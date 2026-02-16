Куликов - Сияние славы
Книга Виталия Куликова «Сияние славы» — это глубокое духовное исследование, посвященное созерцанию Божьего величия и Его присутствия в жизни верующего. Автор ставит перед собой задачу помочь читателю оторваться от земной суеты и сосредоточиться на изучении характера Бога, Его святости и неописуемого сияния Его славы. Книга призывает к более глубокому, осознанному поклонению, которое рождается из трепета перед Всемогущим и осознания Его благодати.
Автор последовательно раскрывает тему Божьей славы через библейские сюжеты и личные размышления, подчеркивая, что это сияние не является чем-то далеким или недоступным. Куликов показывает, как Бог открывает Себя через Христа, в Своем Слове и в преображенных сердцах людей. Особое внимание уделяется тому, как лицезрение славы Господней меняет внутренний мир человека, избавляя его от страхов и наполняя жизнь небесным светом и миром.
Текст написан в возвышенном, но искреннем стиле, что делает его подходящим как для личного назидания, так и для молитвенного размышления. «Сияние славы» служит напоминанием о том, что конечная цель человеческого бытия — познание Бога и отражение Его света в этом мире. Книга вдохновляет верующего стремиться к святости и искать «лицо Господне» в каждом дне, находя в этом источнике силу для преодоления любых жизненных преград.
Б.в.д. – 212 с.
Виталий Куликов – Сияние славы – Содержание
„Приидет примиритель”
’’Родился вам Спаситель”
„Кто Он?”
„Глаза всех были устремлены на Него”
„Он все делает хорошо”
„Приидите ко Мне”
„Нам хочется видеть Иисуса”
Встречи со Христом
Встреча с самарянкой
Встреча с Никодимом
Христос и Хананеянка
Христос и богатый юноша
Христос — Исцелитель
Драгоценная жемчужина
„Ищите прежде Царства Божия”
Высшие правила жизни
„Прощайте, и прощены будете”
„Не судите, да не судимы будете”
Смирение
„Вы дайте им есть”
„Меня били в доме любящих Меня”
„Он молчал”
„Се, Человек!”
„Что я сделаю Иисусу?”
”Не плачьте обо Мне”
„Там распяли Его”
„Пасха наша, Христос, заклан за нас”
Христос воскрес
„Не горело ли сердце наше?”
„Господь мой и Бог мой”
„Познать Его и силу воскресения Его”
„Воззрят на Того, Которого пронзили”
„Христос — жизнь наша”
„Он скажет тебе слова, которыми спасешься!”
„Увижу кровь — пройду мимо”
О „Крови кропления, говорящей лучше нежели Авелева”
„Он теперь молится”
Омолитве
„Приди и помоги нам”
„Видимое временно, а невидимое вечно”
О вере
О любви
„Се, стою у двери и стучу”
„Познавайте, что есть воля Божия”
„Нам дано не только веровать...”
„Святой да освящается еще”
