Кулиану - Опыты экстаза

Вслед за английским изданием1, в котором предлагалось нанести окончательный удар по теориям religionsgeschichtliche Schuld (Анц, Буссе, Райтцен- штайн, Кюмон и др.) о небесном восхождении души в период Поздней Античности [Spätantike], настоящая книга представляет собой позитивное, конструктивное дополнение к нашей критике. Кроме того, последняя, став предметом нескольких других статей, не будет повторяться в данном контексте, что требует от нас ее краткого изложения в этом введении.

Будучи устаревшими в отношении феноменологии и происхождения мистерий в Поздней Античности (Spätantike), теории religionsgeschichtliche Schule все еще имели монопольное право на рассказы о небесном восхождении (Himmelsreise), которые множились и обретали особую важность в это «тревожное время», характеризующее подъем христианской религии. В своей окончательной формулировке, которая принадлежит Вильгельму Буссе, эти теории, по существу, утверждают, что:

1. небесное восхождение имеет иранское происхождение;

2. согласно этому изначальному типу рассказа, восхождение происходит через три неба;

3. позднее под влиянием вавилонской космологии схема с семью небесами сменяет первую;

4. в первые века христианской эры на Himmelsreise оказывается новое иранское влияние, приносящее с собой дуализм, который будет характерен для гностических систем.

Исследования религиозного дуализма, в частности, исследования Уго Бьянки, неопровержимо доказали, что зороастрийский дуализм принадлежит к отличному от дуализма гностических систем роду, предком которого он не может являться. Остается опровергнуть бинарную оппозицию между схемой с тремя небесами и схемой с семью небесами, которым Буссе к тому же приписывал разное происхождение, а также представление о том, что Персия была первоначальной родиной восхождения.

Однако В. Анц, предшественник В. Буссе, утверждал, что ассиро-вавилонянам не были известны традиции, связанные с восхождением, что неверно, т. к. мифы об Адапе и об Этане доказывают обратное. Сосредоточившись на первом из них, мы видим, что рыбак Адапа призывается на небо к ответу за свои действия, что он должен проявить свою находчивость, чтобы выйти невредимым из этой ситуации, и что на небе он получит одеяние и будет помазан. Так, согласно клинописной табличке из Тель-эль-Амарны, датированной XIV веком до н. э. Тем не менее, уже здесь мы узнаем элементы того, что Гео Виденгрен назовет «царским восхождением», которому шведский ученый, все же, приписывает иранское происхождение.

Кулиану, Й. П. - Опыты экстаза - Экстаз, восхождение и визионерский рассказ от Эллинизма до Средневековья

М.: Тотенбург, 2024. — 320 с.

Кулиану, Й. П. - Опыты экстаза – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИНА «ЭКСТАЗ»

ГЛАВА I. ИАТРОМАНТЫ

ГЛАВА II. ДЕМОНИЗАЦИЯ КОСМОСА И ГНОСТИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ

ГЛАВА III. НЕБЕСНЫЕ ВОЙНЫ И ГНОЗИС

ГЛАВА IV. ВОСХОЖДЕНИЕ ДУШИ В МИСТЕРИЯХ ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ

ГЛАВА V. МАГИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

ГЛАВА VI. ИНКУБАЦИЯ И КАТАЛЕПСИЯ У ПЛУТАРХА

ГЛАВА VII. ПОРЯДОК И БЕСПОРЯДОК СФЕР

ГЛАВА VIII. PONS SUBTILIS

ГЛАВА IX. ОТ МИСТИКИ ТРОНА ДО ЛЕГЕНД О МИРАДЖЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