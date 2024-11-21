Семь видов библейских растений, которыми прославляется Земля Обетованная перед входом в нее сынов Израилевых представляют собой семь видов сельскохозяйственных культур, упомянутых в стихе книги Второзакония, описывающем земледельческое плодородие Земли Израиля: “Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед”. (Втор. 8:7-8 ).

Упоминание этих растений вместе указывает на их центральное место в качестве основных культур в экономике страны и отражает их важность в библейской продовольственной корзине. Думается, их порядок в стихах не случаен: они запоминались по степени важности и по степени зрелости.

Среди зерновых: на первом месте по значимости стоит “пшеница”, за ней следует “ячмень”. Среди фруктовых деревьев первыми были виноградная лоза и ее продукты, за ней следовали оливки, смоквы и гранат. Это также сельскохозяйственные культуры, впервые одомашненные человеком. Общим для этих видов является то, что их можно содержать в течение длительного периода времени. Благодаря этому на них можно положиться как на постоянный источник пищи в те месяцы, когда нет свежих сельскохозяйственных продуктов.

Эти виды созревают в течение всего года, от созревания пшеницы весной до созревания оливок и фиников ранней осенью. Семь видов часто ассоциируются с иудейским праздником Шавуот (праздник Седмиц или праздник первых плодов Исх. 34:22), но они также связаны с другими праздниками и их обычаями, такими как Суккот (праздник Кущей Втор. 16:17), когда семь видов вывешиваются в куще, и на трапезе праздника Ту бе Шват (Новый Год деревьев), где принято есть плоды этих растений. В этой книге мы узнаем подробности об этих семи видах библейских растений, ветхозаветные и новозаветные моменты, ознакомимся с толкованиями отцов церкви, и научимся выращивать их в домашних условиях. В книге также представлены фотографии, которые визуально иллюстрируют описанное, позволяя лучше понять и представить библейские символы и растения. Желаю читателю приятного прочтения, вдохновения, новых знаний и успешного выращивания этих библейских растений.