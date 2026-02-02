Кулаковский - История Византии
Рим на заре своего существования был городом. Царственный ход истории Рима превратил этот город в мировое государство, охватившее широким кольцом весь бассейн Средиземного моря. Республиканские учреждения, с которыми Рим начал свою победу над миром, обветшали в процессе приспособления к новому положению государства, и борьба политических партий, начавшаяся с Гракхов, привела республику к полному крушению. Соперничество Мария и Суллы открыло эру попыток водворить начало единоличной власти в государстве, и длившаяся в течение двух поколений кровавая борьба закончилась победой Августа над Антонием. Объединив в своих руках верховное командование военными силами государства, Август определил свои отношения ко всем сферам государственного управления и упрочил миродержавие Рима.
Обеспечив границу империи по течению Рейна, он отодвинул ее до линии Дуная на севере и своей твердой политикой в отношении Востока достиг того, что парфяне возвратили знамена Красса и признали границы империи на Верхнем Евфрате. В течение продолжительного срока своего правления Август водворил принцип единоличной власти в римских государственных учреждениях и начал собою первую династию римских императоров, которая закончилась в лице Нерона. Вслед за тем начались военные революции, и страшное кровопролитие обагрило Италию. Только четвертому претенденту на наследие цезарей, Веспасиану, удалось утвердиться во власти и дать Риму вторую династию. Дворцовая революция 96 года положила ей конец, и возвышение старого сенатора Нервы обошлось без междоусобной войны. Преемственность власти продолжалась затем путем усыновления до Марка Аврелия, оставившего трон своему сыну Коммоду. Убийство Коммода в 192 году повело к кровавой борьбе за императорский венец между тремя претендентами, и победа досталась Септимию Северу.
Его сын Каракалла и два родственника по жене, Бассиан (Элагабал) и Александр Север, продолжили династическую преемственность. Максимин, убийца Александра, начал собою тяжкое мутное время непрестанных военных революций. В армии проявился провинциальный патриотизм, и в течение десятилетий империю раздирали на части многочисленные претенденты на императорский венец. Идея единства империи была, однако, так прочно внедрена в сознание тогдашних поколений, что ее не пошатнули все «тридцать тиранов», как назвали по литературной традиции римские историки кратковременных самозванцев, и законным императором считался только тот, кого признавал римский сенат. Военному гению Аврелиана удалось восстановить единство империи и вновь подчинить сирийский Восток, обособившийся в отдельное царство вместе с Египтом.
Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 1 (395–518 гг.)
М.: Академический проект, 2021, 524 с.
Серия "Технологии истории
ISBN 978-5-8291-3850-9
Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 1 (395–518 гг.) - Содержание
Юлиан Кулаковский и его «История Византии» в пространствах российского византиноведения (А.А. Пучков)
- Последний классик летописного жанра и культура жанра
- I. История «Истории Византии»
- II. Юлиан Кулаковский времени «Истории Византии»
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Введение
- Судьбы Римской империи
- Государственное устройство империи в IV веке
- 1. Император
- 2. Двор и центральное управление империи
- 3. Гражданское управление империи
- 4. Система обложения и финансовое управление
- 5. Армия и военное управление
- 6. Сословия в империи
- 7. Управление столиц
- 8. Игры, цирк и партии
- Христианство
- Готы в империи
ИСТОРИЯ ВИЗАНТИИ (395–518 гг.)
