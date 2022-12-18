Мой отец вернулся домой с войны в 1948 году. В те дни по всей стране можно было встретить таких же солдат как мой отец, голосующих на трассах. Они спешили попасть домой и увидеться со своими семьями. Но для моего отца радость встречи с родными была омрачена горем: Мою бабушку положили в больницу из-за болезни почек. И хотя ей оказали необходимую медицинскую помощь, для спасения требовалось немедленное переливание крови. Иначе, как сообщил доктор, ей не удастся дожить и до утра. Переливание оказалось проблематичным, потому что у моей бабушки была редкая группа крови – III-я с отрицательным резусом. В конце 40-ых еще не было банков крови, да и не было специальной службы по ее доставке. Все члены семьи сдали кровь для определения группы, но, увы, нужной группы ни у кого не оказалось. Надежды не было, - моя бабушка умирала.

Отец со слезами на глазах ехал из больницы за родными, чтобы привезти их попрощаться со своей матерью. Когда отец выехал на трассу, он увидел голосующего солдата. Убитому горем ему хотелось проскочить мимо, однако что-то внутри заставило его нажать на тормоза и пригласить незнакомца в машину. Какое-то время они ехали молча. Однако солдат, заметив в глазах моего отца слезы, поинтересовался, что случилось. С комом в горле отец поведал незнакомцу о болезни матери. Он рассказал о необходимом переливании крови и о тщетных попытках найти донора с Ш-ей группой крови и отрицательным резус-фактором. Мой отец продолжал что-то говорить в то время, как его попутчик достал из-за пазухи солдатский медальон и протянул ему посмотреть. На медальоне было указано "группа крови III (-)". Через несколько секунд машина отца уже мчалась обратно в больницу. Моя бабушка поправилась и прожила еще много лет.

Никто в семье отца так и не смог разузнать имени того солдата. И они долго гадали, был ли это обыкновенный рядовой или ангел в военной форме.

Петр Кулишов – Духовные драгоценности - Христианские чтения

Saarbruecken: Sanktum, 2017. – 103 с.

ISBN 978-3-330-71917-0

Петр Кулишов – Духовные драгоценности – Содержание