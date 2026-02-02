Рим на заре своего существования был городом. Царственный ход истории Рима превратил этот город в мировое государство, охватившее широким кольцом весь бассейн Средиземного моря. Республиканские учреждения, с которыми Рим начал свою победу над миром, обветшали в процессе приспособления к новому положению государства, и борьба политических партий, начавшаяся с Гракхов, привела республику к полному крушению. Соперничество Мария и Суллы открыло эру попыток водворить начало единоличной власти в государстве, и длившаяся в течение двух поколений кровавая борьба закончилась победой Августа над Антонием. Объединив в своих руках верховное командование военными силами государства, Август определил свои отношения ко всем сферам государственного управления и упрочил миродержавие Рима.

Обеспечив границу империи по течению Рейна, он отодвинул ее до линии Дуная на севере и своей твердой политикой в отношении Востока достиг того, что парфяне возвратили знамена Красса и признали границы империи на Верхнем Евфрате. В течение продолжительного срока своего правления Август водворил принцип единоличной власти в римских государственных учреждениях и начал собою первую династию римских императоров, которая закончилась в лице Нерона. Вслед за тем начались военные революции, и страшное кровопролитие обагрило Италию. Только четвертому претенденту на наследие цезарей, Веспасиану, удалось утвердиться во власти и дать Риму вторую династию. Дворцовая революция 96 года положила ей конец, и возвышение старого сенатора Нервы обошлось без междоусобной войны. Преемственность власти продолжалась затем путем усыновления до Марка Аврелия, оставившего трон своему сыну Коммоду. Убийство Коммода в 192 году повело к кровавой борьбе за императорский венец между тремя претендентами, и победа досталась Септимию Северу.

Его сын Каракалла и два родственника по жене, Бассиан (Элагабал) и Александр Север, продолжили династическую преемственность. Максимин, убийца Александра, начал собою тяжкое мутное время непрестанных военных революций. В армии проявился провинциальный патриотизм, и в течение десятилетий империю раздирали на части многочисленные претенденты на императорский венец. Идея единства империи была, однако, так прочно внедрена в сознание тогдашних поколений, что ее не пошатнули все «тридцать тиранов», как назвали по литературной традиции римские историки кратковременных самозванцев, и законным императором считался только тот, кого признавал римский сенат. Военному гению Аврелиана удалось восстановить единство империи и вновь подчинить сирийский Восток, обособившийся в отдельное царство вместе с Египтом.

Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 1 (395–518 гг.)

М.: Академический проект, 2021, 524 с.

Серия "Технологии истории

ISBN 978-5-8291-3850-9

Кулаковский Юлиан - История Византии - Том 1 (395–518 гг.) - Содержание

Юлиан Кулаковский и его «История Византии» в пространствах российского византиноведения (А.А. Пучков)

Последний классик летописного жанра и культура жанра

I. История «Истории Византии»

II. Юлиан Кулаковский времени «Истории Византии»

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Введение

Судьбы Римской империи

Государственное устройство империи в IV веке

1. Император

2. Двор и центральное управление империи

3. Гражданское управление империи

4. Система обложения и финансовое управление

5. Армия и военное управление

6. Сословия в империи

7. Управление столиц

8. Игры, цирк и партии

Христианство

Готы в империи

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИИ (395–518 гг.)

Аркадий

Начало правления. Руфин

Евтропий. Гайна

Церковные дела. Иоанн Златоуст

Разбои исавров. Смерть Аркадия

Начало разложения Западной Римской империи

Феодосий

Регентство Анфимия

Пульхерия. Воспитание Феодосия. Дела в Александрии. Брак Феодосия с Афинаидой. Основание высшей школы в Константинополе. Феодосиев

Кодекс. Катастрофа в царском семействе

Дела на Западе и отношения Феодосия к Риму. Вандалы в Африке

Отношения на восточной границе империи

Отношения на дунайской границе. Аттила

Церковные дела

Сооружения Феодосия, жизнь столицы. Смерть Феодосия

Маркиан

Прошлое Маркиана, начало его правления и церковные дела

Внешние отношения империи. Смерть Маркиана

Лев

Венчание на царство. Дело Тимофея Элура. Исавры

Вандалы. Дела на Западе. Смерть Аспара и ее последствия. Смена лиц на римском троне

Внешние отношения империи на Востоке и Севере

Остготы в правление Льва

События внутренней жизни. Смерть Льва

Зенон

Начало правления. Василиск. Возвращение Зенона на царство

Судьба римского престола. Мир с вандалами. Готы в империи

Бунт Маркиана. Теодорих, сын Триария. Бунт Илла. Выход Теодориха Амала в Италию

Церковные дела

Преследование православных в Африке. Вражда христиан и иудеев на Востоке. События внутренней истории. Смерть Зенона

Анастасий

Избрание на царство. Война с исаврами. Волнения в столице

Дела на восточной границе империи

Столкновение с Теодорихом и сношения с франками и бургундами

Состояние северных областей империи

Церковные дела

Восстание Виталиана. Сношения Анастасия с папой Гормиздом

Финансовые и административные реформы Анастасия

Смерть Анастасия и общая оценка его правления

Приложение

Ю. А. Кулаковский (1855–1919) и его «История Византии» (А.Г. Грушевой)

Источники и литература

Именной указатель