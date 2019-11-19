Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кулман - Обязанности родителей

Якобус Кулман - Обязанности родителей
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
Движение Nadere Reformatie (название которого переводится обычно либо как Вторая голландская реформация, либо как Дальнейшая реформация), было историческими духовным аналогом английского пуританизма XVII-XVIII в. Именно наставники Второй реформации сформулировали принцип реформатского благочестия: Ecclesia reformata semper reformanda («Реформированная церковь всегда реформируется»).
Сторонники Nadere Reformatie использовали эту фразу, чтобы обозначить свою приверженность вероучительным и экклезиологическим преобразованиям Реформации XVI века, а также непрерывному реформированию церкви. Они не стремились пересмотреть доктрину Реформации. Напротив, они предлагали, опираясь на эту доктрину, приучать реформированные церкви жить благочестиво, что, в свою очередь, должно было повлиять на все сферы жизни.
Голландские ученые, выпускающие периодическое издание по вопросам Nadere Reformatie, не так давно предложили такое определение этого движения:
Вторая (или Дальнейшая) голландская реформация - это движение в реформированной церкви Нидерландов XVII-XVIII в., которое, в ответ на ослабление или исчезновение живой веры, поставило во главу угла личный опыт веры и благочестия. Руководствуясь такими воззрениями, участники движения выдвинули инициативы по реформированию как содержательные, так и процедурные, передали их на рассмотрение соответствующих церковных, политических и социальных структур и содействовали как словом, так и делом, осуществлению этих инициатив.
Стремясь к воплощению в жизнь своей программы реформации - личной, духовной, церковной и социальной, сторонники Nadere Reformatie создали произведения, которые можно отнести к лучшим, глубочайшим образцам протестантской литературы. Кроме того, поскольку голландское реформатское благочестие XVII века стало плодом реформатской ортодоксии, а среди основателей и представителей этого движения было не- мало образованнейших ортодоксальных богословов, таких как Гисберт Воэций, Петр ван Мастрихт и Йоханнес Хорнбек, то в трудах Nadere Reformatie нет того противоречия между богословием и благочестием, какое было характерно для пиетистского этапа развития немецкого лютеранства. Напротив, сторонники Nadere Reformatie предложили редкое в церковной истории сочетание вероучения и благочестия, а также богословия и жизни.

Якобус Кулман - Обязанности родителей

Серия "Классика Духовной Реформации"
Одесса: Тюльпан, 2018 - 192 с.
ISBN-13: 9781601780607

Якобус Кулман - Обязанности родителей - Содержание

Предисловие к серии
Замечание об иллюстрациях
Вступление
Вступление к голландскому изданию
Серьезное увещевание к родителям и наставникам
  • Правила для будущих родителей
  • Воспитание самых маленьких
  • Наставления относительно воспитания детей с шести до двенадцати лет
  • Как учить добродетелям
  • Как учить детей побеждать грехи
  • Как учить детей молиться
  • Как учить благочестию с помощью бесед
  • Правила жизни в истинной вере
  • Дополнительные правила воспитания благочестия
  • Наставления о физическом и материальном благополучии детей

Якобус Кулман - Обязанности родителей - Вступление

Времена, в которые довелось жить Якобусу Кулману, были особыми в истории Нидерландов. Он родился в Утрехте в 1632 году, во время Тридцатилетней войны; мир вернулся в эти разоренные войной места, когда он был шестнадцатилетним юношей. Через несколько лет Якобус стал свидетелем двух торговых войн с Англией, вторжения Франции на измученную войнами голландскую землю и десятилетий междоусобной борьбы и нестабильности. Но в эти же времена совершалось множество открытий и изобретений, переживали расцвет искусство и наука, Нидерланды прославились как страна торговцев, мореплавателей и предпринимателей. Все больше внимания уделялось и все больше значения придавалось экономическому развитию, производству и приобретению материальных благ. За годы жизни Кулмана Нидерланды превратились из нищего объединения разрозненных провинций в богатую мировую державу. Неудивительно, что десятки тысяч иностранцев приезжали в страну, чтобы жить в таких благоприятных условиях; многие из них искали здесь религиозной свободы. Среди них были искусные ремесленники, 250 пасторов-гугенотов из Франции, ученые самых разных на- правлений и другие выдающиеся европейцы. В Нидерландах обосновались Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Пьер Бейль. В Амстердаме, Утрехте и Роттердаме провел несколько лучших лет своей жизни Джон Локк, а в 1656 году в Амстердам прибыл Ян Амос Коменский, основавший в венгерском городе Шарошпатаке известную на всю Европу Реформатскую академию. Здесь, в Амстердаме, Коменский провел последние четырнадцать лет своей жизни.
Кулман считал богатство, славу, превосходство на море и торговое могущество Нидерландов величайшей опасностью для страны, поскольку, увлеченные небывалыми мирскими успехами, люди заботились о временном, а не о вечном, думали не о служении Богу и жизни во Христе, а об удовольствиях и накоплении недолговечных земных ценностей. Нам ничего не известно о родителях и о детских годах Кулмана, однако мы знаем, что такие духовные убеждения сложились у него довольно рано. Огромное влияние на Кулмана оказал Гисберт Боэций, основатель Утрехтского университета. Юный Якобус снискал признание своими талантами и благочестием, и в 1655 году, в возрасте двадцати трех лет, получил ученую степень доктора. Вскоре Кулман, одаренный писатель и лингвист, перевел на голландский язык первую из множества книг английских и шотландских авторов, близких ему по духу. Его первый перевод, озаглавленный «Сражение между плотью и духом», указывает на интерес Кулмана к духовности, который он сохранил до конца своих дней.
Неутомимый труженик, Якобус Кулман написал сорок четыре книги и перевел несколько десятков. Обязанности родителей, самое известное его сочинение, считается классическим произведением реформатской духовной и педагогической литературы.
Views 390
Rating 5.0 / 5
Added 19.11.2019
Author brat Aleksey
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books