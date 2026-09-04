Куликова - Аврелиан и восстановление единства Римской империи
Монография Ю. В. Куликовой посвящена одному из наиболее драматичных периодов истории Римской империи — кризису III века, когда ослабление центральной власти, внешние вторжения, экономические потрясения и образование фактически самостоятельных политических центров поставили под вопрос само единство государства. Главное внимание уделено правлению Аврелиана, которому менее чем за пять лет удалось не только вернуть под власть Рима Пальмирское царство и так называемую Галльскую империю, но и провести комплекс военных, административных, финансовых и религиозно-идеологических преобразований.
Автор рассматривает деятельность Аврелиана не изолированно, а на широком фоне трансформации римской государственности в III веке. Военная организация, провинциальная и региональная идентичность, романизация, денежная система, социально-экономические изменения, императорская титулатура и культ Sol Invictus анализируются как взаимосвязанные элементы процесса восстановления государства. В такой перспективе правление Аврелиана оказывается важнейшим переходным этапом от кризисной модели III века к политическим и идеологическим структурам поздней Империи и будущего домината.
Куликова Ю. В. – Аврелиан и восстановление единства Римской империи
Куликова Ю. В. Аврелиан и восстановление единства Римской империи: монография. – СПб.: Алетейя, 2025. – 498 с.: ил. – (Новая античная библиотека. Исследования).
ISBN 978-5-00267-006-2
Куликова Ю. В. – Аврелиан и восстановление единства Римской империи – Содержание
Предисловие
Глава 1. Особенности идентичности Римской империи в III веке
Государственная идентичность Римской империи в переходный период
Латинский язык как маркер государственной идентичности
Германские вторжения как фактор изменения идентичности
Особенности региональной идентичности
Романизация, провинциализация, регионализация?
Глава 2. Римская империя на пике «кризиса»
Император Валериан
Император Галлиен
Создание «Галльской империи»
Пальмирское царство
Глава 3. Начало распада Римской империи
Lucius Domitius Aurelianus
Приход к власти. Германский Величайший (Germanicus Maximus)
Дакийский Величайший (Dacicus Maximus)
Глава 4. Видоизменения в экономике и социальной структуре Римской империи в III веке
Характерные черты социально-экономического развития Римской империи в III веке
Характерные особенности монетной системы в III веке
Финансовая реформа Аврелиана
Глава 5. Восстановление единства Римской империи
Падение Пальмиры
Restitutor Orbis
Imperator magnus et perpetuus
Глава 6. Характерные черты мировоззрения римлян в III веке
Религиозное мировоззрение населения Римской империи накануне реформы Аврелиана
Культ SOL в Риме
Место культа Митры в религиозной реформе Аврелиана
Религиозная реформа Аврелиана
Заключение. Конец эпохи
Приложение
Список источников и литературы
Список сокращений
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