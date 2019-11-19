Якобус Кулман - Обязанности родителей

Движение Nadere Reformatie (название которого переводится обычно либо как Вторая голландская реформация, либо как Дальнейшая реформация), было историческими духовным аналогом английского пуританизма XVII-XVIII в. Именно наставники Второй реформации сформулировали принцип реформатского благочестия: Ecclesia reformata semper reformanda («Реформированная церковь всегда реформируется»). Сторонники Nadere Reformatie использовали эту фразу, чтобы обозначить свою приверженность вероучительным и экклезиологическим преобразованиям Реформации XVI века, а также непрерывному реформированию церкви. Они не стремились пересмотреть доктрину Реформации. Напротив, они предлагали, опираясь на эту доктрину, приучать реформированные церкви жить благочестиво, что, в свою очередь, должно было повлиять на все сферы жизни. Голландские ученые, выпускающие периодическое издание по вопросам Nadere Reformatie, не так давно предложили такое определение этого движения: Вторая (или Дальнейшая) голландская реформация - это движение в реформированной церкви Нидерландов XVII-XVIII в., которое, в ответ на ослабление или исчезновение живой веры, поставило во главу угла личный опыт веры и благочестия. Руководствуясь такими воззрениями, участники движения выдвинули инициативы по реформированию как содержательные, так и процедурные, передали их на рассмотрение соответствующих церковных, политических и социальных структур и содействовали как словом, так и делом, осуществлению этих инициатив. Стремясь к воплощению в жизнь своей программы реформации - личной, духовной, церковной и социальной, сторонники Nadere Reformatie создали произведения, которые можно отнести к лучшим, глубочайшим образцам протестантской литературы. Кроме того, поскольку голландское реформатское благочестие XVII века стало плодом реформатской ортодоксии, а среди основателей и представителей этого движения было не- мало образованнейших ортодоксальных богословов, таких как Гисберт Воэций, Петр ван Мастрихт и Йоханнес Хорнбек, то в трудах Nadere Reformatie нет того противоречия между богословием и благочестием, какое было характерно для пиетистского этапа развития немецкого лютеранства. Напротив, сторонники Nadere Reformatie предложили редкое в церковной истории сочетание вероучения и благочестия, а также богословия и жизни.

Якобус Кулман - Обязанности родителей Серия "Классика Духовной Реформации" Одесса: Тюльпан, 2018 - 192 с. ISBN-13: 9781601780607

Якобус Кулман - Обязанности родителей - Содержание

Предисловие к серии

Замечание об иллюстрациях Вступление Вступление к голландскому изданию Серьезное увещевание к родителям и наставникам Правила для будущих родителей

Воспитание самых маленьких

Наставления относительно воспитания детей с шести до двенадцати лет

Как учить добродетелям

Как учить детей побеждать грехи

Как учить детей молиться

Как учить благочестию с помощью бесед

Правила жизни в истинной вере

Дополнительные правила воспитания благочестия

Наставления о физическом и материальном благополучии детей

Якобус Кулман - Обязанности родителей - Вступление

Времена, в которые довелось жить Якобусу Кулману, были особыми в истории Нидерландов. Он родился в Утрехте в 1632 году, во время Тридцатилетней войны; мир вернулся в эти разоренные войной места, когда он был шестнадцатилетним юношей. Через несколько лет Якобус стал свидетелем двух торговых войн с Англией, вторжения Франции на измученную войнами голландскую землю и десятилетий междоусобной борьбы и нестабильности. Но в эти же времена совершалось множество открытий и изобретений, переживали расцвет искусство и наука, Нидерланды прославились как страна торговцев, мореплавателей и предпринимателей. Все больше внимания уделялось и все больше значения придавалось экономическому развитию, производству и приобретению материальных благ. За годы жизни Кулмана Нидерланды превратились из нищего объединения разрозненных провинций в богатую мировую державу. Неудивительно, что десятки тысяч иностранцев приезжали в страну, чтобы жить в таких благоприятных условиях; многие из них искали здесь религиозной свободы. Среди них были искусные ремесленники, 250 пасторов-гугенотов из Франции, ученые самых разных на- правлений и другие выдающиеся европейцы. В Нидерландах обосновались Рене Декарт, Бенедикт Спиноза и Пьер Бейль. В Амстердаме, Утрехте и Роттердаме провел несколько лучших лет своей жизни Джон Локк, а в 1656 году в Амстердам прибыл Ян Амос Коменский, основавший в венгерском городе Шарошпатаке известную на всю Европу Реформатскую академию. Здесь, в Амстердаме, Коменский провел последние четырнадцать лет своей жизни.

Кулман считал богатство, славу, превосходство на море и торговое могущество Нидерландов величайшей опасностью для страны, поскольку, увлеченные небывалыми мирскими успехами, люди заботились о временном, а не о вечном, думали не о служении Богу и жизни во Христе, а об удовольствиях и накоплении недолговечных земных ценностей. Нам ничего не известно о родителях и о детских годах Кулмана, однако мы знаем, что такие духовные убеждения сложились у него довольно рано. Огромное влияние на Кулмана оказал Гисберт Боэций, основатель Утрехтского университета. Юный Якобус снискал признание своими талантами и благочестием, и в 1655 году, в возрасте двадцати трех лет, получил ученую степень доктора. Вскоре Кулман, одаренный писатель и лингвист, перевел на голландский язык первую из множества книг английских и шотландских авторов, близких ему по духу. Его первый перевод, озаглавленный «Сражение между плотью и духом», указывает на интерес Кулмана к духовности, который он сохранил до конца своих дней.

Неутомимый труженик, Якобус Кулман написал сорок четыре книги и перевел несколько десятков. Обязанности родителей, самое известное его сочинение, считается классическим произведением реформатской духовной и педагогической литературы.