Куликова - Аврелиан и восстановление единства Римской империи

Монография Ю. В. Куликовой посвящена одному из наиболее драматичных периодов истории Римской империи — кризису III века, когда ослабление центральной власти, внешние вторжения, экономические потрясения и образование фактически самостоятельных политических центров поставили под вопрос само единство государства. Главное внимание уделено правлению Аврелиана, которому менее чем за пять лет удалось не только вернуть под власть Рима Пальмирское царство и так называемую Галльскую империю, но и провести комплекс военных, административных, финансовых и религиозно-идеологических преобразований.

Автор рассматривает деятельность Аврелиана не изолированно, а на широком фоне трансформации римской государственности в III веке. Военная организация, провинциальная и региональная идентичность, романизация, денежная система, социально-экономические изменения, императорская титулатура и культ Sol Invictus анализируются как взаимосвязанные элементы процесса восстановления государства. В такой перспективе правление Аврелиана оказывается важнейшим переходным этапом от кризисной модели III века к политическим и идеологическим структурам поздней Империи и будущего домината.

Куликова Ю. В. – Аврелиан и восстановление единства Римской империи

Куликова Ю. В. Аврелиан и восстановление единства Римской империи: монография. – СПб.: Алетейя, 2025. – 498 с.: ил. – (Новая античная библиотека. Исследования).

ISBN 978-5-00267-006-2

Куликова Ю. В. – Аврелиан и восстановление единства Римской империи – Содержание