Аркадий
- Начало правления. Руфин
- Евтропий. Гайна
- Церковные дела. Иоанн Златоуст
- Разбои исавров. Смерть Аркадия
- Начало разложения Западной Римской империи
Феодосий
- Регентство Анфимия
- Пульхерия. Воспитание Феодосия. Дела в Александрии. Брак Феодосия с Афинаидой. Основание высшей школы в Константинополе. Феодосиев
- Кодекс. Катастрофа в царском семействе
- Дела на Западе и отношения Феодосия к Риму. Вандалы в Африке
- Отношения на восточной границе империи
- Отношения на дунайской границе. Аттила
- Церковные дела
- Сооружения Феодосия, жизнь столицы. Смерть Феодосия
Маркиан
- Прошлое Маркиана, начало его правления и церковные дела
- Внешние отношения империи. Смерть Маркиана
Лев
- Венчание на царство. Дело Тимофея Элура. Исавры
- Вандалы. Дела на Западе. Смерть Аспара и ее последствия. Смена лиц на римском троне
- Внешние отношения империи на Востоке и Севере
- Остготы в правление Льва
- События внутренней жизни. Смерть Льва
Зенон
- Начало правления. Василиск. Возвращение Зенона на царство
- Судьба римского престола. Мир с вандалами. Готы в империи
- Бунт Маркиана. Теодорих, сын Триария. Бунт Илла. Выход Теодориха Амала в Италию
- Церковные дела
- Преследование православных в Африке. Вражда христиан и иудеев на Востоке. События внутренней истории. Смерть Зенона
Анастасий
- Избрание на царство. Война с исаврами. Волнения в столице
- Дела на восточной границе империи
- Столкновение с Теодорихом и сношения с франками и бургундами
- Состояние северных областей империи
- Церковные дела
- Восстание Виталиана. Сношения Анастасия с папой Гормиздом
- Финансовые и административные реформы Анастасия
- Смерть Анастасия и общая оценка его правления
Приложение
Ю. А. Кулаковский (1855–1919) и его «История Византии» (А.Г. Грушевой)
Источники и литература
Именной указатель
Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 2 (518–602 гг.)
М.: Академический проект, 2021, 415 с.
Серия "Технологии истории"
ISBN 978-5-8291-3850-9
Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 2 (518–602 гг.) - Содержание
Предисловие
Юстин
- Избрание на царство. Юстиниан. Прекращение раскола с Римской церковью. Преследование монофизитов. Север и Юлиан. Преследование еретиков. Христианские мученики в Аравии
- Отношения империи к Персидской державе. Колхида и Боспор
- Жизнь столицы. Общественные бедствия. Брак Юстиниана и венчание его на царство
Юстиниан
- «Царский свиток» Агапита. Императрица Феодора. Двор и этикет. Церковное законодательство. События первых лет правления в Сирии и в придунайских областях
- Заботы об усилении восточной границы в Армении и Сирии. Сношения с арабами. Война с Персией. Смерть Кавада и вступление на царство Хосрова. Вечный мир
- Кодификация римского права
- Бунт «Ника»
- Святая София
- Разгром царства вандалов
- Низвержение Гильдериха. Снаряжение Велизария в поход и его плавание. Битва при Дециме. Велизарий в Карфагене. Битва при Трикамароне. Осада и сдача Гелимера. Отъезд Велизария в Константинополь и восстановление власти императора в Африке
- Падение остготского царства в Италии
- Положение остготского царства после смерти Теодориха. Смерть Амаласунты. Начало войны. Велизарий в Италии. Взятие Неаполя. Вступление в Рим. Осада Рима готами. События в области реки По. Вторжение франков. Переговоры о мире. Велизарий в Равенне. Отъезд его в Константинополь
- Дела на Востоке и война с Хосровом
- Споры арабов. Дела в Армении. Вторжение Хосрова и взятие Антиохии. Велизарий на Востоке. Потеря Лазики. Второе нашествие Хосрова. Неудачи римлян в персидской Армении. Восстановление мира
- Дела в Африке
- Борьба с маврами Соломона. Бунт солдат и его подавление. Герман в Африке. Соломон. Сергий. Ареобинд. Бунт Гонтарида. Иоанн Троглита. Заботы императора об Африке
