Куликов - Сияние славы

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Homiletics

Книга Виталия Куликова «Сияние славы» — это глубокое духовное исследование, посвященное созерцанию Божьего величия и Его присутствия в жизни верующего. Автор ставит перед собой задачу помочь читателю оторваться от земной суеты и сосредоточиться на изучении характера Бога, Его святости и неописуемого сияния Его славы. Книга призывает к более глубокому, осознанному поклонению, которое рождается из трепета перед Всемогущим и осознания Его благодати.

Автор последовательно раскрывает тему Божьей славы через библейские сюжеты и личные размышления, подчеркивая, что это сияние не является чем-то далеким или недоступным. Куликов показывает, как Бог открывает Себя через Христа, в Своем Слове и в преображенных сердцах людей. Особое внимание уделяется тому, как лицезрение славы Господней меняет внутренний мир человека, избавляя его от страхов и наполняя жизнь небесным светом и миром.

Текст написан в возвышенном, но искреннем стиле, что делает его подходящим как для личного назидания, так и для молитвенного размышления. «Сияние славы» служит напоминанием о том, что конечная цель человеческого бытия — познание Бога и отражение Его света в этом мире. Книга вдохновляет верующего стремиться к святости и искать «лицо Господне» в каждом дне, находя в этом источнике силу для преодоления любых жизненных преград.

Виталий Куликов – Сияние славы

Б.в.д. – 212 с.

Виталий Куликов – Сияние славы – Содержание

  • „Приидет примиритель”

  • ’’Родился вам Спаситель”

  • „Кто Он?”

  • „Глаза всех были устремлены на Него”

  • „Он все делает хорошо”

  • „Приидите ко Мне”

  • „Нам хочется видеть Иисуса”

  • Встречи со Христом

    • Встреча с самарянкой

    • Встреча с Никодимом

    • Христос и Хананеянка

  • Христос и богатый юноша

  • Христос — Исцелитель

  • Драгоценная жемчужина

  • „Ищите прежде Царства Божия”

  • Высшие правила жизни

  • „Прощайте, и прощены будете”

  • „Не судите, да не судимы будете”

  • Смирение

  • „Вы дайте им есть”

  • „Меня били в доме любящих Меня”

  • „Он молчал”

  • „Се, Человек!”

  • „Что я сделаю Иисусу?”

  • ”Не плачьте обо Мне”

  • „Там распяли Его”

  • „Пасха наша, Христос, заклан за нас”

  • Христос воскрес

  • „Не горело ли сердце наше?”

  • „Господь мой и Бог мой”

  • „Познать Его и силу воскресения Его”

  • „Воззрят на Того, Которого пронзили”

  • „Христос — жизнь наша”

  • „Он скажет тебе слова, которыми спасешься!”

  • „Увижу кровь — пройду мимо”

  • О „Крови кропления, говорящей лучше нежели Авелева”

  • „Он теперь молится”

  • Омолитве

  • „Приди и помоги нам”

  • „Видимое временно, а невидимое вечно”

  • О вере

  • О любви

  • „Се, стою у двери и стучу”

  • „Познавайте, что есть воля Божия”

  • „Нам дано не только веровать...”

  • „Святой да освящается еще”

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

