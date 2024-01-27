Куксенко Юрий Федорович – Наши беседы

«...Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6:9-10).

Меня давно просили дети и многие братья-друзья описать пережитое в свою бытность в Совете Церквей и в работе в Среднеазиатском Совете служителей во второй половине 70-х - начале 80-х годов XX века, но никак не находилось на это времени. Теперь же представилась такая возможность. Настоящий труд является результатом многих встреч и бесед с братьями на различные духовные темы и, особенно, по вопросу разделения в братстве евангельских христиан-баптистов 60-х годов. На бумагу занесены только вопросы брата В.П.Иванова и мои ответы на них.

В самом начале хочу подчеркнуть, что я не писатель и не оратор, не знаю всех премудростей правильного изложения мыслей и выражения их литературным языком. Пусть читатели простят меня за мой ограниченный «русский менталитет» (склад ума), как выражаются современные «братья-богословы». Поэтому не считаю свои взгляды и высказывания непогрешимыми. Я знаю, что современные грамотные братья делают и еще сделают более глубокие и более правильные анализы прошлого, я же мыслю так, как мне Бог положил на сердце. Как и апостол Павел говорит: «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил. 3:16).

Больше всего я старался, насколько мне позволяла память, воспроизводить факты без искажения. Хотя знаю, что многие из них преломлялись и теперь преломляются у братьев Совета Церквей по-другому. Еще нужно признать, что мои ответы на вопросы носят сугубо односторонний характер (пусть и отделенные братья простят меня за это). Они освещают лишь теневую сторону Совета Церквей. И это не потому, что в движении отделения не было ничего хорошего, а потому, что все 40 лет в изданиях Совета Церквей освещалась лишь одна светлая сторона и движение только прославлялось. «Масло» текло и теперь течет через края. Читатели никогда не встречали в литературе Совета Церквей ни одной полоски тени. А яркий свет, как известно, слепит и режет глаза. Серьезные верующие всегда чувствовали, что здесь о чем-то умалчивается. У них возникало (особенно когда смотрели на полную недостатков жизнь отделенных верующих и слышали о новых разделениях среди самого Совета Церквей) много вопросов, ответы на которые они нигде не находили. Данный материал восполняет эти пробелы и отвечает на некоторые из таких вопросов. Он освещает теневую, так сказать, обратную сторону медали. Правду-το надо знать полную, такой, какая она есть, потому что полуправда, как говорят, хуже неправды.

Юрий Федорович Куксенко – Наши беседы

Idar-Oberstein: Titel-Verlag, 2005. – 410 с.

ISBN 3-934583-30-Х

Юрий Федорович Куксенко – Наши беседы – Содержание

Вместо предисловия

Предисловие автора

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

БЕСЕДА ВТОРАЯ.

БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

БЕСЕДА ЧЕТВЁРТАЯ

БЕСЕДА ПЯТАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ТРИНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ПЯТНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ШЕСТНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА СЕМНАДЦАТАЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

БЕСЕДА ДВАДЦАТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Памяти брата Ю.Ф.Куксенко