- Вторая война с остготами
- Царь Тотила. Возобновление военных действий. Успехи Тотилы и взятие Неаполя. Велизарий в Италии. Осада и взятие Рима Тотилой. Велизарий в Риме. Военные действия в Южной Италии. Морские предприятия готов. Вторичное взятие Рима. Тотила в Сицилии. Либерий и поход в Испанию. Герман и его сборы в поход. Нарзес. Битва при Тегинах. Тейя. Битва близ Везувия. Нашествие Бутилина и Левтарида. Италия под властью императора
- Дела на Востоке. Война с персами в Лазике. Мирный договор с Персией
- Абазги. Готы-тетракситы. Дагисфей в Лазике. Бесса. Взятие Петры. Успехи Мермероиса. Нахораган. Прекращение военных действий в Лазике. Юстин. Мирный договор с Хосровом. Заботы императора о Таврическом побережье
- Северная граница империи. Отношения к эрулам, гепидам и лангобардам. Славяне на Дунае. Гунны и их набеги
- Турки и сношения Юстиниана с аварами
- Церковные дела
- Поиски сближения с монофизитами. Новое вероисповедание. Патриарх Анфим. Папа Агапит в Константинополе. Смена патриарха в Александрии. Восстановление православия. Папа Вигилий. Низложение Феодосия. Павел и его низложение. Борьба с оригеистами в Палестине. Успехи монофизитов. Эдикт о трех главах. Папа Вигилий в Константинополе. Собор 553 года. Бедствия папы Вигилия. Упорство монофизитов. Эдикт о нетленности тела Христова
- Законодательство Юстиниана в области государственного управления
- Финансы и финансовое управление при Юстиниане
- Состояние казны в начале правления Юстиниана. Иоанн Каппадокиец. Отрешение и восстановление его во власти. Способы обеспечения поступления налогов. Монополии. Откуп таможенных сборов. Падение Иоанна. Его преемник Феодот. Чума и ее последствия. Петр Варсима, его мероприятия и монополия на шелк. Сокращение расходов. Расстройство финансов в конце правления Юстиниана
- Армия и военное дело при Юстиниане
- Жизнь столицы
- Заботы Юстиниана о благочинии в городе. Общественные бедствия: чума, землетрясения, пожары. Борьба партий ипподрома. Строительство Юстиниана
Юстин II
- Вступление на царство. Начало правления
- Разгром царства гепидов. Утверждение аваров в придунайских землях. Лангобарды в Италии. Дела в Африке и Испании
- Дипломатические сношения с персами и турками. Покорение Хосровом Южной Аравии. Восстание в персидской Армении. Война с персами и взятие Дары Хосровом. Болезнь Юстина
- Церковные дела. Жизнь столицы
Тиверий
- Провозглашение Тиверия кесарем. Его семейные отношения. Начало правления
- Дипломатические сношения с персами и возобновление войны. Смерть Хосрова и воцарение Ормузда. Ход войны под начальством Маврикия
- Дела на Балканском полуострове. Нашествие славян в придунайские области. Сношения с аварами. Утрата Сирмия. Сношения с турками. Дела в Италии и Африке
- Патриарх Евтихий. Эдикт Тиверия о еретиках. Дело о язычниках. Борьба в недрах монофизитской церкви. Царь Мундар. Смерть Евтихия. Смерть Тиверия
Маврикий
- Семейные отношения Маврикия. Бракосочетание, консулат, рождение наследника. Семейство императора. Сооружения Маврикия
- Дела на Востоке
- Раздор с арабами. Военные действия в 583 году. Филиппик и его командование. Приск. Бунт в армии. Герман и его военные успехи. Война персов с турками. Восстание Бахрама-Чобина против Ормузда. Низвержение Ормузда. Хосров. Его бегство в пределы империи. Союз с империей. Возвращение Хосрова на царство. Восстание Бистама. Отношения между Персией и империей. Судьба Армении
- Отношения империи к аварам. Походы на славян за Дунаем
- Дела в Африке и Италии
- Церковные дела
- Низвержение Маврикия
Дополнения
Источники и научная литература
Именной указатель
Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 3 (602–717 гг.)
М.: Академический проект, 2021, 355 с.
