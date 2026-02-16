Книга Виталия Куликова «Сияние славы» — это глубокое духовное исследование, посвященное созерцанию Божьего величия и Его присутствия в жизни верующего. Автор ставит перед собой задачу помочь читателю оторваться от земной суеты и сосредоточиться на изучении характера Бога, Его святости и неописуемого сияния Его славы. Книга призывает к более глубокому, осознанному поклонению, которое рождается из трепета перед Всемогущим и осознания Его благодати.

Автор последовательно раскрывает тему Божьей славы через библейские сюжеты и личные размышления, подчеркивая, что это сияние не является чем-то далеким или недоступным. Куликов показывает, как Бог открывает Себя через Христа, в Своем Слове и в преображенных сердцах людей. Особое внимание уделяется тому, как лицезрение славы Господней меняет внутренний мир человека, избавляя его от страхов и наполняя жизнь небесным светом и миром.

Текст написан в возвышенном, но искреннем стиле, что делает его подходящим как для личного назидания, так и для молитвенного размышления. «Сияние славы» служит напоминанием о том, что конечная цель человеческого бытия — познание Бога и отражение Его света в этом мире. Книга вдохновляет верующего стремиться к святости и искать «лицо Господне» в каждом дне, находя в этом источнике силу для преодоления любых жизненных преград.

Виталий Куликов – Сияние славы

Б.в.д. – 212 с.

