 1919 г. он стал главным раввином Иерусалима, а в 1921 г., в связи с созданием Главного Раввината, был избран на пост первого ашкеназского Главного раввина Страны Израиля, который он занимал до своей смерти в 1935 г.
* * *
Встретив этого человека на улице, мы, вероятно, не отличили бы его по одежде и внешнему виду от обычного «хареди» из Меа-Шеарим. Однако этот пунктуальный во всех вопросах еврейского закона ортодокс произвел в иудаизме революцию, гораздо более глубокую, чем та, которую пытались сделать наивно упрощающие Тору реформисты.
Рав Кук, обладая своей собственной концепцией сионизма, парадоксальным образом одновременно как находился в оппозиции ко всем существовавшим в то время в Стране Израиля политическим и религиозным течениям и группам, так и имел с каждым из них нечто общее, и это делало его как бы «точкой пересечения» всего еврейского населения и духовной жизни Страны. При этом он не боялся открыто отстаивать свое мнение и даже вступать в конфликт, так что вокруг него постоянно кипели страсти.
Рав Кук активно поддерживал сионистов-социалистов Второй и Третьей Алии (1904—1925 гг.), несмотря на их ярко выраженную, а порой даже фанатичную антирелигиозность. В то же время он объяснял им, что сионизм не может по-настоящему расцвести в отрыве от религии, и что их протест против иудаизма произрастает не из отрицания его сути, а всего лишь из-за их несогласия (во многом справедливого) с его внешними проявлениями — при том что они сами даже не осознают, насколько будущее создаваемого ими сионистского движения будет переплетено с развитием отрицаемого ими сегодня иудаизма. Рассказывают, что однажды, при обсуждении какого-то вопроса текущей еврейской жизни, когда нерелигиозные деятели культуры стали объяснять, почему они выступают против этой «устаревшей и примитивной религии», рав Кук, выслушав их, сказал: «Дорогие друзья, вы совершенно правы... Если бы и я полагал, что иудаизм таков, как думаете о нем вы, — то я и сам был бы атеистом».
Будучи великим знатоком всей раввинской литературы, строго соблюдающим все законы и обычаи иудаизма, рав Кук был во многом близок к раввинам и знатокам Торы Старого Ишува (т.е. к харедим, поселившимся в Стране Израиля еще до начала сионистского движения). Но при этом, из-за своего отношения к сионистам, рав Кук находился со Старым ишувом в длительном и остром конфликте. Ибо раввины Старого Ишува смотрели на нерелигиозный сионизм со стороны, и потому замечали в нем только нарушение заповедей, формальный отказ от еврейского наследия и нежелание верить в Бога. А рав Кук смотрел на сионизм изнутри, и потому, в дополнение к его внешнему атеистическому облику, видел глубокую привязанность сионистов к библейским ценностям ТаНаХа, их любовь к Стране Израиля и страстную жажду реализации полноценной еврейской жизни. Потому и отношение рава Кука к антирелигиозным сионистам отличалось от отношения к ним раввинов Старого Ишува. На возмущенные высказывания харедим о том, что «эти сионисты даже не накладывают тфилин!», рав Кук, перефразируя их слова, отвечал: «Зато они укладывают камни на строительстве здания еврейского государства». Харедим придавали значение только соблюдению индивидуальных заповедей и потому считали нерелигиозных сионистов грешниками и преступниками. В отличие от них, рав Кук, в дополнение к индивидуальному уровню соблюдения заповедей, видел еще один параметр: соблюдение общенациональных заповедей всем обществом, всем еврейским народом как единым целым, а это включает освоение Страны Израиля, установление социальной справедливости, построение всех аспектов жизни народа и государства. И потому он видел в сионистах-социалистах одновременно как грешников (нарушающих индивидуальные заповеди), так и праведников (исполняющих заповеди общенациональные). Более того, в рамках этих общенациональных заповедей он считал атеистически настроенных сионистов в каких-то аспектах даже большими праведниками, чем представителей Старого Ишува - «строго соблюдающих», но не участвующих активно в построении Страны.
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