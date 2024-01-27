Куксенко Юрий Федорович – Наши беседы
«...Мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6:9-10).
Меня давно просили дети и многие братья-друзья описать пережитое в свою бытность в Совете Церквей и в работе в Среднеазиатском Совете служителей во второй половине 70-х - начале 80-х годов XX века, но никак не находилось на это времени. Теперь же представилась такая возможность. Настоящий труд является результатом многих встреч и бесед с братьями на различные духовные темы и, особенно, по вопросу разделения в братстве евангельских христиан-баптистов 60-х годов. На бумагу занесены только вопросы брата В.П.Иванова и мои ответы на них.
В самом начале хочу подчеркнуть, что я не писатель и не оратор, не знаю всех премудростей правильного изложения мыслей и выражения их литературным языком. Пусть читатели простят меня за мой ограниченный «русский менталитет» (склад ума), как выражаются современные «братья-богословы». Поэтому не считаю свои взгляды и высказывания непогрешимыми. Я знаю, что современные грамотные братья делают и еще сделают более глубокие и более правильные анализы прошлого, я же мыслю так, как мне Бог положил на сердце. Как и апостол Павел говорит: «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить» (Фил. 3:16).
Больше всего я старался, насколько мне позволяла память, воспроизводить факты без искажения. Хотя знаю, что многие из них преломлялись и теперь преломляются у братьев Совета Церквей по-другому. Еще нужно признать, что мои ответы на вопросы носят сугубо односторонний характер (пусть и отделенные братья простят меня за это). Они освещают лишь теневую сторону Совета Церквей. И это не потому, что в движении отделения не было ничего хорошего, а потому, что все 40 лет в изданиях Совета Церквей освещалась лишь одна светлая сторона и движение только прославлялось. «Масло» текло и теперь течет через края. Читатели никогда не встречали в литературе Совета Церквей ни одной полоски тени. А яркий свет, как известно, слепит и режет глаза. Серьезные верующие всегда чувствовали, что здесь о чем-то умалчивается. У них возникало (особенно когда смотрели на полную недостатков жизнь отделенных верующих и слышали о новых разделениях среди самого Совета Церквей) много вопросов, ответы на которые они нигде не находили. Данный материал восполняет эти пробелы и отвечает на некоторые из таких вопросов. Он освещает теневую, так сказать, обратную сторону медали. Правду-το надо знать полную, такой, какая она есть, потому что полуправда, как говорят, хуже неправды.
Юрий Федорович Куксенко – Наши беседы
Idar-Oberstein: Titel-Verlag, 2005. – 410 с.
ISBN 3-934583-30-Х
Юрий Федорович Куксенко – Наши беседы – Содержание
Вместо предисловия
Предисловие автора
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- БЕСЕДА ПЕРВАЯ
- БЕСЕДА ВТОРАЯ.
- БЕСЕДА ТРЕТЬЯ
- БЕСЕДА ЧЕТВЁРТАЯ
- БЕСЕДА ПЯТАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- БЕСЕДА ШЕСТАЯ
- БЕСЕДА СЕДЬМАЯ
- БЕСЕДА ВОСЬМАЯ
- БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ
- БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ТРИНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ПЯТНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ШЕСТНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА СЕМНАДЦАТАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
- БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
- БЕСЕДА ДВАДЦАТАЯ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Памяти брата Ю.Ф.Куксенко
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