Серия "Технологии истории"
ISBN 978-5-8291-3850-9
Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 3 (602–717 гг.) - Содержание
Предисловие
Фока
- Начало правления. Дела на Востоке. Заговоры в столице. Успехи Хосрова и их последствия. Отношение Фоки к Италии
- Бунт Ираклия и низвержение Фоки
Ираклий
- Первое десятилетие правления Ираклия
- Избрание на царство. Династический принцип верховной власти. Общее состояние государства и правительства
- Успехи персов в войне с империей. Завоевание Сирии и Палестины. Судьба Иерусалима. Посольство к Хосрову от сената. Деятельность Никиты в Египте. Завоевание Египта персами
- Дела в Испании и Италии
- Водворение славян на Балканском полуострове. Авары. Эпизод 617 года. Мир с аварским ханом
- Первая кампания Ираклия против персов
- Приготовление Ираклия к походу. Переезд в Пилы. Подготовка армии. Встреча с персами. Отъезд в столицу. Возвращение к армии. Вторжение в Атропатену. Отступление в Албанию. Характер войны в течение 624 года. Вытеснение Ираклия в Малую Азию. Осада Константинополя аварами. Поражение Шахина. Ослабление аварской державы
- Вторая экспедиция Ираклия против персов
- Хазары. Вторжение Ираклия в Ассирию. Битва при Ниневии и дальнейшие успехи Ираклия. Заговор против Хосрова и его низвержение. Широе и его сношения с Ираклием. Шахрбараз и его измена Хосрову. Свидание в Арависсе и его последствия. Возвращение Ираклия в Константинополь
- Возвращение Креста Господня в Иерусалим. Дела в Персии
- Церковные дела
- Усиление монофизитской церкви на Востоке под владычеством персов. Начало монофелитства. Политические и церковные отношения в Армении. Попытка унии, осуществленная Ираклием в Сирии. Дела в Персии и посольство Ишояба. Собор в Феодосиополе. Уния в Египте. Софроний. Издание Эктесиса. Дела в Риме. Протест папы Иоанна против Эктесиса
- Арабы и их завоевания
- Арабы до Мухаммада. Ислам. Вторжение арабов в Сирию. Ираклий в Эдессе. Указ о крещении иудеев. Битвы при Габифе и на Ярмуке. Дальнейшие успеxи арабов. Завоевание Персии. Вторжение арабов в Египет и его покорение
- Последние годы жизни Ираклия и его кончина
Константин, Мартина и Ираклий-младший
- События в столице и дела в Египте
Констант (Константин)
- События в Риме. Мятеж Валентина. Дела в Армении. Успеxи арабов в Африке. Попытка отвоевать Александрию. Борьба против монофелитства на Западе. Восстание Григория в Африке. Типос
- Муавия и его морские предприятия. Дела в Армении. Поход Константа против славян
- Латеранский собор 649 года. Судьба папы Мартина. Прекращение раскола. Максим Исповедник
- Отъезд Константа на Запад. Война с лангобардами. Посещение Рима. Пребывание в Сиракузах. Смерть Константа
Константин IV
- Начало правления. Война с арабами
- Шестой Вселенский собор
- Водворение болгар за Дунаем и начало Болгарского царства. Последние годы жизни Константина и его смерть
Юстиниан II
- Мир с арабами. Переселение мардаитов. Покорение славян и славянская колония в Вифинии. Переселение киприотов в Кизик. Возобновление войны с арабами. Строительство в столице. Временщики
- Церковные дела. Сношения с Римом. Трулльский собор. Раздор с папой. Низвержение Юстиниана
Леонтий. Апсимар-Тиверий
- Утрата Африки. Дела с арабами. Судьба Армении
Вторичное правление Юстиниана
- Пребывание Юстиниана в Херсоне и у хазар. Восстановление на царстве. Дела с болгарами и арабами. Посещение папой Константинополя. Дела Юстиниана в Равенне и Херсоне. Низвержение его и гибель
Филиппик (Вардан)
- Предречение царства. Торжество монофелитства. Внешние бедствия империи. Низложение
Анастасий и Феодосий
- Лев, его прошлое и восшествие на престол
Приложение
- Экскурс I. К вопросу о дате возвращения Креста Господня в Иерусалим из персидского плена
- Экскурс II. Свидетельства о водворении болгар за Дунаем и именник болгарских ханов
- Экскурс III. К вопросу о происхождении фемного строя Византийской империи
- Экскурс IV. К вопросу о фемах Византийской империи
- Экскурс V. К вопросу об имени и истории фемы «Опсикий»
Источники и научная литература
- Источники
- Литература (монографии и исследования)
Именной указатель
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